Робота будується на алгоритмі аналізу ринкових індикаторів або безпосередньо цінових рухів. Боти в реальному часі реагують на будь-яку зміну курсу.



Процес роботи починається з налаштування параметрів. Після натискання на кнопку "створити бота" в особистому кабінеті Veles користувач:





Вказує криптобіржу, з якою буде взаємодіяти система, Для деяких торгових майданчиків - обирає тип рахунку (спотовий або ф'ючерсний), Призначає API-ключ, заздалегідь прив'язаний до облікового запису Veles, Задає торгову пару, Вказує суму, якою може оперувати бот для торгівлі, А потім встановлює стратегію, яку виконуватиме програма для заробітку.



Після запуску робота полягає в безперервній перевірці відповідності ринкових даних тим умовам, які прописані в стратегії. Тобто бот для криптовалюти на біржі відстежує зміну ціни і виставляє ордери на купівлю або продаж, коли з'являються відповідні умови. Якщо трейдер використовує індикатори, цими умовами можуть бути показники індикаторів, таких як RSI або MACD, щоб визначити оптимальні точки для входу і виходу з ринку. Важливо розуміти, що програма не ухвалює рішень сама по собі - вона лише дотримується заздалегідь встановлених правил.



Автоматизувати торгівлю - це означає збільшити швидкість виконання угод. А кілька екземплярів одного і того ж бота можуть працювати з різними торговими парами одночасно, що розширює можливості трейдера. Ключова особливість такої роботи полягає в аналізі величезних обсягів даних у найкоротші строки та миттєвій реакції на зміни.