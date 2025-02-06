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    • Как шортить криптовалюту - подробная инструкция
    Дата публикации: 06.02.2025
    Время на чтение: 5 минут(ы)
    Дата: 06.02.2025
    Чтение:: 5 минут(ы)
    Просмотры: 113

    Как шортить криптовалюту - подробная инструкция

    На рынке криптовалют можно торговать в двух направлениях и одним из них является шорт (short). При данном виде торговли в отличие от лонга (long) нельзя торговать на споте и необходимо брать активы в займы, однако есть и еще ряд особенностей, которые важно учитывать.

    Короткие продажи (short) в криптовалюте - принцип работы

    Короткие продажи (шортинг) в криптовалюте представляют собой торговую стратегию, при которой трейдер берет актив взаймы, продает его по текущей цене, а затем выкупает по более низкой, возвращая заем и получая разницу в качестве прибыли. Этот метод позволяет зарабатывать на падении стоимости цифровых активов.

    Для чего используют короткие продажи

    Трейдеры используют шортинг по нескольким причинам:

    • Спекуляция – получение прибыли на падающем рынке.

    • Хеджирование рисков – защита активов от возможного падения курса.

    • Долгосрочные инвестиционные стратегии – балансировка портфеля при высокой волатильности.

    Оценка рыночной ситуации

    Перед открытием шорт-позиции важно оценить текущее состояние рынка с помощью различных методов анализа.

    Технический анализ

    Технический анализ предполагает изучение графиков цен, индикаторов и объемов торгов. Важные сигналы для входа в шорт:

    • Образование нисходящих трендов.

    • Пересечение скользящих средних (например, «мертвый крест»).

    • Высокие уровни RSI (перекупленность).

    • Формирование свечных паттернов разворота.

    • Сильные уровни сопротивления

    Анализ настроений

    Анализ настроений позволяет понять психологию рынка через:

    • Индексы страха и жадности.

    • Социальные сети и новостные тренды.

    • Объем коротких позиций на рынке.

    Фундаментальный анализ

    Фундаментальный анализ фокусируется на оценке реальной стоимости актива. Ключевые факторы:

    • Новости о регуляциях и законах.

    • Данные о разработке проектов и технологических изменениях.

    • Движения крупных инвесторов (китов).

    Основные способы шортить криптовалюту

    Существует несколько основных способов шортить криптовалюту, каждый из которых имеет свои особенности, преимущества и риски.

    Маржинальная торговля

    Маржинальная торговля (margin trading) – это один из самых популярных способов шортить криптовалюту. Он позволяет трейдерам брать заёмные средства у биржи (или у других пользователей, в зависимости от платформы) для открытия шорт-позиции.

    Как это работает:

    • Трейдер занимает криптовалюту у биржи и продаёт её по текущей цене.

    • Если цена падает, он покупает тот же объём криптовалюты по более низкой цене.

    • Разница между ценой продажи и ценой покупки составляет прибыль.

    • После этого он возвращает заёмные средства бирже вместе с процентами за использование.

    Плюсы:

    • Возможность увеличения прибыли за счёт плеча.

    • Поддержка на большинстве крупных бирж (Binance, Bybit, Kraken и др.).

    • Высокая ликвидность.

    Минусы:

    • Высокий риск ликвидации при использовании большого кредитного плеча.

    • Необходимость уплаты комиссий и процентов за заёмные средства.

    • Требует хорошего понимания рынка.

    Фьючерсная торговля

    Фьючерсы (futures) – это производные финансовые инструменты, позволяющие трейдерам заключать контракты на покупку или продажу криптовалюты в будущем по заранее установленной цене.

    Как это работает:

    • Трейдер открывает короткую позицию (short) по фьючерсному контракту.

    • Если цена падает, он закрывает контракт с прибылью.

    • В отличие от маржинальной торговли, здесь используется сам контракт, а не реальная криптовалюта.

    Плюсы:

    • Возможность торговли с высоким плечом (до 100x на некоторых биржах).

    • Фьючерсные рынки имеют высокую ликвидность.

    • Можно хеджировать риски, используя хеджирующие контракты.

    Минусы:

    •  Сложность понимания для новичков.

