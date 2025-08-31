Август 2025 стал рубежом финальной подготовки перед крупнейшим трейдинговым турниром World Series of Trading 2025. В то время как биткоин консолидировался около $108 000–$116 000, команда Veles выводила на новый уровень стратегии, обучение и сервис платформы.
Обзор рынка
Биткоин стабилизировался после пика в $124 000, консолидируясь в коридоре $108 000–$116 000.
Институциональные инвесторы вложили $81 млн в спотовые BTC-ETF за сутки, общий приток в ETF достиг рекордных $38.7 млрд.
Краткосрочные держатели фиксировали среднюю себестоимость: $115.6 тыс. (1 мес.) и $113.6 тыс. (3 мес.).
Альткоины испытали фазу консолидации и ложных пробоев: DOGE, PEPE и UXLINK показали высокую волатильность, а GameFi-токены BIGTIME и QUBIC реагировали на новости Web3
Ключевые события Veles
Конкурс Bitget & Veles: 233 участника, $25.6 млн объёма, $1 000 призового фонда
Запуск «Альманаха Блокчейна» — образовательный проект по истории и технологиям блокчейн:
Новый тестовый бот «Контратака рынка» — EMA-фильтрация, CMO/RSI/ROC/WPR
Стрим «Обзор топ альткоинов! На что обратить внимание прямо сейчас?»
Veles Daily: выпуски августа
Veles Daily: ИИ-токены (AI16Z, ICP, GRT)
Checkpoint: сделки стратегий
PRO-бэктесты: избранное
Мы продолжили отбирать лучшие бэктесты для подписчиков PRO, среди которых:
RVN | PnL 38.45%
DOGE | PnL 21.09%
UXLINK | PnL 20.65%
И другие!
Подробнее:
Образовательный контент Veles Education
Прямые эфиры и вебинары
Показатели платформы
Август 2025 стал успешным для пользователей Veles:
Объём торгов: $1.51 млрд
Прибыль трейдеров: $6.47 млн
Закрытых сделок: 2.33 млн
Рекордный день: 22 августа — $898 тыс
Эти цифры отражают эффективность алгоритмов Veles и активную поддержку сообщества.
Август продемонстрировал: сочетание продвинутой аналитики, живого обучения и точных стратегий делает Veles платформой выбора для подготовки к турнирам. Системный подход и постоянный фидбэк позволили ещё сильнее оптимизировать роботов и подготовить трейдеров перед WSOT 2025.