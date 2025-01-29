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    • Бивалютные инвестиции в криптотрейдинге
    Дата публикации: 29.01.2025
    Время на чтение: 5 минут(ы)
    Дата: 29.01.2025
    Чтение:: 5 минут(ы)
    Просмотры: 68

    Бивалютные инвестиции в криптотрейдинге

    Бивалютные инвестиции – это современный инструмент, который активно используется в мире криптовалют для получения дохода при минимизации рисков. Данный вариант вложений отлично подойдет для любого пользователя и размера его капитала в криптовалюте. 

    Бивалютные инвестиции – что это такое

    Бивалютные инвестиции (Dual Investment) – это инвестиционный продукт, который позволяет инвесторам получать прибыль независимо от того, как изменится цена актива. Они основаны на фиксации цены покупки или продажи выбранного актива в будущем, предоставляя гибкость и возможность заработать как в растущем, так и в падающем рынке.

    Особенностью этого инструмента является то, что если правильно спрогнозировать направление цены актива в заданный промежуток времени, то этот инструмент позволит извлекать еще более высокую доходность.

    Принцип работы бивалютных инвестиций

    Бивалютные инвестиции функционируют следующим образом:

    1. Выбор базового актива: Инвестор определяет криптовалюту или актив для сделки.

    2. Выбор целевой цены: Устанавливается цена, по которой актив будет продан или куплен в будущем.

    3. Определение срока действия: Инвестор выбирает дату, когда сделка завершится.

    4. Закрытие сделки: Если рыночная цена актива достигает целевой, сделка завершается в одной валюте; если не достигает – в другой.

    Например, вы инвестируете 1 BTC с целевой ценой $30,000 и сроком 7 дней. Если цена BTC превысит $30,000, выплата будет в долларах; если цена ниже, то вы получите BTC с бонусом за использование инструмента.

    Бивалютные инвестиции на криптовалютных биржах

    Централизованные крипто платформы предлагают широкий выбор активов для бивалютных  инвестиций и гибкие возможности для инвестирования.

    Binance

    Binance предлагает один из самых удобных сервисов для бивалютных инвестиций. Здесь пользователи могут:

    • Выбрать из широкого спектра криптовалют.

    • Установить гибкие целевые цены и сроки.

    • Получить прозрачные расчеты доходности перед инвестицией.

    Сервис также предоставляет прогнозы доходности и напоминания о закрытии сделки.

    Bybit

    Bybit также предлагает бивалютные инвестиции, уделяя внимание простоте интерфейса и выгодным условиям:

    • Доступ к популярным криптовалютам.

    • Конкурентные процентные ставки на инвестиции.

    • Автоматические уведомления об итогах сделки.

    Инструмент на Bybit подходит как для начинающих, так и для опытных трейдеров.

    Преимущества и недостатки бивалютных инвестиций

    Любая инвестиция в криптовалюту имеет свои преимущества и недостатки.

    Преимущества

    1. Высокая доходность

      • Криптовалютный рынок отличается высокой волатильностью, что позволяет инвесторам получать значительную прибыль за короткие сроки.

      • Потенциально более высокий доход по сравнению с традиционными бивалютными инвестициями в фиатные валюты.

    2. Диверсификация портфеля

      • Возможность сочетать криптовалютные активы с традиционными инструментами для снижения рисков.

      • Инвестирование в разные криптовалюты позволяет распределить риски и увеличить потенциал доходности.

    3. Доступность для широкой аудитории

      • Бивалютные инвестиции в криптовалюте часто имеют низкий порог входа, что делает их доступными для частных инвесторов.

      • Криптовалютные платформы предоставляют удобные интерфейсы для работы с подобными продуктами.

    4. Глобальная природа криптовалют

      • Криптовалюты не зависят от ограничений одной страны, что дает возможность участвовать в глобальном рынке.

      • Инвесторы могут выбирать пары с криптовалютой и фиатом (например, BTC/USDT) или пары с двумя криптовалютами (например, BTC/ETH).

