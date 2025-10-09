LONG_STRATEGY 15 от latuserge — универсальная DCA-стратегия для ботов Veles

Суть стратегии

Стратегия основана на диверсификации: используется множество небольших ботов с разной волатильностью и строгими фильтрами входа. На снижении рынка боты последовательно входят в сделки «лесенкой» и так же выходят. Разная волатильность монет снижает общую возможную просадку по PnL. Широкая сетка с перекрытием в 65% даёт время для принятия решений при сильном отклонении цены. Делистинг или скам монеты не приводит к значительным убыткам.

Ключевые преимущества

Стабильность и безопасность на дистанции.

6–7% в месяц при консервативной торговле (0.5% от общего депозита на бота, 40 блокировка, 20х)

Результаты бэктестов за периоды 11.10.22-11.10.25 и 11.10.24-11.10.25.

Это не вклад в банке — нужно понимать, что волатильность постоянно меняется и месяц может быть как 3-4%, так и 10-15%.

Диверсификация защищает от крупных потерь при делистинге или скамах.

Множество мелких ботов минимизирует убытки при сильных падениях благодаря разной волатильности.

Широкое перекрытие в 65% позволяет выдерживать глубокие просадки.

Высокий мартингейл обеспечивает эффективное усреднение и быстрый выход из дампов.

Строгий вход на таймфреймах с уточнением от 1 часа до 1 минуты. Сбалансированный вход между прибыльностью и безопасностью.

Универсальность алгоритма — стратегия адаптирована под различные торговые ситуации, что снижает риски.

В отличие от настройки алгоритма под конкретную монету за конкретный период времени, универсальный алгоритм под данную стратегию заточен под огромное количество торговых ситуаций. Это значительно снижает вероятность возникновения проблем в будущем. Важно: алгоритм нельзя рассматривать в отрыве от стратегии. Алгоритм и стратегия взаимосвязаны.

Основные настройки алгоритма

Монеты рекомендуемые в работу (75 шт.):

ADA AGI AIOZ ANKR ASTR ATOM AVAX AXS BAT BCH CELO CFX CHR COMP COTI CRO CRV CTC CTK CTSI CVC DASH DGB DOT EGLD ENS ETC FIL FLR GLM GRT HBAR ICP ICX IMX INJ IOTA KAS KNC KSM LDO LINK LRC LTC MANA MNT MOVR NEO NMR ONDO ONG OP PEOPLE POL RVN SHIB1000 SLP STORJ SUPER SUSHI SXP TAO THETA TON TWT UMA VET WOO XLM XMR XRP XTZ YFI ZEC ZIL

Для короткой сетки использовать крайне не рекомендуется.

Расчет депозита на бота: 0.5% от общего депозита, 20х, блокировка на 40 активных сделок.

Блокировка ставится “По позиции” и “По ботам”.

Расчет депозита на бота на примере 1000 USDT: 1000 USDT x 0.5% = 5 USDT . Боту прописываем депозит 5, ставим плечо 20х, блокировку на 40.

По умолчанию режим позиции на бирже — односторонний. Необходимо проверь и переключить режим позиции с “Одностороннего” на «Хеджирование», если это не так.

Маржа должна быть выставлена на значение «Кросс».

Сетка

1 ордер — 0.04%, объем 6.66%

2 ордер — 6%, объем 8%

3 ордер — 15%, объем 13%

4 ордер — 28%, объем 16%

5 ордер — 40%, объем 30%

6 ордер — 65%, объем 26.34%

подтяжка сетки ордеров 0.4%

Сигналы на ордерах (На закрытии бара)

Отступ от цены входа

2 ордер: ADX 15 минут больше 40 – ордер мобильнее, выше шанс выйти на откате CMO 30 минут больше -90 – защита от докупки на безоткатном дампе По сигналу исполнение ордера может протянуться от 6% до 15%, в редких случаях до ~20-25%

3 ордер: Полосы Боллинджера 5 минут – ожидаем перепроданность, выход за границу нижнего канала, тянем ордер ниже CMO 30 минут больше -90 – защита от докупки на безоткатном дампе По сигналу исполнение ордера может протянуться от 15% до ~20-25%, в редких случаях до ~35-40%

