Новички, приходящие в крипту, часто оказываются на распутье видов торговли. Из-за отсутствия понимания, что из себя представляет тот или иной вид торговли, они не могут определить, какая торговля подойдет именно им.

Что такое спотовая торговля

Спотовая торговля — это самый простой и понятный способ взаимодействия с цифровыми активами, при котором сделка совершается здесь и сейчас по текущей рыночной цене. Если говорить простыми словами, то спотовая торговля — это процесс покупки и продажи криптовалюты с немедленным расчетом, без использования заемных средств или сложных инструментов. Для начинающих трейдеров важно понимать основы спотовой торговли, ведь именно с нее чаще всего начинается знакомство с рынком. При этом новичок будет входить в рынок с наименьшим риском, поскольку на споте нет кредитных плечей и соответственно больших просадок.

Например, спотовая торговля на Bybit позволяет купить криптовалюту по актуальной цене и сразу же получить ее на свой баланс. Такая торговля удобна для тех, кто предпочитает владеть активом, а не заключать контракты на его будущую стоимость. При этом стоит знать правила спотовой торговли: выбирать надежные торговые платформы и биржи, анализировать рынок с помощью индикаторов для анализа рынка и использовать торговые сигналы и паттерны, чтобы совершать более точные сделки.

Сегодня популярность спота усиливается благодаря автоматизации. Спотовая торговля ботами помогает управлять сделками круглосуточно, снижая влияние человеческого фактора. Наиболее удобен бот для торговли криптой, который анализирует рынок и самостоятельно открывает и закрывает позиции, например, Veles trading bot.

Что такое маржинальная торговля

Маржинальная торговля — это метод заработка на криптовалютном рынке с использованием заемных средств, предоставляемых биржей или другими трейдерами. Она позволяет открывать позиции большим объемом, чем доступно на вашем счете, что повышает как потенциальную прибыль, так соответственно и риски.

Пример: если у вас есть $100, а вы используете кредитное плечо х5, то вы можете контролировать активы на сумму $500. Однако здесь важно понимать такую вещь — маржинальная торговля убытки увеличивает пропорционально прибыли. Поэтому неправильное управление рисками или полное их несоблюдение может привести к полной потере депозита.

Этот вид торговли часто называют торговлей с использованием необеспеченных маржинальных сделок, так как фактически трейдер оперирует не только своими, но и заемными средствами. Для успешной работы необходимо владеть навыками технического анализа, понимать механику лонга и шорта в трейдинге, а также применять индикаторы для анализа рынка.

Фьючерсная торговля криптовалютой

Фьючерсы криптовалют — это производные финансовые инструменты, которые позволяют заключать сделки на будущую цену актива. При торговле фьючерсами трейдер не владеет самой криптовалютой, как в случае со спотовой торговлей, а лишь зарабатывает на разнице цен между открытием и закрытием контракта.

Чем отличается фьючерсная торговля от спотовой: при споте вы владеете активом, а при фьючерсах — только контрактом. Здесь активно используются бессрочные контракты, которые не имеют даты экспирации и позволяют удерживать позицию сколько угодно долго.

Фьючерсы открывают широкие возможности для уже опытных трейдеров, ведь используя их, можно торговать как на росте цены (лонг), так и на падении (шорт), а также использовать торговлю криптовалютой с плечом для увеличения прибыли. Однако, как и в маржинальной торговле, риски возрастают пропорционально размеру плеча и к этому необходимо быть готовым.

Опционы в криптовалюте

Опционы криптовалют — это еще один сложный финансовый инструмент, подходящий опытным трейдерам. Опцион представляет собой контракт, который дает право, но не обязанность купить или продать актив по заранее оговоренной цене в будущем.

Существует два типа опционов: call (право купить) и put (право продать). В отличие от фьючерсов, трейдер может отказаться от исполнения опциона, если условия ему невыгодны. Такой подход позволяет эффективно управлять рисками при такой высокой волатильности, как на криптовалютном рынке.

Опционы применяются для хеджирования рисков, построения сложных стратегий и извлечения прибыли на резких движениях цены. Для успешной торговли опционами важно понимать торговые сигналы и паттерны, а также владеть запасом стратегий криптотрейдинга.

P2P торговля криптовалютами

P2P торговля криптовалютой — это способ покупки и продажи цифровых активов напрямую между пользователями, без участия биржи как посредника. В таких сделках стороны договариваются о цене и условиях перевода средств самостоятельно.

Данный вид торговли наиболее популярен в странах с ограничениями на работу криптобирж. P2P площадки выступают гарантом сделки, блокируя актив до подтверждения оплаты. В отличие от других форматов, P2P подходит для тех, кто хочет купить или продать криптовалюту быстро, безопасно и без комиссий крупных бирж.

Как выбрать тип торговли

Выбор типа торговли криптовалютой зависит от уровня вашей подготовки, понимания рынка, готовности к рискам и целей, которых вы хотите достичь. Как было сказано ранее, начинающим трейдерам чаще всего рекомендуется начинать со спотовой торговли криптовалютой, потому что этот способ менее рискованный и проще всего для понимания. Такой формат помогает изучить основы спотовой торговли, разобраться в рыночной динамике и понять, как работают индикаторы для анализа рынка и торговые сигналы и паттерны.

