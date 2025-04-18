Алгоритмический трейдинг на базе ордербука: основные принципы

Большое внимание в трейдинге уделяется алгоритмизации торговли, но мало кто знает и использует для автоматизации стратегии на основе ордербука, об этом мы и расскажем подробнее.

Что такое ордербук и как он работает

Ордербук – это инструмент, отражающий в реальном времени текущие лимитные заявки на покупку и продажу актива. Его ещё называют стаканом цен или книгой ордеров. Он позволяет участникам рынка увидеть, какие объёмы готовы купить или продать и по каким ценам. В контексте криптовалютного рынка ордербук криптовалюты служит важнейшим источником информации для трейдера, особенно при использовании алгоритмических стратегий. Он обновляется каждую секунду в ответ на новые заявки и изменения существующих, формируя динамичную картину спроса и предложения на бирже.

Через ордербук можно оценить состояние рынка: активность, интерес к конкретному активу, а также вероятные движения цены. Анализируя его структуру, трейдеры и алгоритмы получают представление о поведении других участников и могут принимать более точные торговые решения.

Структура ордербука: ask, bid, спред

Ордербук состоит из двух частей – bid и ask. Bid-уровни представляют собой лимитные заявки на покупку. Это те цены, по которым участники хотят купить актив. Чем выше цена в этом списке, тем она ближе к рыночной и тем выше шансы, что заявка будет исполнена. Ask-уровни, напротив, – это цены продажи, по которым трейдеры готовы продать актив. Самая низкая цена в ask и самая высокая в bid образуют так называемый bid ask spread – разницу между лучшей ценой покупки и лучшей ценой продажи.

Bid ask spread – это не просто технический термин. Он играет важную роль в понимании текущей ликвидности рынка. Узкий спред говорит о высокой торговой активности и плотной конкуренции между ордерами. Широкий спред может указывать на низкую ликвидность, повышенные риски и возможные проскальзывания при исполнении ордера.

Визуально ордербук часто представлен в виде таблицы или графика, где каждая строка отражает ценовой уровень и объем заявок на этом уровне. Самый верх в bid-части и самый низ в ask-части – это и есть текущая рыночная цена, на которой и происходит заключение сделок в моменте.

Ликвидность и глубина рынка

Ликвидность – это способность актива быть быстро купленным или проданным без значительного влияния на его цену. В контексте ордербука это означает наличие большого количества заявок на разных ценовых уровнях.

Глубина ордербука – это мера ликвидности, показывающая, сколько объёма сосредоточено на каждом ценовом уровне в обеих сторонах – bid и ask.

Чем больше заявок и чем равномернее они распределены по уровням, тем выше глубина и тем стабильнее поведение цены при высоких объёмах торговли. При недостаточной глубине крупный ордер может «съесть» сразу несколько уровней, вызвав резкий скачок цены – это называется проскальзыванием.

Глубина ордербука особенно важна для крупных игроков, маркет-мейкеров и алгоритмов, использующих торговлю по стакану или алгоритм торговли по ордерам. Такие стратегии основываются на том, чтобы не только учитывать текущие заявки, но и анализировать изменения их распределения. Например, резкое появление большого ордера может сигнализировать о потенциальном развороте рынка или о попытке манипуляции.

Наличие market maker-ов – участников, обеспечивающих ликвидность за счёт постоянного выставления заявок на покупку и продажу – положительно влияет на глубину ордербука. Они сглаживают колебания цен и делают рынок более предсказуемым. Именно поэтому платформы с развитой системой алгоритмической торговли, такие как Veles Finance, берут во внимание эти параметры в своих стратегиях и предлагают инструменты для их анализа.

Основы алгоритмического трейдинга

Погружаясь в процесс автоматизации торговли, крайне важно ознакомиться с основами алгоритмизации и выбрать подходящий софт (торговых ботов).

Алгоритмы и торговые сигналы

Алгоритмический трейдинг – это метод автоматизированной торговли, при котором решение о входе и выходе из сделок принимает не человек, а торговая программа, основанная на заранее заданных правилах. Такие системы анализируют рыночные данные в режиме реального времени, отслеживают поведение цены, объемов, изменения в стакане цен, и совершают сделки мгновенно, без участия трейдера.

Основой любого алгоритма являются торговые сигналы. Это триггеры, которые активируют конкретное действие. Например, покупку актива при выполнении заданного условия. Сигналы могут формироваться на основе технических индикаторов, данных из ордербука, изменения глубины ордербука, а также анализа потока ордеров или поведения market maker-ов.

Veles Finance предоставляет пользователям возможность торговать с помощью готовых алгоритмов, что делает алгоритмическую торговлю доступной даже новичкам. Пользователи могут запускать уже протестированные стратегии без необходимости писать код или разбираться в сложной логике. Эти алгоритмы учитывают поведение лимитных заявок, распределение объёмов, силу покупателей и продавцов, а также другие сигналы из книги ордеров.

Кроме того, на платформе есть маркетплейс, где можно выбрать и скопировать рабочие стратегии, разработанные опытными трейдерами. Это упрощает путь к автоматической торговле. Всё, что нужно – выбрать стратегию, настроить параметры и запустить её в работу. Пользователь получает доступ к инструментам мониторинга и управления, а также может оптимизировать стратегию с помощью встроенного функционала для тестирования на исторических данных – бектестах.

Скорость исполнения и роль задержек

Скорость также является одним из факторов успеха в алгоритмической торговле, особенно в контексте стратегий, связанных с торговлей по стакану и анализом order flow. Даже минимальная задержка между поступлением сигнала и исполнением сделки может повлиять на результат, особенно в условиях высокой волатильности или при high-frequency trading.

Платформа Veles Finance учитывает это и предлагает технологическую инфраструктуру с минимальными задержками. Алгоритмы, запущенные на платформе, обрабатывают сигналы в режиме реального времени и выполняют действия без задержек, критичных для быстродействующих стратегий. Это особенно важно при анализе микроструктуры рынка, где счёт идёт на миллисекунды, а малейшая задержка может привести к снижению эффективности.

Алгоритмы, использующие данные из ордербука

Стратегии, основанные на данных из ордербука, анализируют заявки, глубину и поведение других участников. Они способны выявлять аномалии в распределении объёмов, резкие изменения в потоке ордеров, а также действия market maker-ов.

Также используется кластерный анализ – инструмент, позволяющий оценить концентрацию объёмов и возможные точки разворота цены. Всё это помогает создать точный и адаптивный алгоритм торговли по ордерам.

Ограничения и риски таких стратегий

Несмотря на высокий потенциал, торговля по стакану сопряжена с определёнными рисками. Манипуляции (например, spoofing), ложные сигналы и высокая волатильность могут повлиять на точность алгоритма. Также важно учитывать комиссии, особенно при высокой частоте сделок. Поэтому управление рисками и точная настройка стратегий являются обязательными условиями для стабильной торговли.

FAQ