4 ордер: Канал Кельтнера 5 минут – ожидаем перепроданность, выход за границу нижнего канала, тяжелее Боллинджера, тянем ордер ниже CMO 30 минут больше -90 – защита от докупки на безоткатном дампе По сигналу исполнение ордера может протянуться от 28% до ~40-45%, в редких случаях до ~65%

5-6 ордера Уровни CCI 1 минута – во время сильного безоткатного дампа помогает ордерам закупиться гораздо ниже у возможного разворота, т.к. индикатор определяет возможный выход актива из зоны перепроданности CMO 30 минут больше -90 – защита от докупки на безоткатном дампе По сигналу исполнение 5 ордера может протянуться от 40% до ~55-60%, в редких случаях до ~65-70%



Условия открытия сделки (На закрытии бара)

CCI 1 час меньше 80 – исключаем вход на сильных хаях CMO 30 минут больше -90 – фильтр против безоткатного падения Williams %R 30 минут меньше -80 – цена в зоне перепроданности Полосы Боллинджера 15 минут – цена за нижней полосой канала ATR% 5 минут больше 0.5 – достаточная волатильность, чтобы не входить на вялом рынке (например, медленное стекание цены) Уровни RSI 1 минута – локальный признак разворота

Выход из сделки (На закрытии бара)

Mean reversion channel (MRC) Средние уровни 5 минут

Минимальный P&L — 1%

Преимущества: Индикатор адаптируется под текущую волатильность При уверенном движении фиксируем больший профит При низкой волатильности канал сужается, выход по минимальной цели (от 1%)

Недостатки: При резком движении (например, на пампе) выход из канала может быть слишком быстрым и профит получится меньше ожидаемого В условиях слабого движения бот может долго удерживать позицию



Список монет

134 монеты для стресс-теста универсального алгоритма:

1000000BABYDOGE 1000PEPE 1INCH AAVE ACH ADA AGI AIOZ AKT ALGO ALICE ANKR APE ARB ARK ARKM ARPA ASTR ATH ATOM AVAX AXL AXS BAT BCH BICO BNB BSV CAKE CELO CFX CHR CHZ CKB COMP COTI CRO CRV CTC CTK CTSI CVC CVX DASH DEXE DGB DOGE DOT EGLD ENJ ENS ETC ETHW FIDA FIL FLR FORTH GALA GAS GLM GRT GTC HBAR ICP ICX IMX INJ IOTA JASMY JTO KAS KAVA KNC KSM LDO LINK LPT LRC LSK LTC MANA MBOX MNT MOVR NEAR NEO NMR ONDO ONG OP ORBS PENDLE PEOPLE POL QTUM RAD RARE ROSE RSR RVN S SAFE SAND SC SEI SHIB1000 SKL SLP SNX SOL STORJ SUPER SUSHI SXP TAO THETA TON TRB TWT UMA UNI VET WAVES WOO XCN XLM XMR XRP XTZ YFI ZEC ZEN ZIL ZRX

Список содержит монеты с самой разной волатильностью. Можно брать себе в работу монеты из данного списка помимо тех, что указаны в списке рекомендуемых на свое усмотрение. Но только после тестов!

Страховка: 95% времени руками лезть вообще не нужно. Запустили, и стратегия просто работает. Что-то предпринимать нужно только в исключительных случаях, таких как делистинг, скам монеты или если монета явно пошла не по плану (собрала 5–6 ордеров и не собирается в откат).

Суммарную максимальную просадку по общему PnL можно посмотреть по результатам бэктестов.

Просадка — это если бы все боты одновременно достигли пика дампа, а в разные периоды за год. Рассматривается худший вариант. На реальном же рынке монеты достигают пика своей просадки в разные периоды времени. Например, одни достигли пика просадки в апреле, другие — в августе, третьи — в декабре и т. д. На реальном рынке суммарная просадка будет гораздо ниже. По тесту за 1-3 года разброс МПУ монет еще шире и еще менее вероятен.

FAQ

В: Почему на тейк именно MRC? Он очень долго берет тейки, пропускает выходы.

