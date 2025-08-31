back
    • Статистика августа 2025: шаг к WSOT 2025
    Дата публикации: 31.08.2025
    Дата: 31.08.2025
    Просмотры: 112

    Статистика августа 2025: шаг к WSOT 2025

    Август 2025 стал рубежом финальной подготовки перед крупнейшим трейдинговым турниром World Series of Trading 2025. В то время как биткоин консолидировался около $108 000–$116 000, команда Veles выводила на новый уровень стратегии, обучение и сервис платформы.

    Обзор рынка

    • Биткоин стабилизировался после пика в $124 000, консолидируясь в коридоре $108 000–$116 000.

    • Институциональные инвесторы вложили $81 млн в спотовые BTC-ETF за сутки, общий приток в ETF достиг рекордных $38.7 млрд.

    • Краткосрочные держатели фиксировали среднюю себестоимость: $115.6 тыс. (1 мес.) и $113.6 тыс. (3 мес.).

    • Альткоины испытали фазу консолидации и ложных пробоев: DOGE, PEPE и UXLINK показали высокую волатильность, а GameFi-токены BIGTIME и QUBIC реагировали на новости Web3

    Ключевые события Veles

    Veles Daily: выпуски августа

    1. Veles Daily: ИИ-токены (AI16Z, ICP, GRT)

    2. Veles Daily: Qubic и La Catrina

    3. Veles Daily: Big Time и Bomberman

    4. Veles Daily: TWT и Edison

    5. Veles Daily: DOGE и Bomberman

    6. Veles Daily: VELO и Edison

    7. Veles Daily: TAO и Edison

    8. Veles Daily: В зоне консолидации

    Checkpoint: сделки стратегий

    1. SWELL | Edison | +33.37%

    2. HFT | Bomberman | +14.70%

    3. GAS | Bomberman | +4.24 USDT

    4. BSV | Bomberman | +1.18 USDT

    5. DOGE | Bomberman | +2.14 USDT

    6. CRO | Bomberman | +4.51 USDT

    7. ETHFI | Bomberman | +3.08 USDT

    8. FIL | Bomberman | +4.83 USDT

    PRO-бэктесты: избранное

    Мы продолжили отбирать лучшие бэктесты для подписчиков PRO, среди которых:

    • RVN | PnL 38.45%

    • DOGE | PnL 21.09%

    • UXLINK | PnL 20.65%

    И другие!

    Подробнее:

    Образовательный контент Veles Education

    1. Прибыль радует, убыток учит

    2. Сначала капитализируйте дисциплину

    3. Настоящая стратегия видна в просадке

    4. Торговля начинается с правильной биржи

    5. Почему пробой — ещё не гарантия движения

    6. Шумный рынок понятнее при смене масштаба

    7. Микроцели в трейдинге

    8. Рынок сделал движение — вы не вошли

    9. Формируется сетап — вы его пропускаете

    10. Быстрое решение ≠ импульсивное

    11. Рынок ускорился — вы замерли

    12. Цена лжет, контекст — нет

    13. Идеальные паттерны часто обманывают

    14. Куда исчезают паттерны после входа

    15. Риски растут не в цифрах, а в голове

    16. Подготовка к WSOT 2025: анонс турнира

    17. Экстренные алгоритмы для резких движений

    18. Рынок не совпадает с вашим таймингом

    19. Тонкий рынок и его особенности

    20. Уровни работают, пока их видит толпа

    Прямые эфиры и вебинары

    Показатели платформы

    Август 2025 стал успешным для пользователей Veles:

    • Объём торгов: $1.51 млрд

    • Прибыль трейдеров: $6.47 млн

    • Закрытых сделок: 2.33 млн

    • Рекордный день: 22 августа — $898 тыс

    Эти цифры отражают эффективность алгоритмов Veles и активную поддержку сообщества.



    Август продемонстрировал: сочетание продвинутой аналитики, живого обучения и точных стратегий делает Veles платформой выбора для подготовки к турнирам. Системный подход и постоянный фидбэк позволили ещё сильнее оптимизировать роботов и подготовить трейдеров перед WSOT 2025.

