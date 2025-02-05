back
  • Все
  • Крипта с нуля
  • Свежее
  • Популярное
  • Акции
  • Новости
  • Аналитика
  • Обучение
  • Стратегии
  • Статистика Veles
    • Что такое шорт и лонг в криптотрейдинге и как эффективно их использовать
    Дата публикации: 05.02.2025
    Время на чтение: 5 минут(ы)
    Дата: 05.02.2025
    Чтение:: 5 минут(ы)
    Просмотры: 40

    Что такое шорт и лонг в криптотрейдинге и как эффективно их использовать

    На рынке криптовалют так же, как и на других финансовых рынках есть два направления движения, в зависимости от которых участники рынка принимают торговые решения. Рассмотрим подробнее эти понятия и как их использовать в криптотрейдинге.

    История происхождения терминов "short" и "long"

    Термины "лонг" (long) и "шорт" (short) изначально появились в традиционной торговле ценными бумагами и сырьевыми товарами. Они заимствованы из английского языка, где "long" означает "длинный" и символизирует ожидание роста актива, а "short" – "короткий", указывает на стремление заработать на снижении цены.

    Эти концепции стали популярны ещё в 18 веке, когда трейдеры начали заключать короткие продажи (short selling) на фондовом рынке. Со временем эти стратегии перекочевали на рынок криптовалют и предоставили возможность торговать в двух направлениях как при росте, так и при падении цен цифровых активов.

    Шорт (short) в криптотрейдинге –- что это такое

    Шорт (Short, короткая позиция) —- это стратегия торговли, при которой трейдер зарабатывает на снижении цены криптовалюты. Другими словами, открывая короткую позицию, трейдер делает расчет на снижение в стоимости актива, рассчитывая выкупить его позже после снижения по более низкой цене и тем самым зафиксировать прибыль.

    Принцип работы шорта в криптотрейдинге:

    1. Заём актива – трейдер берёт взаймы криптовалюту у биржи или другого контрагента, чтобы продать её по текущей цене.

    2. Продажа криптовалюты – актив продаётся на рынке по рыночной или заранее установленной цене.

    3. Снижения цены – трейдер ждёт, когда стоимость актива упадёт.

    4. Выкуп криптовалюты – после снижения цены трейдер покупает тот же актив, но уже дешевле.

    5. Возврат заёмных средств – разница в цене продажи и покупки (выкупа) составляет прибыль (за вычетом комиссий и процентов за использование кредита).

    Пример шорта:

    Допустим, биткоин стоит $40 000. Трейдер берёт в долг 1 BTC и сразу продаёт его. Через несколько дней цена падает до $35 000. Он покупает 1 BTC за $35 000, возвращает бирже заёмный актив и фиксирует прибыль в $5 000.

    Риски и особенности шорта:

    • Потенциальные убытки не ограничены, поскольку цена актива теоретически может расти бесконечно.

    • Маржинальная торговля – шорт чаще всего осуществляется с кредитным плечом, что увеличивает как прибыль, так и возможные потери.

    • Ликвидация позиции – при движении цены актива вверх и достижения уровня маржин-колла, биржа автоматически закроет позицию, что приведёт к убыткам.

    Лонг (Long) в криптотрейдинге – что это такое

    Лонг (Long, длинная позиция) – это стратегия, при которой трейдер получает прибыль вследствие роста стоимости криптовалюты. Купив актив, он рассчитывает продать его позже после повышения цены и получить прибыль.

    Принцип работы лонга в криптотрейдинге:

    1. Покупка актива – трейдер приобретает криптовалюту по текущей цене.

    2. Ожидание – удержание актива до повышения его стоимости.

    3. Продажа криптовалюты – актив продаётся по более высокой цене.

    4. Фиксация прибыли – разница в цене покупки и продажи составляет доход трейдера.

    Пример лонга:

    Допустим, Ethereum стоит $2 000. Трейдер покупает 5 ETH за $10 000. Через неделю цена вырастает до $2 500. Он продаёт 5 ETH за $12 500 и получает прибыль в $2 500.

    Риски и особенности лонга:

    • Ограниченная прибыль – в отличие от шорта, где теоретически цена может упасть до нуля, рост актива ограничен реальными рыночными условиями.

    • Просадка портфеля – если цена падает, трейдер терпит убытки, но позицию можно удерживать дольше, ожидая восстановления.

    • Маржинальные лонги – использование кредитного плеча увеличивает потенциальную прибыль, но также повышает риск ликвидации.

    Хеджирование - что это и как зависит от short и long

    Хеджирование (hedging) – это стратегия управления рисками, при которой трейдер или инвестор открывает дополнительные позиции, чтобы минимизировать возможные убытки от неблагоприятных движений цены. В криптовалютном трейдинге хеджирование помогает снизить влияние волатильности, что особенно важно в условиях высокой нестабильности рынка.

    Хеджирование можно сравнить со страховкой: вы не зарабатываете напрямую от него, но уменьшаете потенциальные потери.

