Про Veles finance

Трейдинг - це просто 😉

І Veles тому доказ. Ми створили платформу, щоб люди могли заробляти, не відволікаючись від того, що їм дійсно важливо.

BTC

Просте торгове рішення

Підійде, якщо ти:

користувач, який володіє мінімальними знаннями в галузі трейдингу

досвідчений трейдер, який з легкістю автоматизує свої стратегії та використовує розширений функціонал

Працюємо з 2021 р.

Наша місія надати автоматизоване і просте торгове рішення для користувачів, які володіють мінімальними знаннями в галузі трейдингу

Депозити зростають

Статистика показує, що депозити тих, хто використовує нашу платформу, систематично зростають

Зростає і Veles

Ми щодня розробляємо і тестуємо торгові інструменти, тісно співпрацюємо з біржами і навчаємо наших користувачів

Багато хто зазначає, що трейдинг буває складним і вимагає багато часу. Але для тих, хто прагне його зрозуміти, платформа Veles

торгове рішення

Принципи Veles finance

1

Ваші інтереси - наш пріоритет, Veles завжди поруч

2

Розробляємо власні технології для вашого успіху

3

Ми ділимося досвідом із вами, щоб ви відчували впевненість

Наші ліцензії

Veles - офіційний партнер бірж

Реєструйтеся за нашими посиланнями та отримайте максимальні бонуси від бірж

Скоро BitMEX
OKX Bybit Binance Bingx Gate.io HTX
Скоро KuCoin
Bitget
