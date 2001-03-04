ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Данное пользовательское соглашение определяет условия использования и правила нашего Сервиса. Настоящий документ является публичной офертой в соответствии с законодательством.

Регистрация на сайте Veles.finance означает ваше согласие со всеми условиями изложенными в настоящем Пользовательском соглашении.

Сервис Veles.finance не несет ответственность за информацию о нашем сервисе, представленную на других сайтах кроме Veles.finance. Ни одно из положений Договора не может трактоваться как передача исключительных прав на Сервис (его отдельные элементы) Пользователю.



ВНИМАНИЕ: Сервис не является криптовалютной биржей. Смотрите раздел “Ошибочное пополнение”.

Основные понятия, используемые в настоящем пользовательском соглашении

В настоящем пользовательском соглашении, если из текста настоящего соглашения прямо не вытекает иное, следующие слова и выражения будут иметь указанные ниже значения:

● «Пользователь» — физическое лицо, прошедшее регистрацию, использующее Сервис и принимающее условия настоящего Соглашения, возрастом 18 лет и старше. Получая доступ к Сервис Veles.finance и используя его, Пользователь заверяет и гарантирует, что ему исполнилось 18 лет и ранее ему не был заблокирован доступ к Сервису.

● «Владелец Сервиса» или «Администратор» — VELES MIDDLE EAST - FZCO, Premises no- 22187-001, IFZA Business Park, DDP, Silicon Oasis, Dubai, UAE

● «Сервис Veles.finance» ( далее - "Сервис", "Veles.finance.io", "мы", "нас" или "наш") – это программное обеспечение, доступное на сайте Veles.finance, позволяющее Пользователю использовать весь предусмотренный для него функционал, включая ботов для автоматизированной торговли на криптовалютных биржах.

● «Бот» или «боты» - компьютерные программы и специальные алгоритмы, используемые для автоматизированной торговли на криптовалютных биржах.



1. Положение о рисках



1.1. Принимая условия настоящего Пользовательского соглашения, Пользователь осознает, что совершение любых торговых и инвестиционных операций на бирже, криптовалютном, валютном и финансовом рынке представляет собой деятельность с высокой степенью риска.

1.2. Владелец сервиса не может гарантировать получение прибыли, а также не несет ответственность в случае кражи денежных средств Пользователя на бирже, так как не имеет доступов к кошелькам Пользователей.

1.3. Пользователь понимает возможные финансовые потери в виде прямых убытков или упущенной прибыли в результате совершения любых торговых и инвестиционных операций на криптовалютной бирже, при использовании ботов, предоставляемых Сервисом.

1.4. Владелец сервиса не несет ответственность в случаях технических проблем бирж, краж средств у бирж, блокировок аккаунтов на биржах, некорректной работы API бирж, банкротств бирж, ошибочных действий пользователей, сильных и долгих изменений цен на биржах.

1.5. Сервис Veles.finance предоставляется на условии "как есть". Владелец сервиса не гарантирует определенную доходность при использовании сервиса. Результаты работы бота определяются множеством факторов, таких как, волатильность на биржах, объем торгов и ликвидность на биржах, а также настроек бота.

1.6. Пользователю доступны все настройки сервиса. Каждая из настроек подробно описана в часто задаваемых вопросах на сайте https://veles.finance. Пользователь принимает решения о настройках самостоятельно и несет ответственность за потери, в случаях неправильных или агрессивных настроек торговли.



2. Правила пользования



2.1. Сервис Veles.finance обеспечивает работоспособность на своих серверах в сети интернет 24 часа в сутки. Пользователю не нужно устанавливать никакое специальное программное обеспечение на свой компьютер, чтобы пользоваться сервисом.

2.2. Сервис Veles.finance не хранит и не принимает средства пользователей, а также не делает никаких выплат (кроме выплат по реферальной программе). Все средства хранятся в аккаунтах пользователей на биржах.

2.2.1. Сервис Veles.finance не имеет доступа к выводу средств с аккаунтов пользователей на биржах. Ответственность за сохранность средств на аккаунтах бирж несет пользователь и соответствующие биржи.

2.3. Сервис Veles.finance оперирует средствами пользователя для выставления ордеров на биржах через API интерфейс исключительно по поручению пользователя.

2.4. Запрещено торговать в разных аккаунтах Veles.finance используя один и тот же аккаунт на криптовалютной бирже — это будет расценено, как наличие нескольких аккаунтов у пользователя.

2.5. Аккаунты с выявленными нарушениями будут заблокированы, средства заморожены.

2.6. Одновременный вход в разные аккаунты Veles.finance, которые связаны реферальной программой запрещен и может привести к исключению из реферальной программы этих аккаунтов.

2.7. Аккаунты с выявленными нарушениями будут заблокированы, средства заморожены.

2.8. Пользователь нашего сервиса соглашается, что в случае нарушения им какого-либо условия или правила настоящего Пользовательского Соглашения, его аккаунт будет закрыт с заморозкой средств.

2.9. Сервис не несет ответственность в случаях технических проблем бирж, краж средств у бирж, блокировок аккаунтов на биржах, некорректной работы API бирж, банкротств бирж, ошибочных действий пользователей, сильных и долгих изменений цен на биржах.



3. Оплата услуг Сервиса



3.1. Veles.finance берет комиссию 20% только с прибыли, которую получает пользователь при торговле с использованием ботов.

