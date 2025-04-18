Алгоритмічний трейдинг на базі ордербуку: основні принципи

Велику увагу в трейдингу приділяють алгоритмізації торгівлі, але мало хто знає і використовує для автоматизації стратегії на основі ордербуку, про це ми і розповімо докладніше.

Що таке ордербук і як він працює

Ордербук - це інструмент, що відображає в реальному часі поточні лімітні заявки на купівлю і продаж активу. Його ще називають стаканом цін або книгою ордерів. Він дає змогу учасникам ринку побачити, які обсяги готові купити або продати і за якими цінами. У контексті криптовалютного ринку ордербук криптовалюти слугує найважливішим джерелом інформації для трейдера, особливо під час використання алгоритмічних стратегій. Він оновлюється щосекунди у відповідь на нові заявки і зміни наявних, формуючи динамічну картину попиту і пропозиції на біржі.

Через ордербук можна оцінити стан ринку: активність, інтерес до конкретного активу, а також ймовірні рухи ціни. Аналізуючи його структуру, трейдери та алгоритми отримують уявлення про поведінку інших учасників і можуть ухвалювати точніші торгові рішення.

Структура ордербука: ask, bid, спред

Ордербук складається з двох частин - bid і ask. Bid-рівні являють собою лімітні заявки на купівлю. Це ті ціни, за якими учасники хочуть купити актив. Що вища ціна в цьому списку, то вона ближча до ринкової і то вищі шанси, що заявку буде виконано. Ask-рівні, навпаки, - це ціни продажу, за якими трейдери готові продати актив. Найнижча ціна в ask і найвища в bid утворюють так званий bid ask ask spread - різницю між найкращою ціною купівлі та найкращою ціною продажу.

Bid ask spread - це не просто технічний термін. Він відіграє важливу роль у розумінні поточної ліквідності ринку. Вузький спред говорить про високу торговельну активність і щільну конкуренцію між ордерами. Широкий спред може вказувати на низьку ліквідність, підвищені ризики і можливі прослизання під час виконання ордера.

Візуально ордербук часто представлений у вигляді таблиці або графіка, де кожен рядок відображає ціновий рівень і обсяг заявок на цьому рівні. Найвищий верх у bid-частині та найнижчий у ask-частині - це і є поточна ринкова ціна, на якій і відбувається укладання угод у моменті.

Ліквідність і глибина ринку

Ліквідність - це здатність активу бути швидко купленим або проданим без значного впливу на його ціну. У контексті ордербуку це означає наявність великої кількості заявок на різних цінових рівнях.

Глибина ордербука - це міра ліквідності, що показує, скільки обсягу зосереджено на кожному ціновому рівні в обох сторонах - bid і ask.

Що більше заявок і що рівномірніше вони розподілені за рівнями, то вищою є глибина і то стабільнішою є поведінка ціни за високих обсягів торгівлі. За недостатньої глибини великий ордер може «з’їсти» відразу кілька рівнів, спричинивши різкий стрибок ціни - це називається прослизанням.

Глибина ордербука особливо важлива для великих гравців, маркет-мейкерів і алгоритмів, що використовують торгівлю за стаканом або алгоритм торгівлі за ордерами. Такі стратегії ґрунтуються на тому, щоб не тільки враховувати поточні заявки, а й аналізувати зміни їхнього розподілу. Наприклад, різка поява великого ордера може сигналізувати про потенційний розворот ринку або про спробу маніпуляції.

Наявність market maker-ів - учасників, що забезпечують ліквідність завдяки постійному виставленню заявок на купівлю та продаж - позитивно впливає на глибину ордербука. Вони згладжують коливання цін і роблять ринок більш передбачуваним. Саме тому платформи з розвиненою системою алгоритмічної торгівлі, такі як Veles Finance, беруть до уваги ці параметри у своїх стратегіях і пропонують інструменти для їхнього аналізу.

Основи алгоритмічного трейдингу

Занурюючись у процес автоматизації торгівлі, вкрай важливо ознайомитися з основами алгоритмізації та вибрати відповідний софт (торгових ботів).

