Пока многие государства вводят свою цифровую валюту и параллельно с этим ужесточают/запрещают использование криптовалюты. Аргентина наоборот видит в ней решение финансовых сложностей и относительно консервативна в отношении использования крипты ее гражданами.

Экономическая ситуация в Аргентине и роль криптовалюты

Аргентина уже много лет сталкивается с высокой инфляцией, и криптовалюта стала для многих способом защитить свои сбережения. Постоянная девальвация национальной валюты и строгие валютные ограничения вынуждают граждан искать альтернативы. В этих условиях биткоин в Аргентине и другие цифровые активы часто выступают в роли «финансового убежища».

Местные и международные биржи, P2P-платформы и крипто сервисы предоставляют широкий выбор способов конвертации песо в криптовалюту. Именно поэтому население имеет доступ к долларовой стоимости активов без необходимости напрямую покупать наличные доллары.

Государственное регулирование цифровой валюты в Аргентине

Аргентинское регулирование криптовалют находится в стадии развития. Banco Central de la República Argentina (BCRA) публикует предупреждения о рисках, запрещает банкам проводить операции с крипто активами и напоминает, что они не являются законным платежным средством.

Налоговая служба AFIP установила правила, по которым доходы от сделок с криптовалютами подлежат налогообложению. Такие правила охватывают все налоги на криптовалюту в Аргентине.

Комиссия по ценным бумагам (CNV) запустила реестр поставщиков услуг виртуальных активов (PSAV), обязывая крипто сервисы проходить регистрацию, соблюдать KYC и AML-требования.

Также ведутся обсуждения о запуске CBDC Аргентины — «цифровое песо», которое могло бы повысить прозрачность операций и упростить платежи.

Популярные цифровые валюты в Аргентине

В стране выделяются три основных направления: биткоин, стейблкоины и альткоины.

Биткоин в Аргентине используют как средство защиты от инфляции и инструмент для P2P-переводов.

Стейблкоины, в большинстве своем, USDT, популярны для расчетов и как альтернатива наличному доллару, что играет на руку гражданам в условиях ограничений.

Альткоины применяются реже, но их популярность постепенно растет благодаря расширению крипто сервисов.

Как аргентинцы используют цифровую валюту

Применение крипты в Аргентине схоже с другими странами, где она не запрещена:

Сохранение сбережений от инфляции — покупка биткоина в Аргентине и стейблкоинов.

Проведение переводов и расчетов — использование переводов USDT в Аргентине в P2P-торговле.

Торговля и спекуляции на биржах.

Прием платежей бизнесом в криптовалюте.

Использование в биржевой торговле.

Проблемы и риски в крипте

Среди основных рисков можно выделить высокую волатильность активов, регуляторную неопределенность и случаи мошенничества. Дополнительно существуют технические риски, включая потерю доступа к кошелькам и слабую защиту некоторых сервисов. Налоговые и учетные вопросы также создают трудности. Ведь во всех них необходимы разбираться, чтобы избежать штрафов.

Перспективы блокчейна в Аргентине

Блокчейн может найти применение в токенизации активов, логистике, цифровизации государственных реестров и финансовых сервисах. При правильном балансе между инновациями и защитой потребителей технология способна укрепить экономическую инфраструктуру. Уже сейчас регуляторы делают шаги в эту сторону, создавая реестры PSAV и рассматривая законопроекты о цифровых активах.

FAQ

Какова ставка налога на криптовалюту в Аргентине?

Она зависит от типа операции и статуса налогоплательщика. Доходы от продажи облагаются в рамках Impuesto a las Ganancias, а криптовалюта учитывается в Bienes Personales.

Разрешена ли криптовалюта в Аргентине?

Она не запрещена, но не признана законным платежным средством, что подтверждается в заявлениях BCRA.

Доступен ли биткоин в Аргентине?

Да, его можно купить через биржи и P2P-платформы, хотя банки не проводят прямые операции.

Что такое цифровое песо / CBDC Аргентина?

Это проект цифровой версии национальной валюты, разрабатываемый центральным банком.

Какие стейблкоины популярны в Аргентине и почему?

В первую очередь USDT, так как он привязан к доллару и позволяет сохранять стоимость активов.