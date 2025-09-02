back
    Дата публикации: 02.09.2025
    Дата: 02.09.2025
    Просмотры: 38

    Цифровая валюта в Аргентине

    Пока многие государства вводят свою цифровую валюту и параллельно с этим ужесточают/запрещают использование криптовалюты. Аргентина наоборот видит в ней решение финансовых сложностей и относительно консервативна в отношении использования крипты ее гражданами.

    Экономическая ситуация в Аргентине и роль криптовалюты

    Аргентина уже много лет сталкивается с высокой инфляцией, и криптовалюта стала для многих способом защитить свои сбережения. Постоянная девальвация национальной валюты и строгие валютные ограничения вынуждают граждан искать альтернативы. В этих условиях биткоин в Аргентине и другие цифровые активы часто выступают в роли «финансового убежища».

    Местные и международные биржи, P2P-платформы и крипто сервисы предоставляют широкий выбор способов конвертации песо в криптовалюту. Именно поэтому население имеет доступ к долларовой стоимости активов без необходимости напрямую покупать наличные доллары.

    Государственное регулирование цифровой валюты в Аргентине

    Аргентинское регулирование криптовалют находится в стадии развития. Banco Central de la República Argentina (BCRA) публикует предупреждения о рисках, запрещает банкам проводить операции с крипто активами и напоминает, что они не являются законным платежным средством.

    Налоговая служба AFIP установила правила, по которым доходы от сделок с криптовалютами подлежат налогообложению. Такие правила охватывают все налоги на криптовалюту в Аргентине.

    Комиссия по ценным бумагам (CNV) запустила реестр поставщиков услуг виртуальных активов (PSAV), обязывая крипто сервисы проходить регистрацию, соблюдать KYC и AML-требования.

    Также ведутся обсуждения о запуске CBDC Аргентины — «цифровое песо», которое могло бы повысить прозрачность операций и упростить платежи.

    Популярные цифровые валюты в Аргентине

    В стране выделяются три основных направления: биткоин, стейблкоины и альткоины.
    Биткоин в Аргентине используют как средство защиты от инфляции и инструмент для P2P-переводов.
    Стейблкоины, в большинстве своем, USDT, популярны для расчетов и как альтернатива наличному доллару, что играет на руку гражданам в условиях ограничений.

    Альткоины применяются реже, но их популярность постепенно растет благодаря расширению крипто сервисов.

    Как аргентинцы используют цифровую валюту

    Применение крипты в Аргентине схоже с другими странами, где она не запрещена:

    • Сохранение сбережений от инфляции — покупка биткоина в Аргентине и стейблкоинов.

    • Проведение переводов и расчетов — использование переводов USDT в Аргентине в P2P-торговле.

    • Торговля и спекуляции на биржах.

    • Прием платежей бизнесом в криптовалюте.

    • Использование в биржевой торговле.

    Проблемы и риски в крипте

    Среди основных рисков можно выделить высокую волатильность активов, регуляторную неопределенность и случаи мошенничества. Дополнительно существуют технические риски, включая потерю доступа к кошелькам и слабую защиту некоторых сервисов. Налоговые и учетные вопросы также создают трудности. Ведь во всех них необходимы разбираться, чтобы избежать штрафов.

    Перспективы блокчейна в Аргентине

    Блокчейн может найти применение в токенизации активов, логистике, цифровизации государственных реестров и финансовых сервисах. При правильном балансе между инновациями и защитой потребителей технология способна укрепить экономическую инфраструктуру. Уже сейчас регуляторы делают шаги в эту сторону, создавая реестры PSAV и рассматривая законопроекты о цифровых активах.

    FAQ

    Какова ставка налога на криптовалюту в Аргентине?
    Она зависит от типа операции и статуса налогоплательщика. Доходы от продажи облагаются в рамках Impuesto a las Ganancias, а криптовалюта учитывается в Bienes Personales.

    Разрешена ли криптовалюта в Аргентине?
    Она не запрещена, но не признана законным платежным средством, что подтверждается в заявлениях BCRA.

    Доступен ли биткоин в Аргентине?
    Да, его можно купить через биржи и P2P-платформы, хотя банки не проводят прямые операции.

    Что такое цифровое песо / CBDC Аргентина?
    Это проект цифровой версии национальной валюты, разрабатываемый центральным банком.

    Какие стейблкоины популярны в Аргентине и почему?
    В первую очередь USDT, так как он привязан к доллару и позволяет сохранять стоимость активов.