    •  Возможность ликвидации при резких скачках цены.

    •  Финансирование позиций (funding rate) может уменьшать прибыль.

    Бинарные опционы

    Бинарные опционы – это спекулятивные финансовые инструменты, позволяющие делать ставку на направление движения цены криптовалюты в течение определённого времени.

    Как это работает:

    • Трейдер выбирает актив (например, Bitcoin) и указывает, что цена упадёт.

    • Устанавливает срок истечения опциона (от нескольких минут до нескольких дней).

    • Если прогноз оправдался, он получает фиксированную прибыль.

    • Если цена не снизилась – теряет вложенные средства.

    Плюсы:

    • Простота использования – не нужно разбираться в сложных механиках маржинальной или фьючерсной торговли.

    • Возможность высокой прибыли за короткое время.

    • Не требуется большой капитал.

    Минусы:

    • Высокий риск потери вложенных средств (обычно 90%+ трейдеров теряют деньги).

    • Ограниченные возможности управления рисками.

    • Множество недобросовестных платформ.

    Инвертированные ETP (Exchange-Traded Products)

    Инвертированные ETP (обратные биржевые продукты) – это инструменты, торгуемые на бирже, которые позволяют зарабатывать на падении цены криптовалюты без необходимости использовать кредитное плечо или фьючерсы.

    Как это работает:

    • ETP отслеживают цену актива в обратном направлении (например, -1x Bitcoin ETP увеличивается в цене, когда BTC падает).

    • Инвесторы покупают такие продукты через биржи.

    • При снижении цены криптовалюты стоимость ETP растёт, что позволяет зарабатывать на падении.

    Плюсы:

    • Простота использования – не требует активного управления позицией.

    • Более низкий риск по сравнению с маржинальной или фьючерсной торговлей.

    • Доступно на некоторых традиционных биржах.

    Минусы:

    • Доступно не на всех криптовалютных биржах.

    • Может иметь высокие комиссии за управление.

    • Долгосрочные инвестиции в такие ETP неэффективны из-за эффекта ребалансировки.

    Стандартный шорт

    Стандартный шорт – это классический способ заработка на падении цены, применяемый в традиционных рынках. Он работает аналогично маржинальной торговле, но без использования кредитного плеча.

    Как это работает:

    • Трейдер занимает криптовалюту у брокера или биржи.

    • Продаёт её на рынке по текущей цене.

    • Когда цена падает, он покупает актив обратно по более низкой цене и возвращает его кредитору.

    • Разница между ценами продажи и покупки составляет прибыль.

    Плюсы:

    • Более низкий риск по сравнению с маржинальной торговлей (нет принудительной ликвидации).

    • Подходит для долгосрочного шортинга.

    • Нет зависимости от фьючерсных контрактов.

    Минусы:

    • Требует наличия платформы, которая поддерживает стандартные шортовые сделки.

    • Может потребовать залог или обеспечение.

    •  Менее доступно для розничных трейдеров.

    Как шортить криптовалюту на бирже

    Разберём пошагово, как открыть шорт позицию на бирже.

    1. Настройка маржинального счёта

    Прежде чем начать шортить криптовалюту, необходимо открыть и активировать маржинальный счёт на бирже. В стандартном спотовом режиме пользователи могут покупать и продавать только те активы, которые у них уже есть, а для торговли с заёмными средствами потребуется специальный счёт.

    Как настроить маржинальный счёт:

    1. Авторизоваться на криптобирже.

    2. Перейти в раздел "Маржинальная торговля" (обычно он находится в разделе "Торговля" или "Финансы").

    1. Пройти тест на знание рисков (на некоторых биржах, например, Binance и Bybit, перед открытием маржинального счёта требуется подтвердить понимание рисков).

    1. Принять условия использования маржинальной торговли.

    2. Активировать маржинальный счёт.

    После этого у вас появится возможность брать займы и использовать кредитное плечо.

    2. Выбор кредитного плеча

    Как выбрать кредитное плечо:

    • Биржи предлагают разное кредитное плечо:

      • 2x–5x (низкое) – подходит для консервативной торговли.

      • 5x–10x (среднее) – используется опытными трейдерами.