    5. Инновационные инструменты и автоматизация

      • Множество криптовалютных платформ предлагают автоматизированные стратегии для бивалютных инвестиций.

      • Использование смарт-контрактов гарантирует прозрачность и выполнение условий сделки.

    6. Возможность получения пассивного дохода

      • Платформы часто предлагают фиксированную доходность за определенный период, что привлекательно для инвесторов, желающих минимизировать участие.

      • Совмещение с технологиями DeFi (децентрализованных финансов) позволяет получать дополнительный доход.

    Недостатки

    1. Высокие риски из-за волатильности

      • Криптовалюты известны своими резкими колебаниями курсов, что может привести к значительным убыткам.

      • Неправильный прогноз движения курса может обернуться потерей значительной части средств.

    2. Отсутствие защиты капитала

      • Криптовалютные инвестиции, включая бивалютные, не имеют государственной защиты, например, страхования вкладов.

      • Инвестор несет полную ответственность за свои средства в случае рыночных или технических проблем.

    3. Риск потери из-за хакерских атак

      • Криптовалютные платформы подвержены риску взлома и утраты средств.

      • Даже надежные кошельки и биржи не дают 100% защиты от кибератак.

    4. Сложности в прогнозировании курсов криптовалют

      • Движение курсов криптовалют часто зависит от факторов, которые сложно предсказать: новости, изменения законодательства, действия крупных игроков.

      • Непредсказуемость поведения рынка требует высокого уровня аналитических навыков.

    5. Ограниченная ликвидность некоторых криптовалют

      • Не все криптовалюты обладают высокой ликвидностью, что может затруднить их обмен или реализацию.

      • Меньшие по капитализации токены могут быть подвержены манипуляциям.

    6. Риск регулирования

      • В некоторых странах криптовалюты запрещены или строго регулируются, что может ограничить их использование.

      • Изменения в законодательстве могут повлиять на доступность криптовалютных бивалютных продуктов.

    7. Комиссии и скрытые расходы

      • Некоторые платформы взимают высокие комиссии за транзакции или обслуживание бивалютных продуктов.

      • Разница между рыночным курсом и условиями инвестиционного контракта может снижать доходность.

    8. Зависимость от надежности платформы

      • Бивалютные инвестиции в криптовалюте чаще всего предлагаются централизованными платформами, что добавляет риск банкротства или недобросовестных действий.

    Когда используют бивалютные инвестиции

    Есть несколько основных вариантов использования данных инвестиций:

    Растущий рынок

    Инвесторы используют инструмент, чтобы зафиксировать прибыль от роста актива, не продавая его сразу.

    Падающий рынок

    В условиях снижения цен трейдеры могут получать стабильный доход в альтернативной валюте, избегая убытков.

    Вместо условного ордера

    Бивалютные инвестиции работают как замена лимитных ордеров, но с дополнительной возможностью получения прибыли.

    Какие есть риски бивалютных инвестиций

    1. Рыночные риски

    • Высокая волатильность криптовалют
      Курсы криптовалют подвержены резким изменениям даже в течение одного дня. Неблагоприятное движение курса может привести к значительным убыткам, особенно если инвестиция была сделана на основе ошибочного прогноза.

    • Непредсказуемость рынка
      На стоимость криптовалют влияют факторы, которые сложно прогнозировать: новости, поведение крупных игроков (китов), изменения в регулировании, а также общее настроение на рынке.

    • Риск потери доходности
       Если курс не достиг желаемого уровня, инвестор может получить меньшую доходность или даже уйти в минус, если контракт предполагает автоматическое конвертирование средств.

    2. Технологические риски

    • Уязвимость платформ
      Централизованные криптобиржи и платформы для бивалютных инвестиций подвержены взломам и хакерским атакам. Потери из-за утраты доступа к средствам могут быть необратимыми.

    • Ошибки в смарт-контрактах
      Если бивалютный инструмент основан на смарт-контрактах, ошибки в их коде могут привести к блокировке или потере средств.

