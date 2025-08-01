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    • Госрегулирование криптовалюты в Европе и Америке
    Дата публикации: 01.08.2025
    Время на чтение: 5 минут(ы)
    Дата: 01.08.2025
    Чтение:: 5 минут(ы)
    Просмотры: 16

    Госрегулирование криптовалюты в Европе и Америке

    Не отстают от других государств в развитии криптовалютного сектора и Европа с Америкой.
    В данных странах было создано множество фундаментальных проектов и услуг, которыми по сей день пользуются во всем мире. Однако именно наличие и активное развитие крипто-инициатив привело к размышлениям государств об их регуляции.

    Кто регулирует криптовалюту

    Регулирование криптовалют в западных странах формируется на пересечении интересов правовых систем, технологических инноваций и защиты инвесторов, впрочем так же, как и в Азии.
    Европа и США по-разному подходят к управлению крипто рынком, но обе юрисдикции задают тон глобальной криптоиндустрии и законам.

    Основные игроки в регулировании крипты:

    • В США: SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам) и CFTC (Комиссия по торговле товарными фьючерсами)

    • В Европе: Европейская комиссия и национальные финансовые регуляторы в рамках MiCA

    Криптовалюта в Европе

    Криптовалюта в ЕС попадает под регулирование, определяемое законом Markets in Crypto-Assets (MiCA), вступившим в силу с 2024 года. Данный закон является первым комплексным нормативом, охватывающим цифровые валюты, регулирование стейблкоинов, биржи, эмитентов токенов и кастодиальные сервисы.

    Согласно MiCA, для законной деятельности требуется лицензия в криптовалюте, установлен строгий режим KYC/AML, защита прав потребителей и стандарты отчетности. В целом, Европа стремится к высокой прозрачности и устойчивому правовому полю.

    Криптовалюта в США

    Криптовалюта в США регулируется через конфликт между SEC и CFTC, что приводит к разделению правовой базы. SEC стремится признать большинство токенов инвестиционными контрактами, как в деле Ripple (которое они кстати проиграли), а CFTC считает их сырьевыми активами.

    Такой раздробленный подход увеличивает риски для инвесторов, поскольку нет единого федерального закона. Также действует система налогообложения криптовалют, требующая строгой отчетности.
    Законы о криптовалютах в США все же больше формируются через судебные прецеденты и инициативы Конгресса.

    Регулирование криптовалюты в России

    Регулирование криптовалют в России основывается на законе №259-ФЗ "О цифровых финансовых активах", регулирующем правовой статус токенов, но запрещающем использование криптовалют в качестве платежного средства. Таким образом, криптовалюта регулирование в РФ носит ограничительный характер.

    Правовое регулирование криптовалюты в России также включает требования по KYC/AML, однако остаются пробелы в регулировании DeFi, NFT и иностранных крипто платформ.

    Сходства и различия в регулировании

    Различия регулирования в США и ЕС весьма заметны. ЕС идет по пути централизованного, унифицированного закона (MiCA), тогда как США пока действуют через конкурирующие агентства и судебную практику. В ЕС — единая лицензия в криптовалюте, в США — неопределенность и повышенные риски для инвесторов.

    Сходство состоит в жестких требованиях KYC/AML, борьбе с незаконным оборотом и формировании режимов налогообложения криптовалют.

    Правовой режим криптовалют и рынок

    Правовой режим криптовалют определяет, насколько легально и безопасно участники могут работать с цифровыми активами. В странах с прозрачным регулированием — таких как Германия или Франция — крипто компании могут получать лицензию в криптовалюте, открывать счета в банках и привлекать инвестиции, соблюдая KYC/AML и требования к отчетности.

    В регионах с определенными законами о криптовалютах, как в США или России, рынок развивается медленнее: компании рискуют попасть под санкции, а инвесторы сталкиваются с повышенными рисками блокировок или каких-либо разбирательств. Четкий правовой статус токенов и ясные правила безусловно способствуют росту доверия и притоку капитала. Без регулирования рынок крипты уходит в тень или мигрирует в более дружественные юрисдикции.

    Что ждет криптовалюту в будущем

    В 2025–2026 годах в крипте ожидается:

    • Рост числа стран с полным регулированием DeFi

    • Более четкое распределение полномочий между SEC и CFTC

    • Разработка международных стандартов и обмена данными

    • Усиление требований к регулированию стейблкоинов

    • Экспорт MiCA как модели глобального законодательства

    FAQ

    1. Какой орган регулирует криптовалюту в ЕС?
      Регуляция осуществляется через директиву MiCA, реализуемую национальными надзорными органами стран-членов.

    2. В чём суть дела Ripple?
      SEC утверждала, что Ripple продавала XRP как незарегистрированную ценную бумагу. Судебный процесс стал одним из главных прецедентов для определения правового статуса токенов в США.

    3. Какие налоги на криптовалюту в США?
      Любая прибыль от продажи криптовалют облагается налогом на прирост капитала. Налогообложение криптовалют требует обязательного декларирования доходов.
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