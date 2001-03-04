Найкращі боти для торгівлі криптовалютою
У криптовалютному середовищі, що динамічно змінюється, складно постійно відстежувати ринкові зміни. У цьому допомагають боти (роботи) для торгівлі криптовалютою - автоматизовані системи, які замість трейдера виконують угоди на основі встановлених параметрів його стратегії. Такі програми стають незамінними інструментами трейдерів, оскільки вони можуть реагувати на зміни миттєво і працювати цілодобово. У цій статті ми розглянемо, які криптоботи сьогодні найактуальніші і як вони можуть допомогти заробляти на біржах.
|Бот
|Графік
|PNL% (місяць)
|Середній час в угоді
|Мінімальний Депозит
|Ризик
|
DOGE EMA
|
+35%
|12Ч
|$1000
|
|Спробувати
|
SOL Channel
|
+32%
|3Д
|$1000
|
|Спробувати
|
TRX Diver
|
+28%
|3Д
|$1000
|
|Спробувати
|
ETH MACD
|
+22%
|1Д
|$1000
|
|Спробувати
|
SUI BB Grid
|
+26%
|1Д
|$1000
|
|Спробувати
DOGE EMA
Long 1x Futures
SOL Channel
Long 1x Futures
TRX Diver
Long 5x Futures
ETH MACD
Long 1x Futures
SUI BB Grid
Long 1x Futures
Зміст
Бот для торгівлі криптовалютою - це спеціалізоване програмне забезпечення, призначене для автоматизації угод із цифровими активами. Людина задає правила для укладення угод, а криптобот на їхній основі виконує операції. Основне призначення таких рішень - виконувати завдання, які вимагають постійного моніторингу та швидкого реагування.
Криптовалютний бот працює через підключення до біржі за допомогою API (інтерфейсу для взаємодії програм з біржею). Після цього він аналізує дані і перевіряє їх на відповідність заданим умовам для купівлі або продажу активів. Наприклад, програма може бути налаштована на купівлю активу в разі закриття свічки нижче меж каналу Кельтнера або на продаж у разі досягнення заздалегідь встановленого рівня прибутку сукупної позиції на купівлю, відкритої на біржовому рахунку.
Такі програми ідеально підходять для тих, хто не готовий приділяти багато часу ручному контролю, а вважає за краще використовувати автоматизацію для збільшення своїх доходів. Роботи дають змогу мінімізувати людський фактор, виключаючи з процесу емоційні рішення і втому, що часто призводять до помилок у трейдингу.
Як працюють боти для крипти?
Робота будується на алгоритмі аналізу ринкових індикаторів або безпосередньо цінових рухів. Боти в реальному часі реагують на будь-яку зміну курсу.
Процес роботи починається з налаштування параметрів. Після натискання на кнопку "створити бота" в особистому кабінеті Veles користувач:
Вказує криптобіржу, з якою буде взаємодіяти система,
Для деяких торгових майданчиків - обирає тип рахунку (спотовий або ф'ючерсний),
Призначає API-ключ, заздалегідь прив'язаний до облікового запису Veles,
Задає торгову пару,
Вказує суму, якою може оперувати бот для торгівлі,
А потім встановлює стратегію, яку виконуватиме програма для заробітку.
Після запуску робота полягає в безперервній перевірці відповідності ринкових даних тим умовам, які прописані в стратегії. Тобто бот для криптовалюти на біржі відстежує зміну ціни і виставляє ордери на купівлю або продаж, коли з'являються відповідні умови. Якщо трейдер використовує індикатори, цими умовами можуть бути показники індикаторів, таких як RSI або MACD, щоб визначити оптимальні точки для входу і виходу з ринку. Важливо розуміти, що програма не ухвалює рішень сама по собі - вона лише дотримується заздалегідь встановлених правил.
Автоматизувати торгівлю - це означає збільшити швидкість виконання угод. А кілька екземплярів одного і того ж бота можуть працювати з різними торговими парами одночасно, що розширює можливості трейдера. Ключова особливість такої роботи полягає в аналізі величезних обсягів даних у найкоротші строки та миттєвій реакції на зміни.
