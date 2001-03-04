Работа строится на алгоритме анализа рыночных индикаторов или непосредственно ценовых движений. Боты в реальном времени реагируют на любое изменение курса.



Процесс работы начинается с настройки параметров. После нажатия на кнопку "создать бота" в личном кабинете Veles пользователь:





Указывает криптобиржу, с которой будет взаимодействовать система, Для некоторых торговых площадок - выбирает тип счёта (спотовый или фьючерсный), Назначает API-ключ, заранее привязанный к учётной записи Veles, Задаёт торговую пару, Указывает сумму, которой может оперировать бот для торговли, А затем устанавливает стратегию, которую будет выполнять программа для заработка.



После запуска работа заключается в непрерывной проверке соответствия рыночных данных тем условиям, которые прописаны в стратегии. То есть бот для криптовалюты на бирже отслеживает изменение цены и выставляет ордера на покупку или продажу, когда появляются подходящие условия. Если трейдер использует индикаторы, этими условиями могут быть показатели индикаторов, таких как RSI или MACD, чтобы определить оптимальные точки для входа и выхода с рынка. Важно понимать, что программа не принимает решений сама по себе - она лишь следует заранее установленным правилам.



Автоматизировать торговлю - это значит увеличить скорость выполнения сделок. А несколько экземпляров одного и того же бота могут работать с разными торговыми парами одновременно, что расширяет возможности трейдера. Ключевая особенность такой работы заключается в анализе огромных объёмов данных в кратчайшие сроки и мгновенной реакции на изменения.