О: Когда в работе находится большое количество ботов, то не столь важно, как долго будет браться тейк. Какая-то часть ботов будет «висеть» долго, а какая-то, более волатильная часть, выйдет быстрее и приступит к новой работе. Первое время это может вызывать дискомфорт, но потом на это просто не будете обращать внимание. Бот пробыл в сделке день или месяц — неважно. Поток тейков идёт, всё работает. Взамен MRC часто вытягивает очень прибыльные сделки. При лёгком входе предпочтительнее лёгкий выход с небольшим профитом, но в данной стратегии вход строгий, и больше смысла имеет именно более тяжёлый выход с большим профитом, так как входы в сделки довольно редкие.

В: Некоторые монеты в сделки не входят неделями, так и должно быть?

О: Боты входят в сделки в наиболее подходящий момент, а не «где попало». И когда монета находится в длительном боковике, то в такую монету бот не зайдёт. Нет смысла входить в такую монету и ждать, когда же она выйдет из боковика. Вместо неё бот возьмёт другую монету из списка. Монет у нас больше, чем блокировка ботов. Смотреть на график одной монеты — неправильно. Пока у одних монет период «отдыха» — другие готовы работать.

В: Боты не входят в сделки днями, блокировка полностью не заполнена, так и должно быть? Не лучше ли более простой вход?

О: Во время повышенной волатильности боты довольно часто входят в сделки. Но бывают периоды сниженной волатильности на рынке, которые могут длиться неделями. Тогда боты действительно входят редко, и большая часть слотов блокировки простаивает. На первый взгляд кажется, что это недостаток стратегии. Но, уверяю, своё мнение вы измените на первом же серьёзном дампе, таком как апрель — август 2024, февраль — апрель 2025. Когда рынок спокойный, всегда хочется «движухи», но когда «движуха» наступает, мало кто к ней оказывается готов.

Сравнение двух подходов к работе торговых ботов:

Лёгкий вход + быстрая «забивка» слотов – боты максимально быстро заполняют все доступные слоты: боты стремительно забивают все свободные слоты часть ботов застревает в локальных боковиках лишь 30–50% ботов продолжают брать тейки при дальнейшем снижении рынка наблюдается стремительный рост общего минусового PnL в итоге при серьёзном падении рынка может возникнуть ситуация, когда 80% всех слотов надолго зависли с существенной просадкой по общему PnL



Решить проблему застревания и просадки можно более сильными фильтрами на последующих ордерах, но это уже будет совсем другая стратегия и алгоритм.

Строгий вход + «простаивание» слотов – боты заполняют слоты более избирательно, оставляя часть слотов свободными боты заполняют лишь 30–60% доступных слотов часть ботов застревает в локальных боковиках свободные слоты остаются доступными для последующих входов с более выгодных позиций при дальнейшем снижении рынка наблюдается существенно меньший рост общего минусового PnL благодаря свободным слотам и строгому входу боты могут входить в сделки лесенкой — по мере снижения рынка



Ключевое преимущество строгого входа – при глубоком снижении рынка общий PnL просаживается не так сильно, поскольку:

свободные слоты позволяют ботам входить в сделки поэтапно

строгий вход обеспечивает более качественные точки входа

система остаётся гибкой и может адаптироваться к меняющимся условиям рынка

при восстановлении рынка боты могут более эффективно выходить к тейку (свежие по 1–2 ордерам, старые после усреднений по 3–5 ордерам)

Блокировка нужна, чтобы риски не выходили за допустимые границы. Это не целевое значение для “забивки” слотов. В редких случаях блокировка может забиться быстрее ожидаемого, а именно, когда происходит резкий слив рынка с быстрым откупом.

В: Как алгоритм покажет себя на скаме монеты или дампе от 50%?

О: Во время сильного дампа или скама нас дополнительно защищают фильтры на вход в сделку, а также фильтры на страховочных ордерах, которые снижает вероятность входа и докупки во время этого безоткатного дампа. Если уж так получилось, что мы были в сделке во время скама, то бот с высокой вероятностью совершит докупки ближе ко дну, что сильно снизит среднюю цену и мы сможем выйти как минимум в небольшой минус, а то и в ноль/плюс.

В: Не лучше ли сделать 20 ботов с 1%?