Алгоритми і торгові сигнали

Алгоритмічний трейдинг - це метод автоматизованої торгівлі, за якого рішення про вхід і вихід з угод ухвалює не людина, а торговельна програма, заснована на заздалегідь заданих правилах. Такі системи аналізують ринкові дані в режимі реального часу, відстежують поведінку ціни, обсягів, зміни в стакані цін, і здійснюють операції миттєво, без участі трейдера.

Основою будь-якого алгоритму є торгові сигнали. Це тригери, які активують конкретну дію. Наприклад, купівлю активу при виконанні заданої умови. Сигнали можуть формуватися на основі технічних індикаторів, даних з ордербука, зміни глибини ордербука, а також аналізу потоку ордерів або поведінки market maker-ів.

Veles Finance надає користувачам можливість торгувати за допомогою готових алгоритмів, що робить алгоритмічну торгівлю доступною навіть новачкам. Користувачі можуть запускати вже протестовані стратегії без необхідності писати код або розбиратися в складній логіці. Ці алгоритми враховують поведінку лімітних заявок, розподіл обсягів, силу покупців і продавців, а також інші сигнали з книги ордерів.

Крім того, на платформі є маркетплейс, де можна вибрати і скопіювати робочі стратегії, розроблені досвідченими трейдерами. Це спрощує шлях до автоматичної торгівлі. Усе, що потрібно - вибрати стратегію, налаштувати параметри і запустити її в роботу. Користувач отримує доступ до інструментів моніторингу та управління, а також може оптимізувати стратегію за допомогою вбудованого функціоналу для тестування на історичних даних - бектестах.

Швидкість виконання і роль затримок

Швидкість також є одним із чинників успіху в алгоритмічній торгівлі, особливо в контексті стратегій, пов’язаних із торгівлею за стаканом і аналізом order flow. Навіть мінімальна затримка між надходженням сигналу і виконанням угоди може вплинути на результат, особливо в умовах високої волатильності або при high-frequency trading.

Платформа Veles Finance враховує це і пропонує технологічну інфраструктуру з мінімальними затримками. Алгоритми, запущені на платформі, обробляють сигнали в режимі реального часу і виконують дії без затримок, критичних для швидкодіючих стратегій. Це особливо важливо під час аналізу мікроструктури ринку, де рахунок йде на мілісекунди, а найменша затримка може призвести до зниження ефективності.

Алгоритми, що використовують дані з ордербука

Стратегії, засновані на даних з ордербука, аналізують заявки, глибину і поведінку інших учасників. Вони здатні виявляти аномалії в розподілі обсягів, різкі зміни в потоці ордерів, а також дії market maker-ів.

Також використовується кластерний аналіз - інструмент, що дає змогу оцінити концентрацію обсягів і можливі точки розвороту ціни. Усе це допомагає створити точний і адаптивний алгоритм торгівлі за ордерами.

Обмеження і ризики таких стратегій

Незважаючи на високий потенціал, торгівля за стаканом пов’язана з певними ризиками. Маніпуляції (наприклад, spoofing), помилкові сигнали і висока волатильність можуть вплинути на точність алгоритму. Також важливо враховувати комісії, особливо за високої частоти угод. Тому управління ризиками і точне налаштування стратегій є обов’язковими умовами для стабільної торгівлі.

FAQ

1. Чим відрізняється стакан від глибини ордербука?

Стакан показує поточні заявки, глибина - обсяги на кожному рівні.

2. Чи можна використовувати алгоритми без досвіду?

Так, Veles Finance пропонує готові рішення, які не потребують глибоких знань.

3. Що таке order flow і навіщо він потрібен?

Це потік заявок, що допомагає зрозуміти баланс сил між покупцями і продавцями.

4. Які ризики у торгівлі за стаканом?

Маніпуляції, різкі рухи ринку, помилкові сигнали і комісії.

5. Чи підходить платформа для професіоналів?

Так. Підтримка гнучких налаштувань, високошвидкісне виконання і потужні аналітичні інструменти дають змогу реалізувати навіть найскладніші стратегії.