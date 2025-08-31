Время на чтение:

Август 2025 стал рубежом финальной подготовки перед крупнейшим трейдинговым турниром World Series of Trading 2025. В то время как биткоин консолидировался около $108 000–$116 000, команда Veles выводила на новый уровень стратегии, обучение и сервис платформы.

Обзор рынка

Биткоин стабилизировался после пика в $124 000, консолидируясь в коридоре $108 000–$116 000.

Институциональные инвесторы вложили $81 млн в спотовые BTC-ETF за сутки, общий приток в ETF достиг рекордных $38.7 млрд.

Краткосрочные держатели фиксировали среднюю себестоимость: $115.6 тыс. (1 мес.) и $113.6 тыс. (3 мес.).

Альткоины испытали фазу консолидации и ложных пробоев: DOGE, PEPE и UXLINK показали высокую волатильность, а GameFi-токены BIGTIME и QUBIC реагировали на новости Web3

Ключевые события Veles

Veles Daily: выпуски августа

Checkpoint: сделки стратегий

PRO-бэктесты: избранное

Мы продолжили отбирать лучшие бэктесты для подписчиков PRO, среди которых:

RVN | PnL 38.45%

DOGE | PnL 21.09%

UXLINK | PnL 20.65%

И другие!

Подробнее:

Образовательный контент Veles Education

Прямые эфиры и вебинары

Показатели платформы

Август 2025 стал успешным для пользователей Veles:

Объём торгов: $1.51 млрд

Прибыль трейдеров: $6.47 млн

Закрытых сделок: 2.33 млн

Рекордный день: 22 августа — $898 тыс

Эти цифры отражают эффективность алгоритмов Veles и активную поддержку сообщества.









Август продемонстрировал: сочетание продвинутой аналитики, живого обучения и точных стратегий делает Veles платформой выбора для подготовки к турнирам. Системный подход и постоянный фидбэк позволили ещё сильнее оптимизировать роботов и подготовить трейдеров перед WSOT 2025.