back
  • Все
  • Крипта с нуля
  • Свежее
  • Популярное
  • Акции
  • Новости
  • Аналитика
  • Обучение
  • Стратегии
  • Статистика Veles
    • Как работают Layer 0–4?
    Дата публикации: 08.04.2025
    Время на чтение: 6 минут(ы)
    Дата: 08.04.2025
    Чтение:: 6 минут(ы)
    Просмотры: 35

    Как работают Layer 0–4?

    В 2021 году комиссия в Ethereum достигала $50 за перевод. Сегодня — меньше $0.01. Как так вышло? Всё благодаря многослойности блокчейна. Layer 0 соединяет сети, Layer 2 ускоряет транзакции, а Layer 4 делает крипту удобной даже для вашей бабушки. Давайте разберём, как это работает — без сложных терминов.

    Блокчейн — это не дорога, а многоуровневая развязка

    Представьте, что блокчейн — это многослойный торт. Layer 1 (Bitcoin, Ethereum) — это бисквит, основа вкуса. Layer 2 (Arbitrum, Lightning Network) — крем, который делает торт нежнее. Layer 0 (Polkadot, Cosmos) — тарелка, на которой можно поставить несколько тортов сразу. А Layer 3 и 4 — это украшения и вилка, без которых неудобно есть.

    Но метафоры — это хорошо, а факты — лучше. Почему Bitcoin не может обрабатывать больше 7 транзакций в секунду? Как Ethereum снизил комиссии в 100 раз? И зачем нужны "надстройки" вроде The Graph? Разбираемся по порядку.

    Layer 0: почему без него блокчейны не смогут "дружить"?

    Проблема: 

    Блокчейны живут в изоляции.

    Перевести токены из Ethereum в Solana раньше было почти невозможно — как отправить письмо из одной вселенной в другую.

    Решение: 

    Layer 0 — это "интернет для блокчейнов".

    Он обеспечивает:

    1. Кросс-чейн взаимодействие (мосты, как Axelar).

    1. Общую безопасность (Polkadot делится валидаторами с парачейнами).

    1. Гибкость разработки (Cosmos SDK позволяет создавать свои блокчейны за дни).

    Примеры:

    • Polkadot — "LEGO для блокчейнов": проекты арендуют слоты для работы в его экосистеме.

    • Cosmos — "Google Переводчик" для сетей: его протокол IBC соединяет 50+ блокчейнов.

    • Avalanche Subnets — "частные острова" для корпоративных решений.

    Будущее: Layer 0 стирает границы.

    Скоро мы увидим единое пространство, где токены и данные свободно текут между сетями.

    Layer 1: почему Bitcoin и Ethereum — это только начало?

    Проблема: 

    Базовые блокчейны медленные и дорогие. Ethereum до перехода на PoS стоил $50 за перевод USDT.

    Решение: 

    Layer 1 — это фундамент

    Его главные задачи:

    • Безопасность (PoW в Bitcoin, PoS в Ethereum).

    • Децентрализация (тысячи узлов).

    • Исполнение смарт-контрактов (EVM в Ethereum, Solana VM).

    Примеры:

    Bitcoin — "цифровое золото", где неизменяемость важнее скорости.

    Ethereum — "мировой компьютер", лидер DeFi и NFT.

    Solana — "скоростной поезд", 50 000 TPS благодаря параллельным транзакциям.

    Трилемма блокчейна: 

    Невозможно одновременно добиться децентрализации, безопасности и масштабируемости. Поэтому и появились Layer 2.

    Layer 2: как Ethereum научился "дышать"?

    Проблема: 

    Основные сети перегружены. Комиссии в $50 убивают микроплатежи.

    Решение: 

    Layer 2 обрабатывает транзакции "рядом" с L1, а потом записывает итог в основной блокчейн.

    Типы L2:

    Rollups (Optimism, Arbitrum) — "пакетные переводы", снижают комиссии в 10 раз.

    ZK-Rollups (zkSync, StarkNet) — "магия криптографии", приватность + скорость.

    Sidechains (Polygon PoS) — "отдельные дороги", быстрее, но менее безопасны.

    Пример: 

    • Lightning Network для Bitcoin позволяет платить за кофе без долгих подтверждений.

    Итог:

    L2 — это "скорая помощь" для масштабирования. Без них DeFi и игры были бы невозможны.

    Layer 3: Зачем блокчейну "спецназ"?

    Проблема: 

    Даже L2 не идеальны для узких задач — например, игр или приватных транзакций.

    Решение: 

    Layer 3 — это кастомизация:

    dApps (Uniswap, Aave) — работают поверх L1/L2.

    Инфраструктура (The Graph, Chainlink) — "службы доставки данных".

    Модульные блокчейны (Celestia) — позволяют собирать сеть как конструктор.

    Пример: 

    • Immutable X — L3 для NFT-игр с нулевыми комиссиями.

    Тренд: 

    В будущем L3 станут "виртуальными мирами" с уникальными правилами.

    Layer 4: как MetaMask и Uniswap покорили мир?

    Проблема:

    Крипта — это сложно. Обычный пользователь не станет писать код для перевода токенов.

    Решение: 

    Layer 4 — это интерфейсы:

    Кошельки (MetaMask, Phantom).

    Биржи (Uniswap, dYdX).

    Web3-приложения (Brave, STEPN).

    Фишка: 

    Без L4 криптовалюта осталась бы уделом гиков.

    Заключение: будущее — за "слоёным пирогом"

    Блокчейн эволюционирует:

    🔹 Layer 0 соединяет сети.

    🔹 Layer 1 гарантирует безопасность.

    🔹 Layer 2 ускоряет транзакции.

    🔹 Layer 3 добавляет специализацию.

    🔹 Layer 4 делает криптовалюту доступной.

    Что дальше? Появление Layer 5 (квантово-устойчивые решения?) или полное слияние слоёв. Одно ясно: многослойность — это не временное явление, а основа Web3.

    Теги
    $5 на баланс Veles

    Торгуйте с помощью технологий

    • Получите $5 на запуск бота Получите $5 на запуск бота
    • Узнайте, как работают криптовалюты и торговые боты Узнайте, как работают криптовалюты и торговые боты
    • Начните с малого и оцените преимущества Начните с малого и оцените преимущества
    Попробовать 🔥