3.2. Для списания комиссии существует баланс аккаунта Veles.finance. Баланс аккаунта Veles.finance исчисляется в USDT. Комиссия списывается с баланса аккаунта Veles.finance каждый раз, когда бот завершает цикл работы и получает доход (выполняется take-profit ордер на бирже). Если доход получен не в USDT, то происходит его конвертация в USDT по курсу на момент получения дохода. Списание комиссии с баланса аккаунта Veles.finance будет продолжаться до тех пор, пока сумма всех списаний комиссий не достигнет суммы максимальной комиссии в текущем календарном месяце. После чего списание комиссии прекратится до 1-го числа следующего месяца.

3.3. Каждая транзакция отображается в профиле пользователя. Период оплаты с 1-го числа месяца до последнего числа месяца.

3.4. Сумма максимальной комиссии в текущем календарном месяце рассчитывается следующим образом:

● Если пользователь использует спотовых ботов и получает прибыль с их помощью, то максимальная комиссия в текущем календарном месяце будет 50 USD.

● Если пользователь использует фьючерсные USDS-M боты и получает прибыль с их помощью, то максимальная комиссия за текущий календарный месяц увеличивается на 50 USD.

● Если пользователь использует фьючерсные COIN-M боты и получает прибыль с их помощью, то максимальная комиссия за текущий календарный месяц увеличивается на 50 USD.

3.5. Обращаем внимание, что комиссия может быть больше суммы максимальной комиссии в текущем календарном месяце, так как комиссионные транзакции не делятся на части. Это может произойти, если сумма списанных комиссии на счете пользователя меньше суммы максимальной комиссии в текущем календарном месяце и бот получил большую прибыль. В этом случае комиссия взимается в полном объеме, после чего списание комиссии прекращается.



4. Баланс аккаунта Veles.finance ﻿



4.1. Сервис Veles.finance доступен в полном объеме при положительном балансе аккаунта. Пользователь может создавать новых ботов, запускать ботов.

4.2. Если баланс аккаунта Veles.finance отрицательный, Пользователь не может запускать ботов. 4.3. Баланс аккаунта Veles.finance можно пополнить с помощью BNB, USDC, OP, ARB, BTC, ETH, TRX, POL. Активы будут автоматически конвертированы в USDT по курсу на момент пополнения.

4.4. Баланс аккаунта Veles.finance не возвращается за исключением случаев ошибочного пополнения.

4.5. Кроме ошибочных пополнений выплате подлежат средства, полученные по реферальной программе.



5. Ошибочное пополнение



5.1. Ошибочное пополнение - это пополнение баланса аккаунта Veles.finance вместо пополнения аккаунта биржи.

5.2. Возврат средств ошибочного пополнения осуществляется по запросу в службу поддержки, который обязательно нужно сделать не позднее 7 суток с момента пополнения. Все запросы, которые будут сделаны позже 7 суток с момента ошибочного пополнения не будут удовлетворены.

5.3. При возврате ошибочных пополнений Сервис взимает 10$ комиссии от общей суммы за ручную обработку.



6. Ограничения Пользователя



6.1. Манипуляции с балансом по аффилированным аккаунтам запрещены.

6.2 Использование стороннего программного обеспечения для взаимодействия с серверами платформы veles.finance запрещено

7. Защита авторских прав.

7.1. Сайт https://veles.finance содержит результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие Владельцу Сервиса, его аффилированным лицам и другим связанным сторонам, представителям, всем прочим лицам, действующим от имени Владельца Сервиса.

7.2. Используя Сайт https://veles.finance, Пользователь признает и соглашается с тем, что все содержимое Сайта https://veles.finance и структура его содержимого защищены авторским правом, правом на товарный знак и другими правами на результаты интеллектуальной деятельности, и что указанные права являются действительными и охраняются во всех формах, на всех носителях и в отношении всех технологий, как существующих в настоящее время, так и разработанных или созданных впоследствии. Никакие права на любое содержимое Сайта https://veles.finance, включая, помимо прочего, аудиовизуальные произведения, текстовые и графические материалы, программы для ЭВМ, товарные знаки не переходят к Пользователю в результате пользования Сайтом https://veles.finance и заключения настоящего договора.

7.3. При цитировании материалов с Сайта https://veles.finance Пользователь обязуется указывать ссылку на источник.

7.4. В случае нарушения Пользователем положений настоящего договора, касающихся защиты авторских прав Владельца Сервиса, последний вправе потребовать компенсации всех причиненных убытков, включая упущенную выгоду.



8. Порядок разрешения споров



8.1. Владелец сервиса и пользователь принимают все меры для разрешения споров и разногласий, вытекающих из Пользовательского соглашения, путем переговоров.

8.2. В случае недостижения согласия путем переговоров претензионный (досудебный) порядок является обязательным. Срок ответа на претензию - 10 (десять) календарных дней с момента ее получения.

8.3. Все спорные вопросы, не урегулированные в результате переговоров и в претензионном порядке, подлежат разрешению в суде (арбитражном суде) по месту нахождения Владельца сервиса.



9. Заключительные положения



9.1. Сервис Veles.finance оставляет за собой право вносить изменения, дополнения и корректировки в настоящее Пользовательское соглашение без предварительного уведомления. 9.2. В любой момент любая сторона может в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего сотрудничества. Пользователь имеет право отказаться от использования Сервиса путем удаления API-ключей на сайтах соответствующих бирж криптовалют.

9.3. В случае возникновения каких-либо вопросов, пользователь может обратиться в поддержку сервиса или узнать интересующую его информацию в разделе часто задаваемых вопросов на сайте Veles.finance.