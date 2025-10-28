Блокчейн и Филиппины: государственное использование технологии

В 2025 году страны по всему миру решают вопросы в области регулирования криптовалют. И пока одни только начинают признавать крипту, как финансовый инструмент, Филиппины – уже активно используют ее внутри страны.

Как применяют блокчейн в государственном управлении

Блокчейн — это технология распределенного реестра, которая позволяет фиксировать данные таким образом, чтобы они были защищены от подделки и доступны для независимой проверки. В сфере государственного управления его рассматривают как инструмент повышения прозрачности, доверия граждан и контроля над расходованием средств.

Данная технология уже используется для учета государственных контрактов, мониторинга бюджетных расходов, выдачи цифровых документов и удостоверений, а также для внедрения электронного голосования. Главный ее плюс заключается в том, что записи невозможно изменить задним числом, что исключает возможность скрытых манипуляций и усиливает подотчетность чиновников и других лиц.

При этом внедрение блокчейна все же сталкивается со множеством вызовов: необходимостью адаптировать устаревшие IT-системы, учитывать вопросы приватности, решать юридические аспекты и обеспечивать масштабируемость решений.

Опыт Филиппин: регулирование общественных работ

Филиппины стали одним из первых государств, где блокчейн внедрили в управление общественными финансами на уровне национального департамента. Новая система Integrity Chain применяется в Департаменте общественных работ и автомобильных дорог и фиксирует каждый контракт и этап реализации инфраструктурных проектов.

Данные поступают напрямую из внутренних систем ведомства, чтобы избежать ручного ввода и возможных ошибок. Для обработки информации используется слой Prismo (уровень блокчейна), подробнее об уровнях и слоях блокчейнов рассказывали в нашем блоге. Прозрачность же обеспечивается благодаря сети Polygon, что позволяет хранить данные в неизменяемом виде и проверять их через независимых валидаторов.

Первоначально проект ориентирован на инфраструктуру, но в будущем планируется распространить его на все государственные агентства и охватить годовой бюджет страны. Запуск системы совпал с массовыми протестами в Маниле, где более 130 тысяч человек потребовали расследовать злоупотребления при реализации дорожных проектов. В стране внедрение блокчейна стало ответом на общественный запрос и шагом к повышению доверия к власти.

При этом правительство страны сталкивается с техническими трудностями интеграции, необходимостью обучения сотрудников и созданием правовой базы, которая обеспечит признание записей в блокчейне юридически значимыми.

Блокчейн для борьбы с коррупцией

Коррупция традиционно является одной из самых сложных проблем в государственном управлении.

Она подрывает доверие общества к власти, снижает эффективность использования бюджета и тормозит развитие экономики. На протяжении десятилетий борьба с коррупцией сводилась к усилению контроля, созданию антикоррупционных комиссий и введению более строгих законов. Однако в эпоху цифровизации на первый план выходит технология, которая способна изменить саму систему управления — блокчейн.

Главное преимущество блокчейна заключается в его неизменяемости. Все транзакции и записи, занесенные в распределенный реестр, остаются там навсегда и не могут быть исправлены без согласия большинства участников сети. То есть, чиновник или подрядчик не сможет переписать историю расходов, подделать документы или скрыть следы финансовых махинаций. Любая такая попытка изменить данные станет видна сразу же.

Не менее важна и прозрачность. Если государственные контракты, тендеры и расходы фиксируются в блокчейне, они становятся доступными для проверки в реальном времени. Граждане, журналисты, независимые аудиторы и международные организации могут видеть, как именно расходуются бюджетные средства. В итоге процесс превращается в своего рода общественный аудит, где каждая транзакция подлежит проверке не только государственными органами, но и обществом.

Блокчейн также снижает риск коррупции благодаря децентрализации управления. В традиционных системах данные хранятся централизованно, что дает чиновникам возможность манипулировать ими. В блокчейне же информация распределена между множеством узлов, и контроль над системой не может принадлежать одной структуре. Таким образом, даже если часть участников системы захочет внести изменения, то это станет невозможным без консенсуса большинства.

Ограничения технологии

Все же важно понимать, что сама по себе технология не решает проблему «человеческого фактора».

Если в блокчейн заносятся уже сфальсифицированные данные, то система просто зафиксирует ложь в неизменяемом виде. Поэтому и важно, чтобы процесс ввода информации сопровождался строгой верификацией, независимыми аудитами и общественным контролем. Блокчейн должен работать не в изоляции, а в связке с правовой системой, гражданскими инициативами и антикоррупционными органами.