Пройдіть реєстрацію на платформі Veles
Підключіть біржу звичайним способом або через fast-API
Виберіть готового бота або налаштуйте самі
Тепер повторимо на практиці
Для успішної роботи з ботами важливо вибрати надійну біржову платформу, яка пропонує повний спектр інструментів для автоматизації торгівлі. Як правило, на великих біржах API розвинене дуже добре, і проблем з автоматизацією не буде. На нових біржах, які тільки розвивають торговельні інтерфейси, може виникати більше ринкових можливостей, але й використовувати ці можливості складніше, бо через недостатньо опрацьований API автоматизація може спрацьовувати не завжди.
Наші ціни
Для оплати комісій за використання торгових ботів Veles використовується рахунок, який відкривається на самій платформі. Кожному користувачеві такий рахунок відкривається в момент реєстрації.
Оплата відбувається лише тоді, коли боти приносять прибуток. 20% цього прибутку бот списуватиме з балансу вашого облікового запису Veles, але не більше 50 USDT на місяць за один вид торгівлі.
Щоб бот зміг відкрити позицію, необхідні кошти на цьому рахунку. Тому перед запуском бота рахунок потрібно поповнити. Ви можете бути впевнені, що поповнення на суму 100 USDT на місяць вистачить навіть у разі найприбутковішої торгівлі як на спотових, так і на ф'ючерсних торгових ботах разом узятих.
Беремо комісію 20% з прибутку, який ви отримуєте під час торгівлі ботом, але не більше $50 за календарний місяць
Види криптоботів
GRID
GRID-боти працюють за принципом створення сітки ордерів на купівлю і продаж. Сенс цієї стратегії полягає в розміщенні через певні інтервали, драбинкою, ордерів на купівлю і продаж криптовалюти. Щойно ціна активу досягає одного з рівнів, робот виконує купівлю або продаж, залежно від напрямку руху ринку.
GRID-боти особливо ефективні на ринках з високою волатильністю, коли вартість активу часто коливається в межах певного діапазону. Прибуток автоматично фіксується на кожному невеликому русі, що дає змогу заробляти навіть на короткострокових коливаннях.
Однак важливо враховувати, що на трендових ринках, де рух іде в одному напрямку (вгору або вниз), GRID-боти можуть виявитися менш ефективними.
Приклад: ціна біткоїна коливається між $49 000 і $74 000 протягом декількох місяців. Бот купує біткоїни щоразу, коли ціна опускається до $69 000, потім до $64 000, $59 000, $54 000, $49 000. А коли ціна зростає на $5 000, він здійснює продаж:
партія біткоїнів, куплена за $49 000, буде продана за $54 000;
те, що куплено на $54 000, буде продано за $59 000;
а те, що куплено за $69 000, виставляється на продаж за $74 000.
У разі нового зниження, біткоїни знову купуються на тих самих цінових рівнях. Це дає змогу отримувати вигоду на кожному коливанні всередині діапазону. Але якщо ціна виходить з діапазону, угоди припиняються, і трейдер залишається з активом, що дешевшає, на руках:
при виході з діапазону вниз таким дешевшим активом будуть біткоїни,
а при виході вгору - долари.
DCA
DCA (Dollar-Cost Averaging) - це стратегія усереднення ціни купівлі, яка полягає в регулярній купівлі активу на певну суму, незалежно від його поточної вартості. DCA-боти автоматично купують криптовалюту через заздалегідь встановлені проміжки часу. Основна мета цієї стратегії - згладити вплив волатильності на вартість активів.
DCA чудово підходить для довгострокових інвесторів, які прагнуть мінімізувати ризики, пов'язані з короткостроковими коливаннями. Використання DCA-бота допомагає уникнути купівлі активу за надто високою ціною і подальшого різкого зниження його вартості. При регулярних покупках за DCA трейдер купує активи як за високими, так і за низькими цінами, що в середньому робить вартість входу в ринок більш виваженою.
Приклад: трейдер хоче вкласти $1000 у біткоїни, але замість того щоб купити актив одразу на всю суму, він налаштовує DCA-бота на купівлю біткоїнів на $100 щотижня протягом 10 тижнів. Якщо всі ці 10 тижнів курс зростатиме, то стратегія виявиться менш вигідною, ніж купівля на всю суму на старті. Але ж ніхто не знає, як насправді складуться обставини!
