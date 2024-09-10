Как продать криптовалюту в России в 2024

Криптовалюта - это цифровая валюта, основанная на технологии блокчейна. Она работает без участия централизованного органа, таким образом вмешательство государства или других организаций в процесс обработки транзакций отсутствует. Это делает криптовалюту децентрализованной и независимой.

В России в то же время производятся попытки регулировать криптовалютную сферу. За криптовалюту запрещено покупать и продавать имущество и услуги и пускать ее в оборот бизнеса Российской Федерации.

В данный момент это пока что просто попытки, так как криптовалютная сфера достаточно сложна в своем использовании и расчетном вычислении.

Есть две причины, почему эта сфера еще полностью не регулируется в России:

Недостаточная компетентность органов. Криптовалюты достаточно сложны в своем использовании, вычислении прибыли и издержек. Частично-свободное обращение криптовалют выгодно, и пока не время создавать полноценную нормативно-правовую базу.

Основные способы продажи криптовалюты в России

Россия пока что не ограничена в своих возможностях и возможностях ее граждан в покупке и продаже любой криптовалюты. Единственное, чего в ней нет – криптовалютных банкоматов.

Но эта нехватка никак не докучает пользователям криптовалют из России, и они активно покупают и продают крипту между собой как на спотовых и фьючерсных рынках, так и на P2P-площадках и обменниках.

Чтобы купить и продать криптовалюту в России, а главное, чтобы у вас не возникли проблемы с законодательством, существует несколько способов для совершения таких операция:

1. Использование криптовалютных бирж.

Криптовалютная биржа - это онлайн-платформы, на которых можно покупать, продавать и обменивать различные криптовалюты. Распространенные криптовалютные биржи в России - это Binance, Bybit, OKX, Gate.io.

Для того чтобы была возможность покупать и продавать криптовалюту через банковскую карту на бирже необходима полная верификация личности через паспорт.

После того как вы прошли верификацию, у вас теперь есть возможность напрямую у биржи покупать и продавать криптовалюту. Достаточно только лишь ввести данные карты и подтвердить сделку.

Биржи обычно взимают комиссию за операции, учитывайте это при расчете прибыли от продажи. Не все криптовалютные биржи принимают карты российских банков. Это также нужно учитывать при выборе способа покупки или продажи крипты.

2. P2P-платформы.

P2P-платформы (peer-to-peer) – это сервисы, которые позволяют напрямую покупать и продавать криптовалюту между пользователями. Такие площадки есть как на криптовалютных биржах, так и отдельными проектами. Важно учитывать тот факт, что P2P площадки вне криптовалютных бирж подвержены большим риском, так как биржи выступают гарантом сохранности ваших средств.

Популярные P2P площадки в россии:

Биржевые площадки. P2P на BYBIT, Kucoin, BingX, MEXC и.т.д. Внебиржевые площадки. Bitpapa, Garantex.

Преимущество этого способа в том, что вы можете договориться о способе оплаты и получить деньги наличными или на банковский счет.

Недостаток - более высокий риск мошенничества. Обязательно тщательно проверяйте репутацию пользователя и соблюдайте меры безопасности. Доказательством хорошей репутации является большое количество положительных отзывов. На P2P площадках желательно пользоваться проверенными мерчантами. Мерчант – пользователь, которые пользуется особым доверием у криптовалютной биржи. Сделки с ним гарантируют безопасность во всех аспектах P2P-сделки.

3. Использование частных обменников и посредников.

Обменные пункты - это онлайн-сервисы, которые обменивают криптовалюту на фиатные деньги (рубли, доллары и т.д.). Они работают по принципу “одно нажатие”. Вы указываете количество криптовалюты, которую хотите продать или купить, и получаете моментальный расчет суммы в рублях. Затем вы можете вывести деньги на банковскую карту или электронный кошелек. Комиссии в обменных пунктах обычно выше, чем на биржах, но зато сделка происходит быстро и без дополнительных верификаций.