Применение блокчейна в борьбе с коррупцией уже находит подтверждение в реальных кейсах. В ряде стран (Грузия, Колумбия, Сингапур) его используют для мониторинга государственных закупок, ведения земельного кадастра, распределения социальных пособий и контроля за строительными контрактами. Каждое такое внедрение демонстрирует одну и ту же закономерность: чем больше открытых данных фиксируется в распределенном реестре, тем меньше пространства остается для злоупотреблений.

Кто регулирует блокчейн и криптовалюту

Регулирование блокчейна и криптовалют наравне с ее использованием — один из самых сложных вопросов современной экономики. Эти технологии появились как децентрализованные и независимые от государства, однако с ростом популярности цифровых активов стало ясно, что без регулирования их использование может привести к финансовым злоупотреблениям, мошенничеству и отмыванию денег. Поэтому сегодня в разных странах выстраиваются собственные модели надзора, которые объединяют финансовый контроль, налоговое администрирование и защиту интересов пользователей.

В большинстве случаев основным регулятором выступают центральные банки и финансовые надзорные органы. Они определяют правила работы крипто-бирж, условия лицензирования и требования к проведению операций.

Регулирование в США

В США, например, регулированием криптовалютных проектов занимаются сразу несколько структур:

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) рассматривает многие токены как ценные бумаги и требует их регистрации по тем же правилам, что и акции или облигации.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) контролирует криптовалютные деривативы и торговлю производными инструментами.

Министерство финансов через подразделение FinCEN отвечает за соблюдение правил противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Регулирование в Европе и Азии

В Европейском союзе действует единая инициатива под названием MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation), которая направлена на формирование общих правил для всех стран-членов. Она регулирует эмиссию токенов, деятельность провайдеров кошельков и бирж, а также устанавливает требования к раскрытию информации и защите потребителей.

Некоторые страны пошли по пути строгих ограничений. Например, Китай полностью запретил криптовалютные транзакции и майнинг, но активно развивает собственный государственный цифровой юань.

Что касается китайских технологий на блокчейне (XCH, CFX, NEO), то они сейчас активно используются в крипто-сфере, несмотря на запрет их в самом Китае. При этом блокчейн как технология там активно используется в госсекторе для контроля и учета данных.

В противоположность этому Швейцария и Сингапур стали своего рода криптовалютными хабами. Ведь они установили прозрачные, но гибкие правила для бизнеса и инвесторов, что позволило привлечь множество проектов и компаний.

Многоуровневый подход

Регулирование не ограничивается только финансовыми аспектами. Важное место занимает здесь и налоговая служба, которая определяет, каким образом облагаются доходы от криптовалют — как прибыль от инвестиций, как прирост капитала или как обычный доход.

Также значительное внимание уделяется законам о защите персональных данных. В странах, где действует GDPR (общий регламент по защите данных), регуляторы требуют, чтобы блокчейн-проекты учитывали правила приватности и право на удаление информации, что само по себе становится вызовом для неизменяемых реестров.

Сейчас регулирование блокчейна и криптовалют строится на пересечении нескольких направлений. Финансовые органы контролируют биржи и токены, налоговые службы следят за прозрачностью доходов, агентства по борьбе с отмыванием денег требуют идентификации клиентов, а законы о цифровой безопасности формируют правила защиты данных. Универсальной модели пока не существует, и каждая страна вырабатывает собственный подход — от полного запрета до создания благоприятной экосистемы для развития технологий.

FAQ

Насколько надежна защита данных в публичном блокчейне?

Защита обеспечивается криптографией и механизмом консенсуса, который делает изменение данных практически невозможным, однако уязвимости могут возникать на уровне программного обеспечения или интеграции.

Может ли государство скрыть информацию, занесенную в блокчейн?

Если данные записаны в публичную сеть, то скрыть их нельзя, но государство может контролировать то, что именно попадает в систему.

Как придать записям юридическую силу?

Это возможно только при принятии соответствующих законов и признании блокчейн-записей допустимыми в судах и официальных процедурах.

Что делать при ошибке в данных?

Исправить уже занесенную запись нельзя, но можно добавить новую с корректировкой, при этом история изменений будет полностью сохранена.

Насколько дорого внедрение блокчейна в госаппарат?

Стоимость может быть высокой, так как требуется инфраструктура, интеграция и обучение сотрудников, однако в долгосрочной перспективе расходы могут компенсироваться за счет сокращения коррупционных схем и повышения эффективности управления.