Спотовий бот
Спотові боти призначені для угод з реальним переданням прав на активи. Це означає, що всю куплену криптовалюту можна вивести на особистий гаманець, перевести на іншу біржу або використати для стейкінгу. Усі угоди, які виконують боти Veles на спотовому ринку, здійснюються без плеча.
Такі роботи корисні для тих, хто вважає за краще уникати ризиків, пов'язаних з маржинальною торгівлею. Спотові боти часто використовуються для короткострокових стратегій, таких як скальпінг, коли заробляють на невеликих коливаннях курсів. Крім того, спотові стратегії менш ризиковані для початківців.
Снайпер боти
Снайпер боти являють собою високочастотні програми, які ловлять різкі цінові коливання, ґрунтуючись на короткострокових ринкових сигналах. Вони відстежують великі угоди на ринку і моментально реагують, відкриваючи або закриваючи позиції.
Снайпер боти корисні в умовах волатильності, коли на ринку відбуваються різкі рухи. Ці системи дають змогу оперативно реагувати на різкі стрибки ціни, що важливо для тих, хто не може постійно стежити за ситуацією.
Приклад: ціна Ethereum різко падає на 5% за лічені хвилини, і снайпер бот купує актив за низькою ціною, а потім швидко продає його після відновлення курсу.
Індикаторний бот
Індикаторні боти працюють на основі аналізу технічних індикаторів. Такі програми визначають оптимальні моменти для входу і виходу з ринку, відстежуючи сигнали індикаторів. Повний список індикаторів, доступних для налаштування з торговими ботами Veles, представлений на сайті Veles.
Цей тип бота може бути налаштований на виконання угод при дотриманні певних умов. Наприклад, якщо RSI показує, що актив перекуплений (вище 70), робот може продати актив. Якщо індикатор вказує на перепроданість (нижче 30), робот може відкрити угоду на купівлю.
Арбітражні боти
Арбітражні боти використовують різницю в цінах криптовалют на різних біржах для отримання прибутку. Принцип тут полягає в тому, що ціни на один і той самий актив можуть відрізнятися на різних платформах, і арбітражні боти намагаються отримати вигоду з цих невідповідностей.
Приклад: на одній біржі біткоїн коштує $62 000, а на іншій - $62 200. Арбітражний бот криптовалют купить біткоїни на першій біржі за нижчою ціною і негайно продасть таку саму кількість на другій, за вищою. Важливо враховувати, що програми для арбітражу повинні працювати дуже швидко. Арбітраж - це одна з найвигідніших торговельних стратегій, тому арбітражників на ринку багато, і можливості, що з'являються, як правило, зникають за частки секунди.
Плюси та мінуси
Плюси
Автоматизація. Боти дають змогу торгувати без постійної участі людини.
Широкі можливості. Автоматизовані рішення дають змогу реалізувати складні торгові підходи, як-от арбітраж або торгівля за безліччю індикаторів.
Швидке виконання. Боти можуть помічати потрібні зміни цін швидше, ніж людина, що дуже важливо на волатильних ринках.
Мінуси
Ризики втрат. Бот для трейдингу криптовалют навіть з хорошими налаштуваннями може принести збитки, якщо ринкові умови зміняться.
Необхідність доналаштування. Ринок не залишається незмінним, тому за роботою бота потрібно стежити і коригувати його параметри за необхідності.
Залежність від API. Робота залежить від швидкості та надійності API біржі, в яких іноді трапляються збої. Але на великих надійних майданчиках таких збоїв практично не буває.
Висновок
Криптовалютні боти - це потужні інструменти, які можуть значно полегшити торгівлю і допомогти трейдерам збільшити свій прибуток. Однак важливо пам'ятати, що роботи не гарантують успіху - їхня робота залежить від правильного налаштування і розуміння ринкової ситуації. Обираючи грамотні стратегії та коректно налаштовуючи ботів, можна успішно автоматизувати свою торгівлю.
Часті запитання
Криптовалютні боти не обмежуються тільки популярними монетами, такими як Bitcoin або Ethereum. На більшості торгових платформ, включно з Veles, можна налаштувати боти для роботи з будь-якими монетами, які торгуються на підтримуваних біржах. Це дає можливість трейдерам розширити свій портфель і використовувати стратегії для альткоїнів. Боти можуть ефективно працювати з монетами, які менш волатильні, або, навпаки, з тими, які пропонують великі можливості для короткострокової торгівлі.