Если вы уже имеете базовый опыт, можно переходить к более сложным инструментам. Например, маржинальная торговля позволяет открывать позиции на суммы, которые превышают ваш собственный депозит, что значительно увеличивает как возможную прибыль, так и маржинальные убытки. Здесь важно знать, как работают алгоритмы лонг и шорт в трейдинге, поскольку в маржинальной торговле можно зарабатывать как на росте цены, так и на ее падении. Такой подход требует дисциплины, грамотного управления капиталом и применения риск-менеджмента.

Для опытных участников рынка также привлекательной может быть фьючерсная торговля криптовалютой. Здесь вы не покупаете актив напрямую, а заключаете контракт на его будущую цену. Фьючерсы открывают возможности для заработка как на росте, так и на падении стоимости, используя кредитные плечи.

В дополнение к этому есть бессрочные контракты, которые позволяют удерживать позицию без ограничения по времени. Такие сделки часто сочетаются с торговлей криптовалютой с плечом, что делает их еще более рискованными и требует уверенного владения стратегиями криптотрейдинга.

Еще одним инструментом для продвинутых трейдеров являются опционы криптовалют. В отличие от фьючерсов, опционы дают больше гибкости и используются как для хеджирования рисков, так и для построения сложных торговых стратегий. Их применяют в комбинации с индикаторами для анализа рынка и торговыми сигналами и паттернами, чтобы минимизировать потери при высокой волатильности.

Тем, кто ценит приватность и гибкость, подойдет P2P торговля криптовалютой. Такой подход востребован там, где традиционные способы покупки криптовалюты ограничены, а сами сделки часто проходят без лишних комиссий и не имеют потолка ликвидности (ограничений по объему).

Независимо от выбранного типа торговли, важно понимать, что успех зависит не только от выбранного инструмента, но и от умения анализировать рынок и управлять рисками. Все больше трейдеров используют торговые боты для криптовалют, чтобы автоматизировать процесс и исключить любого рода эмоциональные ошибки. Veles trading bot применяет алгоритмическую торговлю и помогает работать как на спотовом рынке, так и с деривативами круглые сутки без какого-либо участия человека.

Выбор оптимального способа торговли зависит от ваших целей, опыта и готовности к риску. Новичкам лучше начинать с основ спотовой торговли, постепенно переходя к маржинальной, фьючерсной, опционной и P2P торговле, комбинируя ручные стратегии с современными автоматизированными решениями. Такой подход позволяет создать гибкую торговую систему и эффективно применять различные стратегии криптотрейдинга в зависимости от рыночной фазы.

Торговые боты для криптовалюты

Современные технологии позволяют автоматизировать сделки с помощью торговых ботов для криптовалют. Подобные инструменты анализируют рынок, отслеживают торговые сигналы и паттерны и совершают сделки без участия трейдера.

Особой популярностью пользуется Veles trading bot, который сочетает алгоритмическую торговлю и гибкие настройки под индивидуальные торговые стратегии. Он подходит как для спотовой торговли криптовалютой, так и для маржинальных сделок и фьючерсов на 6 топовых крипто-биржах.

Основные преимущества ботов перед ручной торговлей:

Автоматизация сделок — бот самостоятельно открывает и закрывает позиции без участия трейдера.

Работа 24/7 — торговля происходит круглосуточно, даже когда вы не в сети.

Отсутствие эмоций — бот принимает решения на основе алгоритмов, а не страха или жадности.

Высокая скорость реакции — мгновенное исполнение ордеров при изменениях цены.

Оптимизация стратегий — возможность применять сложные стратегии криптотрейдинга без ручного контроля и создавать авторские стратегий.

Диверсификация торговли — одновременное управление несколькими торговыми парами и биржами.

Использование алгоритмической торговли — анализирует торговые сигналы и паттерны и совершает сделки с минимальными задержками.

Экономия времени — бот выполняет рутинную работу, позволяя трейдеру сосредоточиться на разработке стратегий или других делах.

FAQ

Спотовая торговля криптовалютой — что это?

Это покупка и продажа цифровых активов по текущей рыночной цене с немедленным расчетом.

Маржинальная торговля — это рискованно?

Да, поскольку сделки совершаются с заемными средствами, маржинальная торговля убытки может увеличить пропорционально размеру плеча.

Чем отличается фьючерсная торговля от спотовой?

При споте вы владеете самим активом, а при фьючерсах — только контрактом на его будущую цену.

Что такое опционы криптовалют?

Это контракты, которые дают право, но не обязательство купить или продать актив по заранее установленной цене.

Как выбрать торговую стратегию?

Для новичков лучше начинать со спота, а более опытные трейдеры могут использовать фьючерсы криптовалют, опционы криптовалют и алгоритмическую торговлю через торговые боты для криптовалют.



