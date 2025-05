Оценка стоимости: MVRV

Market Value to Realized Value (MVRV) сравнивает рыночную цену с "реальной" стоимостью монет.

MVRV < 1? Актив недооценен — отличный момент для покупки.

MVRV > 3.5? Перегрев — готовьтесь к коррекции.

Наблюдайте за MVRV для настройки условий входа и выхода в сделку, чтобы торговать в зонах с высоким потенциалом.