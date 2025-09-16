Часть 2: Какие животные есть на бирже? Зоопарк в криптовалюте

Мир криптовалют полон необычных терминов, которые помогают трейдерам описывать поведение игроков на рынке. В первой части нашего обзора мы говорили о китах, медведях, быках и лосях, которые стали уже классикой крипто жаргона. Однако на этом крипто зоопарк не заканчивается. Помимо привычных символов, на бирже можно встретить акул, хомяков, волков. Каждое из этих животных символизирует определенный стиль поведения инвестора или трейдера. Понимание этих образов позволяет быстрее ориентироваться в динамике рынка, распознавать стратегии участников и лучше прогнозировать их действия.

Как акулы влияют на рынок

Акулы в мире криптовалют занимают промежуточное положение между крупными китами и более мелкими трейдерами. Они представляют из себя участников, которые владеют значительными, но не доминирующими объемами активов. В отличие от китов, которые часто действуют медленно и масштабно, акулы обычно более агрессивны и стремительны. Они активно пользуются волатильностью, совершают быстрые сделки и могут в краткосрочной перспективе влиять на курс отдельных монет/манипулировать ценой.

Акулы часто охотятся за неопытными инвесторами. Они могут создавать искусственные колебания цены, провоцировать движение рынка в нужном направлении и ловить тех, кто реагирует импульсивно. Их стратегия заключается в том, чтобы использовать небольшие манипуляции и зарабатывать на панике или ажиотаже среди мелких участников, используя их ликвидность. В отличие от китов, акулы действуют точечно, выбирая выгодные моменты для входа и выхода.

Кто такой хомяк в трейдинге

В крипто сленге хомяк — это начинающий инвестор, который покупает активы, руководствуясь эмоциями, а не анализом. Такие участники рынка часто следуют за трендом, верят громким новостям, покупают на пиках и продают на просадках, закрепляя убытки. Их поведение во многом формирует массовую динамику рынка, поскольку именно хомяки чаще всего создают повышенный спрос в моменты бурного роста и массовые распродажи в периоды падения.

Важно отметить, что термин «хомяк» относится исключительно к поведению трейдеров, а не к конкретным токенам. Поэтому не стоит путать его с криптовалютой Hamster Coin. Каким бы неутешительным ни было положение самих хомяков, они играют важную роль в экосистеме. Хомяки подталкивают рынок к резким движениям, создавая возможности для более опытных игроков, которые умеют использовать их импульсивные решения в своих интересах.

Волки в крипте

Волки в криптовалютной среде — это опытные и агрессивные трейдеры, которые охотятся в одиночку или небольшими группами. Они прекрасно ориентируются в рыночных тенденциях, умеют анализировать новости, графики и объемы, а также быстро принимать решения. Волки нередко используют рискованные стратегии, играют на марже и деривативах, а их сделки рассчитаны на максимизацию прибыли за короткий срок.

В отличие от акул, волки действуют не за счет крупных капиталов, а благодаря точным расчетам, холодному анализу и уверенности в собственных стратегиях. Они предпочитают не привлекать внимания и работать тихо, но их действия иногда влияют на рынок больше, чем кажется на первый взгляд. В среде трейдеров волки считаются игроками высокого уровня, которые умеют не только защищать свой капитал, но и находить возможности там, где другие видят исключительно риск.

Другие звери криптосленга

В данной статье и первой части мы разобрали наиболее популярные термины. При этом есть и другие узнаваемые фигуры, которые встречаются реже, но все же заслуживают внимания.

Овцы — трейдеры, которые слепо следуют за толпой. Они покупают активы, когда цена уже взлетела, и продают их в момент паники, часто фиксируя убытки. Их поведение предсказуемо и легко используется более опытными участниками рынка. Там, где овцы движутся массово, часто возникает искусственно разогретый спрос или обвалы цен, и это знание помогает другим трейдерам лучше ориентироваться в динамике.

Есть и черепахи — участники, которые выбирают долгосрочные стратегии и крайне редко совершают сделки. “Метод черепахи” – это легендарная торговая стратегия, разработанная Ричардом Деннисом, которая учит новичков зарабатывать на бирже, строго следуя механическим правилам для извлечения выгоды из устойчивых трендов. В отличие от активных игроков, черепахи делают ставку на стабильность, и именно они часто получают максимальную прибыль в долгосрочной перспективе, например, в случае крупных проектов вроде Bitcoin или Ethereum.

В крипто сленге Dogecoin и Shiba Inu стали символом спекулятивных инвестиций и нередко ведут себя непредсказуемо. Когда «собаки» начинают расти, рынок обычно сопровождается всплеском хайпа, шуток и мемов, а неопытные инвесторы массово устремляются в погоню за быстрой прибылью.

Зачем трейдерам знать криптожаргон

Понимание криптосленга — это не просто вопрос любопытства, а реальный инструмент для более вдумчивого трейдинга через восприятие понятных всем образов. Термины помогают быстро ориентироваться в аналитике, прогнозах и обсуждениях, а также позволяют лучше понимать мотивацию участников рынка. Знание их всех, помогает оценивать вероятность резких ценовых движений и принимать более взвешенные решения на рынке.

Чтобы погрузиться в мир криптожаргона еще глубже и освоить полный словарь терминов трейдера, рекомендуем ознакомиться с подробным словарем криптотрейдера. Он станет отличной базой знаний для тех, кто еще знаком далеко не со всеми крипто-терминами.