Также существуют компании и частные лица, которые оказывают услуги по продаже криптовалюты за фиатные деньги. Они берут на себя все организационные вопросы: оформление документов, перечисление средств и так далее. Этот способ более удобен для тех, кто не хочет самостоятельно разбираться в осуществлении транзакций и кому подходит передать эти полномочия другим лицам. Однако комиссия за услуги посредника, как правило, выше, чем при самостоятельной продаже.

Важно понимать, что покупка и продажа криптовалюты через неофициальных лиц сопряжена отдельными рисками, которые могут негативно сказаться на вашем положении.

Неизвестно, откуда была приобретена криптовалюта у таких лиц или чьими деньгами они будут покупать ее у вас. Если криптовалюта еще не так особо отслеживается, то фиатные деньги ЦБ РФ видит насквозь. Каждый рубль контролируется, и в случае получения “грязных денег” потом будет проблематично доказать, что вы не имеете к этому никакого отношения.

4. Покупка и продажа криптовалют через банкоматы для криптовалют (криптоматы)

Криптомат - это специальный банкомат, позволяющий совершать операции с криптовалютами. Как правило, он представляет собой терминал, оснащенный сенсорным экраном, купюроприемником и устройством для выдачи чеков. С помощью криптомата можно быстро и легко купить биткоины, эфириум, лайткоин и другие криптовалюты за наличные рубли.

На данный момент у криптоматов в России есть несколько недостатков:

Их слишком мало Курсы значительно могут отличаться от биржевых и не в пользу клиента Курсы криптоматов могут разниться между собой, поэтому необходимо провести анализ нескольких криптоматов для принятия решения.

Покупка криптовалюты через криптомат в России выглядит следующим образом:

Найдите ближайший к вам криптомат. Информацию о местоположении терминалов можно найти на специализированных картах. Подойдите к криптомату и выберите необходимую криптовалюту (биткоин, эфириум, лайткоин и др.). В случае выбора валюты эфириум - обязательно отследите эфириум курс график на текущий момент. Введите сумму, которую хотите потратить на покупку криптовалюты, и внесите наличные рубли в купюроприемник терминала. Дождитесь завершения транзакции. После этого на ваш электронный кошелек будут зачислены приобретенные криптовалютные монеты. Распечатайте чек с деталями операции для подтверждения покупки.

5. Покупка и продажа криптовалют через электронные кошельки

Не все кошельки для хранения криптовалют дают возможность продажи напрямую через них либо у них ограниченный функционал, связанный с этой функцией.

Например, с помощью криптовалютного кошелька в Telegram вы можете продать свою криптовалюту напрямую с него с помощью интегрированного в кошелек P2P-маркета.

К покупке и продаже доступна криптовалюта BTC, USDT, TON, NOT.

Другой пример – криптовалютный горячий кошелек Trust Wallet. В нем есть функция продажи криптовалюты за фиатную валюту, но только если вы резидент стран ЕС или США. Продажи доступны только за евро, британский фунт и доллар США.

Для граждан России в кошельке Trust Wallet можно продать крипту только за USDT. И дальше стейблкоины отправляются на биржу или в обменники и там продаются за российский фиат.

6. Покупка и продажа криптовалют с помощью Telegram-ботов

Наверное, один из самых небезопасных методов покупки и продажи криптовалют – это телеграм-боты.

В мессенджере есть официальный встроенный кошелек от разработчиков Telegram, за который они несут ответственность, а есть частные телеграм-боты, с помощью которых можно купить и продать криптовалюту.

По функционалу они похожи с официальным кошельком телеграм. Там можно хранить крипту, отправлять и получать ее, а также продавать за фиатные деньги.

Независимо от выбранного метода, при продаже криптовалюты в России важно соблюдать ряд рекомендаций:

1. Убедитесь в надежности и репутации платформы или посредника, с которым вы работаете.

