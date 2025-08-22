Узкоспециализирующиеся биржи
В предыдущей части мы выяснили принцип выбора криптобиржи, разобрав все аспекты на наиболее популярных и ликвидных платформах. В этой же части углубимся в хоть и чуть менее известные биржи, но от того не менее привлекательные в плане уникальных возможностей для всех пользователей.
Gate.io — широкий выбор альткоинов
Gate.io стабильно входит в список крупных криптобирж с одной из самых обширных коллекций токенов.
На платформе доступно более 1700 торговых пар, включая редкие и новые альткоины, которых нет ни накаких централизованных биржах. За счет этого биржа привлекает внимание тех, кто ищет ранний доступ к перспективным проектам или желает торговать на этих инструментах.
Gate.io активно развивает инновационные направления, включая IEO через Gate Startup, DeFi-сегмент и NFT-маркетплейс. Однако, при всей обширности функционала, интерфейс может показаться перегруженным новичкам. Тем не менее, у биржи есть API-доступ и поддержка сторонних решений благодаря чему биржа становится совместимой с крипто-ботами для алгоритмической торговли.
Что такое биржа HTX (ex-Huobi)
Биржа HTX, ранее известная, как Huobi, по-прежнему остается одной из старейших и наиболее узнаваемых площадок в крипто индустрии. После ребрендинга и реструктуризации платформа сосредоточилась на безопасности, масштабируемости и глобальном развитии.
HTX предлагает множество продуктов — от торговли фьючерсами и спотами до earn-решений и стейкинга.
Ее сильной стороной остается надежная инфраструктура и доступ к азиатской аудитории. Также HTX активно интегрирует Web3-решения и расширяет экосистему. Для тех, кто использует торговых ботов, HTX предоставляет стандартный API-интерфейс и поддержку технической документации. Однако стабильность работы API может уступать флагманам вроде Binance или Bybit.
BingX — социальная торговля и простота для новичков
BingX делает акцент на социальной торговле, предлагая пользователям возможность копировать сделки профессионалов. Новички, которые не имеют большого опыта в техническом анализе, но хотят зарабатывать вместе с более опытными участниками, могут без каких-либо трудностей себе это позволить.
Интерфейс у BingX простой и понятный, торговля возможна как вручную, так и через автоматические инструменты, например крипто-ботов. Копитрейдинг реализован удобно и стабильно, а поддержка множества языков и регионов делает платформу доступной широкой аудитории.
По части алгоритмической торговли BingX, как и топовые биржи, предлагает открытый API и без труда может быть интегрирована с торговыми ботами.
Сравнение бирж
Ниже представлена таблица сравнения популярных криптобирж, с акцентом на основные параметры: поддержка ботов, комиссии, копитрейдинг и Web3-функции.
|Биржа
|Поддержка ботов
|Комиссия от (%)
|Копитрейдинг
|Web3 / DeFi
|Поддержка Veles
|Binance
|Да
|0.10
|Частично
|Да
|Полная
|Bybit
|Да
|0.10
|Да
|Да
|Полная
|OKX
|Да
|0.08
|Да
|Да
|Полная
|Bitget
|Да
|0.10
|Да
|Нет
|Полная
|HTX
|Да
|0.20
|Нет
|Да
|Полная
|Gate.io
|Да
|0.20
|Нет
|Частично
|Полная
|BingX
|Да
|0.10
|Да
|Нет
|Полная
Явного лидера по поддержке ботов Veles и инфраструктуре для алгоритмической торговли выделить нельзя, поскольку объективно все биржи обеспечивают полный функционал при подключении ботов. Также все данные биржи предоставляют стабильные API, документацию и низкие комиссии. HTX и Gate.io подходят тем, кто ищет экзотику среди токенов и доступ к азиатским рынкам, но могут уступать в технической гибкости. BingX, в свою очередь, делает акцент на простоте и копировании сделок, что больше всего подходит для новичков.
Какую биржу выбрать для торговли с ботами Veles
Если вы планируете использовать ботов Veles для автоматической торговли, то стоит отдать предпочтение платформам с максимально стабильной и гибкой инфраструктурой API, а также высокой ликвидностью.
Binance — лидер по охвату инструментов и скорости исполнения, идеально подходит для ботов, тем более, если вы используете сложные стратегии.
Bybit выделяется своей стабильной архитектурой и отличной документацией. Тем самым делает биржу удобной даже для пользователей без глубокого технического бэкграунда.
OKX подойдет тем, кто ищет не только классическую торговлю, но и интеграцию с Web3-сервисами.
Bitget — отличный выбор, если вы хотите совместить алгоритмическую торговлю и копитрейдинг.
Для тех, кто хочет протестировать торговлю на более нишевых токенах, можно рассмотреть Gate.io, но следует быть готовым к менее предсказуемым сценариям торговли. HTX и BingX подойдут скорее, как вторичные платформы для расширения охвата рынка.