    Как связаны хеджирование и позиции short и long:

    Хеджирование часто осуществляется через открытие short (коротких) или long (длинных) позиций, в зависимости от основного актива и рыночной ситуации.

    • Хеджирование через шорт (short)

      • Если у вас уже есть криптовалюта (например, 10 BTC), но вы боитесь падения цены, вы можете открыть короткую позицию (short) на тот же актив.

      • Если цена BTC снизится, убытки от падения стоимости вашего актива будут компенсированы прибылью от шорт-позиции.

      • Если цена вырастет, убытки по шорту компенсируются увеличением стоимости актива, которым вы владеете.

    Пример:

    • У вас есть 10 BTC, купленных по $40 000.

    • Вы открываете короткую позицию (шорт) на 10 BTC по той же цене.

    • Если цена падает до $35 000, ваш портфель теряет $50 000, но шорт приносит вам такую же прибыль.

    • В результате, общий баланс остаётся почти неизменным, несмотря на падение цены.

    • Хеджирование через лонг (long)

      • Если у вас уже есть шорт-позиция, но рынок начинает расти, можно открыть лонг (long), чтобы компенсировать возможные убытки от короткой позиции.

      • Это полезно, если тренд меняется, и медвежий рынок переходит в бычий.

    Пример:

    • Вы зашли в шорт на 5 ETH по $2 000, рассчитывая на падение.

    • Внезапно Ethereum начинает расти до $2 500.

    • Чтобы уменьшить потери, вы открываете лонг на 5 ETH.

    • Если цена продолжает расти, ваш убыток от шорта компенсируется прибылью от лонга.

    Чем отличаются позиции в short и long

    Характеристика

    Лонг (long)

    Шорт (short)

    Ожидание цены

    Рост

    Падение

    Вход в сделку

    Покупка

    Продажа в долг

    Основной риск

    Падение цены

    Рост цены

    Теоретический риск

    Ограничен (цена не может опуститься ниже 0)

    Неограничен (цена может расти бесконечно)


    Преимущества и недостатки лонгов и шортов

    Преимущества и недостатки лонгов (Long)

    Преимущества лонгов:

    1. Неограниченный потенциал прибыли

    • В теории цена актива может расти бесконечно, что позволяет получать высокий доход.

    1.  Ограниченный риск

    • Максимальный убыток ограничен суммой, вложенной в покупку актива. Если он упадёт до нуля, трейдер потеряет только вложенные средства.

    1.  Подходит для долгосрочных инвесторов

    • Лонг-стратегия выгодна в бычьем рынке и хорошо подходит для холдеров (HODL).

    1.  Можно зарабатывать без кредитного плеча

    • В отличие от шорта, лонг можно открывать без маржинальной торговли, просто купив актив.

    1.  Поддерживается большинством бирж

    • Лонг возможен как в спотовой, так и в фьючерсной торговле.

    Недостатки лонгов:

    1. При медвежьем рынке актив может терять стоимость

    • Если цена падает, приходится либо терпеть убытки, либо ждать восстановления.

    1. Неэффективность при боковом рынке

    • Если цена движется в узком диапазоне, рост может быть медленным, а прибыль – минимальной.

    1.  Высокая волатильность криптовалют

    • Даже перспективные монеты могут резко падать в цене, что создаёт риск для долгосрочных лонгов.

    1.  Долгое ожидание прибыли

    • В отличие от шорта, где можно заработать быстро, лонг иногда требует месяцев или лет, чтобы цена выросла.

    Преимущества и недостатки шортов (Short)

    Преимущества шортов:

    1.  Заработок на падении рынка

    • Можно получать прибыль даже в медвежьем рынке, когда большинство активов обесцениваются.

    1.  Быстрая прибыль при резком падении цены

    • Криптовалюты подвержены сильным обвалам, и шорт позволяет моментально заработать.

    1.  Можно хеджировать риски

    • Шорт помогает защитить портфель от потерь, если у вас уже есть купленные активы.

    1.  Эффективность при высокой волатильности

    • Крипторынок часто падает быстрее, чем растёт, что делает шорт мощным инструментом.

    Недостатки шортов:

    1.  Неограниченные убытки

    • В отличие от лонга, где убыток ограничен, в шорте цена может расти бесконечно, а убытки могут превышать первоначальный депозит.

    1.  Высокие риски ликвидации

    • Если цена резко идёт вверх, биржа может ликвидировать позицию, закрыв её с убытком.

    1. Процент за заёмные средства

    • Шорт требует маржинальной торговли, а значит, трейдер платит проценты за заёмные активы.

    1.  Не все биржи поддерживают шорт

    • Некоторые платформы не предоставляют возможность открытия коротких позиций.

    Коэффициент лонг/шорт – что это такое

    Коэффициент лонг/шорт (Long/Short Ratio) – это показатель, который сравнивает количество открытых длинных (лонг) и коротких (шорт) позиций на криптовалютном рынке. Он помогает определить, в какую сторону трейдеры больше ставят свои средства – на рост или на падение актива.