2. Проверяйте курсы и комиссии на разных площадках, чтобы найти лучшие для себя условия сделки.

3. Соблюдайте правила безопасности при проведении транзакций - не передавайте личные данные и используйте двухфакторную аутентификацию.

4. Храните криптовалюту в холодных (оффлайн) кошельках, чтобы снизить риск хищения.

5. Ознакомьтесь с действующим законодательством и налоговыми обязательствами при продаже криптовалюты.

Налогообложение криптовалют в России

В Российской Федерации налогом облагается только получение прибыли от продажи криптовалюты. За покупку и хранение владельцам цифровых активов платить государству ничего не нужно.

При условии, что курс криптовалюты увеличился после покупки, пока она лежит на счете, это не может считаться доходом.

Платить налог необходимо только тогда, когда происходит продажа криптовалюты на бирже за фиатную валюту.

В случае продажи криптовалюты в убыток или в нулевую прибыль налогооблагаться это никак не будет, но необходимо будет отчитаться в ФНС об этой операции.

На текущий период времени налоги за операции с криптовалютами обязаны платить только индивидуальные предприниматели и организации.

Для индивидуальных предпринимателей при доходе до 5 миллионов рублей ставка составляет 13%. Если доход составил свыше 5 миллионов рублей, то ставка возрастает до 15%.

Для организаций ставка составляет 20% налога на прибыль. Также для юридических лиц появляется необходимость иметь абсолютно все документы, подтверждающие каждый перевод, транзакцию и выгрузки крипты из личного кабинета на бирже.

Легализована ли криптовалюта в России?

Криптовалюта в Российской Федерации не запрещена, но и полной свободы действий тоже нет. Россиянам не запрещено иметь криптовалюту, торговать ей на спотовых, фьючерсных и P2P рынках, а также совершать транзакции между друг другом.

Но пока что под запретом взимать оплату за товары и услуги цифровыми активами.

С недавних пор правительство РФ начинает практиковать международные расчеты в криптовалютах. Это первый шаг к составлению нормативно-правовой базы для цифровых активов для физических лиц.

Заключение

Подводя итог, можно сказать, что продажа криптовалюты в России возможна. Но при соблюдении всех мер предосторожности и грамотном подходе это вполне реализуемая задача. Если не использовать криптовалюту в сером и черном секторе экономики, то для пользователя цифровых активов не возникает никаких преград для пользования всем функционалом криптовалют.

На данный момент законодательство Российской Федерации не имеет полноценных нормативно-правовых актов по регулированию криптовалютной сферы.

Очевидно, что для России это только начало. Ведь большинство крупных бирж имеют большие надежды на крипто-рынок СНГ, а значит, полное принятие и составленное законодательство криптовалют – это лишь вопрос времени.

Часто задаваемые вопросы

1. Легально ли покупать и продавать криптовалюту в России?

Законы РФ не запрещают покупать и продавать цифровые активы на территории страны. Запрещено оплачивать криптовалютой любые товары и услуги на территории Российской Федерации.

2. Если я физическое лицо, что может быть, если не платить налоги на доходы с криптовалют и как начать их выплачивать?

Если игнорировать законодательство о налогообложении на доход с криптовалют, то в этом случае грозит штраф от 20% до 40% от неуплаченной суммы по статье 122 НК РФ, Для уплаты налогов физическому лицу, необходимо зарегистрировать себя как ИП и начать выплачивать налоги.

3. Если я продаю и покупаю криптовалюту на Р2Р площадках, как мне проверять контрагентов и не попасться на мошенничество?

Для начала необходимо проверить общее количество ордеров у контрагента, с которым планируется сделка, если сделок и количество положительных отзывов много, то контрагент пользуется доверием и с ним можно иметь дело. В идеале необходимо осуществлять сделки только с проверенными мерчантами, они отмечены галочками. Данные лица на особом доверии у P2P площадок, а значит проблем с ними возникнуть не должно.