    • Технические сбои
      Проблемы с серверами биржи, задержки в обработке транзакций или ошибки в работе интерфейса платформы могут привести к финансовым потерям.

    3. Регуляторные риски

    • Юридическая неопределенность
      В разных странах криптовалюты имеют разный правовой статус. Запреты или ужесточение регулирования в конкретной юрисдикции могут ограничить доступ к платформам для инвестирования или повлиять на стоимость криптоактивов.

    • Риск санкций
       Использование платформ, зарегистрированных в юрисдикциях с санкциями, может привести к блокировке аккаунтов и утрате средств.

    4. Риск ликвидности

    • Недостаточная ликвидность пары
      Некоторые криптовалюты или их пары могут быть низколиквидными. Это затрудняет покупку или продажу актива по желаемому курсу и может привести к значительным финансовым потерям.

    • Манипуляции рынком
       На низколиквидных рынках крупные игроки могут манипулировать курсом, что приводит к значительным колебаниям цен.

    5. Финансовые риски

    • Отсутствие защиты капитала
      Бивалютные инвестиции в криптовалюте не имеют страхования, как это бывает с банковскими вкладами. Потери капитала возможны при неблагоприятных условиях рынка.

    • Скрытые комиссии
      Некоторые платформы могут взимать дополнительные сборы за использование продукта, что снижает реальную доходность инвестиций.

    • Риск обесценивания актива
       Если одна из криптовалют в выбранной паре полностью утратит свою стоимость (например, из-за скама проекта), инвестор может потерять весь вложенный капитал.

    6. Риск зависимости от платформы

    • Надежность платформы
      Бивалютные инвестиции чаще всего предлагаются централизованными платформами. Если платформа прекратит свою деятельность или объявит себя банкротом, инвестор потеряет свои средства.

    • Риск мошенничества
       Ненадежные платформы или новые проекты могут оказаться мошенническими схемами, цель которых — присвоение средств инвесторов.

    7. Психологические риски

    • Эмоциональные решения
      Высокая волатильность криптовалют может вызывать сильные эмоциональные реакции, из-за чего инвесторы совершают необдуманные действия, например, преждевременное закрытие позиции или принятие необоснованных рисков.

    • Стресс от высокой неопределенности
       Постоянные колебания курсов и необходимость мониторинга рынка могут вызывать стресс, особенно у неопытных инвесторов.

    8. Макроэкономические риски

    • Влияние глобальных событий
      Криптовалютный рынок реагирует на события мирового масштаба, такие как экономические кризисы, политическая нестабильность или изменения в денежно-кредитной политике стран.

    • Зависимость от биткоина
       Большинство криптовалютных активов коррелируют с биткоином (BTC). Если его курс значительно упадет, это может повлиять на весь рынок, включая выбранные для инвестиций валюты.

    Заключение

    Бивалютные инвестиции являются одним из самых гибких и доходных видов инвестиций в криптовалютном секторе, предоставляя трейдерам и инвесторам возможности по заработку на изменениях рынка. Несмотря на связанные с ними риски, они могут стать мощным дополнением к стратегии управления капиталом. Правильное понимание принципов работы и учет рыночной ситуации позволяют минимизировать недостатки и извлечь максимум выгоды.

    Часто задаваемые вопросы

    1. Что нужно для начала работы с бивалютными инвестициями?

    Нужно зарегистрироваться на бирже, поддерживающей этот инструмент, и пополнить счет.

    1. Какие криптовалюты доступны для бивалютных инвестиций?

    Обычно доступны популярные монеты, такие как BTC, ETH, USDT и другие.

    1. Можно ли заранее узнать прибыль?

    Да, биржи предоставляют точные расчеты доходности перед заключением сделки.

    1. Какой минимальный срок инвестирования?

    Обычно от 1 дня, но зависит от условий конкретной биржи.

    1. Какие комиссии взимаются за использование инструмента?

    Комиссии зависят от биржи, но чаще всего они уже включены в расчет доходности.

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