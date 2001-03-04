О Veles finance
И Veles тому доказательство. Мы создали платформу, чтобы люди могли зарабатывать, не отвлекаясь от того, что им действительно важно.
© команда Veles
Простое торговое решение
Подойдет, если ты:
пользователь, владеющий минимальными знаниями в области трейдинга
опытный трейдер, который с легкостью автоматизирует свои стратегии и использует расширенный функционал
Работаем с 2021 г
Наша миссия предоставить автоматизированное и простое торговое решение для пользователей, владеющих минимальными знаниями в области трейдинга
Депозиты растут
Статистика показывает, что депозиты тех, кто использует нашу платформу, систематически растут
Растет и Veles
Мы ежедневно разрабатываем и тестируем торговые инструменты, тесно сотрудничаем с биржами и обучаем наших пользователей
Многие отмечают, что трейдинг бывает сложным и требует много времени. Но для тех, кто стремится его понять, платформа Veles
торговое решение
Принципы Veles finance
Ваши интересы – наш приоритет, Veles всегда рядом
Разрабатываем собственные технологии для вашего успеха
Мы делимся опытом с вами, чтобы вы чувствовали уверенность
Veles - официальный партнёр бирж
Регистрируйтесь по нашим ссылкам и получите максимальные бонусы от бирж