О: Нет, не лучше. Меньше разнообразие волатильности, больше риск, если какая-то из монет будет делиститься или заскамится. Первое время профит может быть выше, но рано или поздно часть монет уйдёт в просадку или застрянет в боковике. И чем меньше ботов, тем более ощутимо такие боты ударят по профиту. Больше ботов — безопаснее. Меньше минус у проблемного бота. Такого бота можем в любой момент закрыть и продолжить торговлю.

В: Никогда раньше не работал с ботами. Мне нужно постоянно за ними следить?

О: В данной стратегии упор сделан на стабильную и безопасную торговлю на дистанции. 95% времени лезть вообще не нужно. По своему опыту скажу, что я неделями, а то и месяцами могу не вмешиваться в работу ботов даже во время сильных дампов. Если пришли за «иксами» в короткий период времени, то лучше рассмотреть другую стратегию. Если же цель — стабильный, но пускай медленный заработок, то добро пожаловать.

В: Что за список монет для стресс-теста алгоритма, зачем он?

О: Тест из данных монет создает огромное количество торговых ситуаций. Чем больше монет алгоритм переваривает, тем он сильнее, что значительно снижает вероятность появления проблем в будущем.

В: Не лучше ли взять 3-5 монет и работать только с ними, предварительно идеально их настроив на максимальный профит и самую низкую просадку?

О: Такие настройки будут работать только на истории. Очень легко и просто сделать идеальные настройки под уже отработанную историю графика. Обойти все дампы, собрать все пампы, получить красивое соотношение профит: МПУ. Но веселье начнётся, когда бот будет запущен в работу, и в один прекрасный момент создаст серьёзные проблемы только из-за того, что график отличается от прошлого. Тогда и появляются разговоры о том, что «рынок не такой, здесь вообще торговать невозможно». Торгую с 2022 года и постоянно слышу, что рынок «не такой». А секрет в том, что не нужно заниматься самообманом, подстраивая настройки под историю конкретной монеты. Продуманная стратегия вытягивает не самый лучший алгоритм, а идеальный алгоритм в отрыве от стратегии может рано или поздно сломаться.

В: Какой минимальный депозит необходим под стратегию?

О: На Bybit очень низкий минимальный ордер. Для запуска Консервативной стратегии с 0.5% от депо и блокировкой 40 подойдёт сумма от 200 USDT. Большинство монет пройдёт по минимальному ордеру в 1 USDT. Те монеты, которые не пройдут по минималке, можно заменить на другие монеты из списка. Ещё возможен временный вариант с запуском от 100 USDT, но с 1% от депо и блокировкой 20. Однако рекомендуется по мере роста депозита постепенно переходить на 0.5% и блокировку 40.

В: Почему сигналы на ордерах используют отступ “от цены входа”, а не от “предыдущего ордера”?

О: С отступом «от цены входа» легко рассчитать риски. Ордера исполняются не раньше, чем это рассчитано сеткой. Отступ «от предыдущего ордера» имеет непредсказуемость. Риски по такому типу сетки рассчитать очень сложно. Сетка может исполниться слишком рано, и позиция уйдёт в огромный минус. И как-то заранее это рассчитать невозможно. Запуская ботов с такой сеткой, нужно всегда быть готовым к неожиданной ситуации. Это не тот стиль торговли, к которому стремится данная стратегия.

Полезные инструменты

Индикаторы на TradingView для быстрого анализа.

Intraday Smart Money Expert — показывает уровни поддержки и сопротивления. Чем выше ТФ, тем сильнее вероятность разворота цены от уровня.

Wave Trend mtf v1 - показывает канал в котором двигается актив. Если цена у верхней границы или вышла за ее пределы, то повышается вероятность коррекции. Если же цена у нижней границы и вышла за ее пределы, то высока вероятность разворота.

Отслеживание делистинга монет: Delistings Feed

Таблица расчета рисков: DCA Calc Шаблон LS

Дисклеймер

Всё вышеизложенное — это то, чем автор пользуется сам. Материал распространяется бесплатно.

Все риски при использовании вы берёте на себя.

Прежде чем запускать стратегию, необходимо тщательно разобраться, как она работает, и протестировать её на бэктестах.

Автор не несёт ответственности за возможные убытки или иные последствия, возникшие в результате использования представленной информации.