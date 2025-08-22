Узкоспециализирующиеся биржи

В предыдущей части мы выяснили принцип выбора криптобиржи, разобрав все аспекты на наиболее популярных и ликвидных платформах. В этой же части углубимся в хоть и чуть менее известные биржи, но от того не менее привлекательные в плане уникальных возможностей для всех пользователей.

Gate.io — широкий выбор альткоинов

Gate.io стабильно входит в список крупных криптобирж с одной из самых обширных коллекций токенов.

На платформе доступно более 1700 торговых пар, включая редкие и новые альткоины, которых нет ни накаких централизованных биржах. За счет этого биржа привлекает внимание тех, кто ищет ранний доступ к перспективным проектам или желает торговать на этих инструментах.

Gate.io активно развивает инновационные направления, включая IEO через Gate Startup, DeFi-сегмент и NFT-маркетплейс. Однако, при всей обширности функционала, интерфейс может показаться перегруженным новичкам. Тем не менее, у биржи есть API-доступ и поддержка сторонних решений благодаря чему биржа становится совместимой с крипто-ботами для алгоритмической торговли.

Что такое биржа HTX (ex-Huobi)

Биржа HTX, ранее известная, как Huobi, по-прежнему остается одной из старейших и наиболее узнаваемых площадок в крипто индустрии. После ребрендинга и реструктуризации платформа сосредоточилась на безопасности, масштабируемости и глобальном развитии.

HTX предлагает множество продуктов — от торговли фьючерсами и спотами до earn-решений и стейкинга.

Ее сильной стороной остается надежная инфраструктура и доступ к азиатской аудитории. Также HTX активно интегрирует Web3-решения и расширяет экосистему. Для тех, кто использует торговых ботов, HTX предоставляет стандартный API-интерфейс и поддержку технической документации. Однако стабильность работы API может уступать флагманам вроде Binance или Bybit.

BingX — социальная торговля и простота для новичков

BingX делает акцент на социальной торговле, предлагая пользователям возможность копировать сделки профессионалов. Новички, которые не имеют большого опыта в техническом анализе, но хотят зарабатывать вместе с более опытными участниками, могут без каких-либо трудностей себе это позволить.

Интерфейс у BingX простой и понятный, торговля возможна как вручную, так и через автоматические инструменты, например крипто-ботов. Копитрейдинг реализован удобно и стабильно, а поддержка множества языков и регионов делает платформу доступной широкой аудитории.

По части алгоритмической торговли BingX, как и топовые биржи, предлагает открытый API и без труда может быть интегрирована с торговыми ботами.

Сравнение бирж

Ниже представлена таблица сравнения популярных криптобирж, с акцентом на основные параметры: поддержка ботов, комиссии, копитрейдинг и Web3-функции.

Биржа Поддержка ботов Комиссия от (%) Копитрейдинг Web3 / DeFi Поддержка Veles Binance Да 0.10 Частично Да Полная Bybit Да 0.10 Да Да Полная OKX Да 0.08 Да Да Полная Bitget Да 0.10 Да Нет Полная HTX Да 0.20 Нет Да Полная Gate.io Да 0.20 Нет Частично Полная BingX Да 0.10 Да Нет Полная

Явного лидера по поддержке ботов Veles и инфраструктуре для алгоритмической торговли выделить нельзя, поскольку объективно все биржи обеспечивают полный функционал при подключении ботов. Также все данные биржи предоставляют стабильные API, документацию и низкие комиссии. HTX и Gate.io подходят тем, кто ищет экзотику среди токенов и доступ к азиатским рынкам, но могут уступать в технической гибкости. BingX, в свою очередь, делает акцент на простоте и копировании сделок, что больше всего подходит для новичков.

Какую биржу выбрать для торговли с ботами Veles

Если вы планируете использовать ботов Veles для автоматической торговли, то стоит отдать предпочтение платформам с максимально стабильной и гибкой инфраструктурой API, а также высокой ликвидностью.

Binance — лидер по охвату инструментов и скорости исполнения, идеально подходит для ботов, тем более, если вы используете сложные стратегии.

Bybit выделяется своей стабильной архитектурой и отличной документацией. Тем самым делает биржу удобной даже для пользователей без глубокого технического бэкграунда.

OKX подойдет тем, кто ищет не только классическую торговлю, но и интеграцию с Web3-сервисами.

Bitget — отличный выбор, если вы хотите совместить алгоритмическую торговлю и копитрейдинг.

Для тех, кто хочет протестировать торговлю на более нишевых токенах, можно рассмотреть Gate.io, но следует быть готовым к менее предсказуемым сценариям торговли. HTX и BingX подойдут скорее, как вторичные платформы для расширения охвата рынка.