    Как рассчитывается коэффициент лонг/шорт:

    Формула:

    Long/Short Ratio = Количество лонг позиций / Количество шорт позиций

    Как интерпретировать коэффициент:

    Коэффициент

    Значение

    >1 (Лонгов больше)

    Больше трейдеров открыли лонги и ожидают роста цены. Если коэффициент слишком высокий, это может говорить о перегреве рынка и возможной коррекции.

    <1 (Шортов больше)

    Больше трейдеров открыли шорты и ожидают падения цены. Высокое количество шортов может привести к "Short Squeeze" – резкому росту цены на стопах шортистов.

    ≈1 (Баланс позиций)

    Примерно равное количество быков и медведей, рынок может двигаться в любую сторону.

    Пример расчёта:

    • Лонг-позиций на $100 млн.

    • Шорт-позиций на $50 млн.

    100/50=2.0 

    Такой коэффициент означает, что на каждую открытую шорт-позицию приходится 2 лонг-позиции, и рынок настроен бычье.

    Почему важно следить за коэффициентом лонг/шорт:

    1. Понимание рыночного настроения – если большинство трейдеров в лонге, это может говорить о доверии к активу.

    2. Индикатор перегретости – если коэффициент сильно выше 1, это может указывать на возможное падение из-за ликвидации лонгов.

    3. Вероятность шорт-сквиза и лонг-сквиза – если слишком много шортов, возможен резкий рост цены при массовых ликвидациях.

    Когда стоит заходить в short и long

    Принятие решения о входе в лонг или шорт зависит от рыночных условий, технического анализа и фундаментальных факторов.

    Когда заходить в лонг:

    1. Бычий тренд (восходящее движение)

    • Если цена показывает последовательный рост, образуя более высокие максимумы и минимумы.

    • Подтверждается индикаторами, такими как EMA (скользящая средняя) или ADX (индикатор силы тренда).

    1.  Поддержка и отскок от неё

    • Если цена тестирует уровень поддержки и демонстрирует признаки разворота вверх.

    • Пример: биткоин тестирует уровень $30 000 и отскакивает вверх.

    1. Высокий коэффициент шортов (Short Squeeze)

    • Если много трейдеров открыли шорт-позиции, и цена начинает расти, их ликвидация может вызвать резкий скачок вверх.

    1. Фундаментальные факторы

    • Хорошие новости (новые партнёрства, листинг на бирже, успешные обновления блокчейна).

    • Позитивный макроэкономический фон (рост фондового рынка, снижение процентных ставок).

    Когда НЕ заходить в лонг:

    • Во время глобального медвежьего тренда.

    • При достижении исторических максимумов без признаков консолидации.

    • При сильной перекупленности (RSI выше 70).

    Когда заходить в шорт:

    1. Медвежий тренд (нисходящее движение)

    • Цена формирует ниже максимумы и ниже минимумы.

    • Скользящие средние (EMA, SMA) показывают нисходящее направление.

    1. Сопротивление и отскок вниз

    • Цена тестирует уровень сопротивления и не может его пробить.

    • Пример: биткоин не пробивает уровень $40 000 и начинает снижаться.

    1. Высокий коэффициент лонгов (Long Squeeze)

    • Если слишком много трейдеров открыли лонги, а цена начинает падать, их ликвидация может привести к резкому снижению.

    1. Негативные фундаментальные факторы

    • Плохие новости (банкротства криптокомпаний, запреты со стороны регуляторов).

    • Кризис в традиционных финансах (рост инфляции, повышение процентных ставок).

    Когда НЕ заходить в шорт:

    • В начале бычьего тренда.

    • При слишком низком коэффициенте лонг/шорт (если много шортов, возможен Short Squeeze).

    • При сильной перепроданности (RSI ниже 30).

    Заключение

    Понимая поведение цены и рыночный контекст можно очень эффективно использовать лонг и шорт в своей торговле. При этом, независимо от  направления совершаемой сделки важно помнить о рисках, соблюдать их и действовать согласно своей торговой системе.

    Часто задаваемые вопросы

    1. Что безопаснее – лонг или шорт? 

    Лонг безопаснее, так как максимальные потери ограничены ценой покупки, но при торговле все зависит от рыночной ситуации.

    1. Можно ли открывать шорт без кредитного плеча? 

    Нет, шорт-позиции всегда требуют заёмных средств.

    1.  Как определить, когда лучше входить в лонг или шорт? 

    Используйте технический анализ, уровни поддержки/сопротивления и новости.

    1. Что такое ликвидация позиции в шортах и лонгах?

    Это принудительное закрытие позиции биржей при недостатке средств для покрытия убытков.

    1. Какие биржи поддерживают шорт и лонг?

    Большинство крупных бирж, таких как BinanceBybitOKXHTXGate. ioBingX предоставляют возможность открывать как длинные, так и короткие позиции.

    Теги