      • 20x–100x (высокое) – крайне рискованно и не рекомендуется новичкам.

    • Чем выше кредитное плечо, тем выше возможная прибыль, но и риск ликвидации (принудительного закрытия позиции биржей) тоже возрастает.

    При выборе плеча важно учитывать свою стратегию и уровень риска, чтобы не потерять весь депозит из-за резких колебаний цены.

    3. Внесение маржи

    Маржа (margin) — это залог, который используется для обеспечения заёмных средств. Чем больше маржи внесено, тем больше позиции можно открыть.

    Как внести маржу:

    1. Перевести средства (например, USDT или BTC) на маржинальный счёт.

    2. Убедиться, что выбранный актив поддерживает маржинальную торговлю.

    3. Использовать эти средства в качестве залога для займа криптовалюты.

    Маржа определяет, сколько средств можно занять. Например, если биржа позволяет кредитное плечо 5x, а у вас есть 100 USDT, то максимальный объём шорт-позиции составит 500 USDT.

    4. Займ криптовалюты

    После внесения маржи можно занять криптовалюту для открытия короткой позиции.

    Как взять займ:

    1. Выбрать торговую пару (например, BTC/USDT, ETH/USDT).

    2. Определить нужное количество заёмных активов.

    3. Взять в долг соответствующее количество криптовалюты у биржи.

    Например, если вы хотите зашортить BTC, вам нужно взять его в долг у биржи, затем продать по текущему курсу, а позже выкупить дешевле.

    Важно учитывать процентные ставки за использование заёмных средств. Биржи взимают плату за кредитование, и её размер может варьироваться в зависимости от рыночных условий.

    5. Торговля криптовалютой

    После получения заёмных средств можно открыть сделку.

    Как открыть шорт:

    1. Перейти в торговый терминал и выбрать режим "Маржинальная торговля".

    2. Выбрать тип ордера:

      • Рыночный ордер (Market Order) – мгновенное исполнение по текущей цене.

      • Лимитный ордер (Limit Order) – продажа по заранее заданной цене.

    3. Продать заёмную криптовалюту на рынке.

    4. Дождаться снижения цены.

    Если курс криптовалюты падает, трейдер сможет купить её обратно дешевле и получить прибыль.

    6. Погашение займа

    Чтобы зафиксировать прибыль и закрыть шорт-позицию, нужно выкупить проданную криптовалюту и вернуть её бирже.

    Как закрыть позицию:

    1. Купить обратно то же количество криптовалюты, которое было занято.

    2. Перейти в раздел "Маржинальная торговля" и выбрать "Погасить займ".

    3. Вернуть заёмные активы вместе с процентами.

    Пример:

    • Вы заняли 1 BTC и продали его по $40 000.

    • Цена упала до $35 000, и вы покупаете 1 BTC обратно.

    • Вы возвращаете BTC бирже и фиксируете прибыль в размере $5 000 (без учёта комиссий).

    Если цена пошла вверх, трейдер понесёт убытки, а в случае сильного роста биржа может принудительно закрыть позицию, чтобы избежать невозврата долга.

    Особенности ставок на понижение в криптотрейдинге

    1. Высокая волатильность криптовалют

    Криптовалютный рынок известен своей высокой волатильностью. Цена биткоина или альткоинов может изменяться на 5-20% в день, а во время сильных движений — даже на 50% и более за короткое время.

    Как это влияет на шортинг:

    • С одной стороны, высокая волатильность создаёт больше возможностей для заработка на падениях.

    • С другой стороны, она увеличивает риски ликвидации позиции, особенно при использовании кредитного плеча.

    2. Кредитное плечо и маржинальные требования

    Большинство шорт-позиций в криптотрейдинге открываются с использованием заёмных средств. 

    Основные аспекты:

    • Кредитное плечо (например, 5x, 10x, 20x) увеличивает потенциальную прибыль, но также усиливает риски.

    • Биржи требуют внесения маржи (залога), который должен поддерживаться на определённом уровне.

    • При снижении маржи до критического уровня биржа может ликвидировать позицию, что приведёт к полной потере депозита.

    3. Финансирование (Funding Rate) и издержки по шортам

    На рынках бессрочных фьючерсов биржи применяют ставку финансирования (funding rate).

    Как это работает:

    • Если большинство трейдеров находятся в лонге (ставят на рост), они платят финансирование тем, кто находится в шорте.

    • Если большинство трейдеров в шорте, то они платят тем, кто держит лонг.

    Это делается для поддержания баланса между покупателями и продавцами.

    Влияние на шортинг:

    • Если рынок падающий, ставка финансирования может быть отрицательной (шорты получают выплату).

    • Если рынок растущий, ставка финансирования часто положительная, и шорт-трейдеры платят комиссию.

    Пример:

    • У трейдера открыта шорт-позиция на 10 000 USDT.

    • Funding rate составляет 0.05% каждые 8 часов.

    • Если позиция остаётся открытой сутки, трейдер заплатит 15 USDT (0.05% × 3 раза).

    При долгосрочном удержании шорта важно учитывать эти расходы, так как они могут "съесть" прибыль.

    4. Short Squeeze (шорт сквиз)

    Short squeeze – это явление, при котором резкий рост цены вынуждает трейдеров массово закрывать шорт-позиции, создавая дополнительное давление на покупку.

    Пример:

    • В 2021 году на рынке Dogecoin произошёл short squeeze, когда его цена за сутки выросла с $0.07 до $0.40, ликвидировав миллионы долларов в шорт-позициях.

    5. Ограниченная доходность и неограниченные риски

    В отличие от лонг-позиций, где актив может расти неограниченно, в шорте максимальная прибыль ограничена.

    Пример:

    • Если актив падает с $1 000 до $0, трейдер зарабатывает 100% от позиции.

    • Но если цена растёт, убытки теоретически бесконечны.

    6. Использование деривативов для шортинга

    Помимо классического шортинга, есть альтернативные инструменты:

    • Фьючерсы – позволяют ставить на понижение без необходимости занимать актив.

    • Опционы – даёт право продать актив по фиксированной цене, хеджируя риски.

    • Обратные ETP – биржевые продукты, которые растут в цене при падении криптовалюты.

    Стоит ли использовать автоматические торговые системы

    Боты для шортинга могут практически полностью автоматизировать процесс торговли и минимизировать человеческий фактор. Однако важно понимать:

    • Они требуют настройки и мониторинга.

    • Важно учитывать рыночные изменения и адаптировать стратегию.

    • Автоматические системы не гарантируют прибыль.

    Риски шортинга криптовалюты и стоит ли этим заниматься

    Шортинг – это сложная стратегия, требующая знаний и опыта. 

    Основные риски:

    • Безграничные убытки, так как цена актива теоретически может вырасти бесконечно.

    • Ликвидация позиций, особенно при высоком плече.

    • Влияние новостей и манипуляций на крипторынке.

    Шортинг подходит опытным трейдерам, которые умеют анализировать рынок и управлять рисками.

    Заключение

    Шортинг криптовалюты является не менее прибыльной стратегией, чем остальные, особенно на падающем рынке, но она связана с высокими рисками. Успешная торговля требует глубокого анализа рынка, дисциплины и управления капиталом. Начинающим трейдерам стоит практиковаться на демо-счетах и изучать основы торговли более простых стратегий, например, на споте перед тем, как рисковать реальными средствами в шортинге.

    Часто задаваемые вопросы

    1. Можно ли шортить криптовалюту без кредитного плеча? 

    Да, это возможно при торговле через фьючерсы или опционы.

    2. Какую биржу выбрать для шортинга? 

    Популярные платформы: BinanceBybitOKXHTXGate. ioBingX.

    3. Можно ли зарабатывать на шортинге в долгосрочной перспективе? 

    Да, но это требует стратегического подхода и грамотного риск-менеджмента.

    4. Как минимизировать риски при шортинге? 

    Используйте стоп-лоссы, не торгуйте с высоким плечом и анализируйте рынок перед входом в сделку.

    5. Чем шортинг криптовалюты отличается от шортинга акций? 

    Криптовалютный рынок более волатилен, а ликвидность активов ниже, что делает его менее предсказуемым.

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