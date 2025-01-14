Усе, що потрібно знати про Dropee: гра, лістинг та аірдроп

Сьогодні все частіше з’являються нові криптовалютні мінідодатки всередині соціальної мережі Telegram, які обіцяють змінити ринок і відкрити нові можливості для заробітку. Одним із таких перспективних проєктів є Dropee.

У цій статті ми розглянемо, що це за проєкт, як можна заробити на ньому, коли очікується лістинг і як до нього підготуватися.

Dropee - огляд проєкту

Dropee - це міні-додаток всередині Telegram, від команди біржі Bitrue. Основна мета проєкту - надати доступний та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс для взаємодії та заробітку всередині додатка, завдяки різним ігровим механікам. Dropee за внутрішнім устроєм нагадує вже існуючі міні-додатки X Empire і Hamster Combat, адже основними способами заробітку ігрової валюти є - прокачування ігрових карт, виконання квестів, реферальна система, пасивний майнінг, механіка тапання по персонажу і рулетка зі спінами.

Як можна заробити в Dropee

Dropee пропонує кілька способів заробітку:

Активність у грі (рулетка): Ключовою відмінністю Dropee від багатьох інших міні-застосунків є можливість заробітку не тільки завдяки аірдропу токенів проєкту в майбутньому, а й у режимі реального часу, граючи в рулетку за накопичені спіни, в ній можна отримувати ігровий інвентар та найголовніше USDT у кількості від 0.05 до 100 USDT.

Участь в аірдропі токенів проєкту: За прийняття активної участі в ігровому процесі, команда обіцяє провести серед користувачів аірдроп токенів проєкту з метою винагороди ком’юніті.

Коли відбудеться лістинг Dropee

Офіційна дата лістингу токенів Dropee поки не оголошена, але проєкт активно просувається, і лістинг очікується в найближчі місяці. Для отримання актуальної інформації рекомендується підписатися на соціальні мережі Dropee або зареєструватися на їхньому офіційному сайті.

Які біржі можуть провести лістинг Dropee

Очікується, що лістинг Dropee буде здійснено на популярних криптовалютних біржах, які вже не раз проводили у себе лістинги проєктів екосистеми Telegram:

Підготовка до лістингу Dropee

Під час підготовки до лістингу, слід звернути увагу на найосновніші речі - реєстрацію на біржі та поповнення акаунту:

1. Реєстрація на біржі: Слід обрати кілька бірж (або всі), які потенційно можуть провести процедуру розміщення токена проєкту, і створити на них акаунт.

2. Верифікація: Пройдіть процедуру підтвердження особи, надавши необхідні документи.

3. Поповнення рахунку: Переведіть кошти (наприклад, USDT або іншу криптовалюту) на ваш біржовий рахунок, щоб мати до них швидкий доступ.

4. Налаштування сповіщень: Налаштуйте сповіщення в соціальних мережах проєкту та біржах, щоб не пропустити старт торгів токенами Dropee.

Очікувана ціна на токени

Ціна токена $DROPEE, як і в багатьох інших токенів з екосистеми Telegram, під час лістингу залежатиме від безлічі ринкових і непрямих умов. А саме від: зацікавленості в проєкті та його майбутньому розвитку інвесторів, дії/бездіяльності тих, хто отримає аірдроп і тим самим володітиме значною кількістю токенів, та від кількості централізованих і децентралізованих бірж, які проводять лістинг. На момент написання статті невідома ні підсумкова кількість токенів, ні токеноміка проєкту. Внаслідок чого припустити навіть орієнтовну ціну токена не видається можливим. Але, не дивлячись на вартість токена під час лістингу на біржах, є можливість заробити, завдяки стратегії short-spot, яка доступна при використанні зручних торгових ботів Veles.

Плюси і мінуси Dropee

Плюси:

Можливість заробітку без вкладень, крім аірдропа токенів проєкту.

Добре опрацьований інтерфейс міні-додатку та ігрові механіки.

Наявність вигідної реферальної системи.

Мінуси:

Відсутність прозорої токеноміки

Відсутність інформації щодо аірдропу та лістингу

Відсутність дорожньої карти проекту

Висновок

Dropee - це проєкт, який відкриває нові можливості для заробітку для користувачів Telegram і любителів мінідодатків. Успіх платформи залежатиме від її реалізації, маркетингу та підтримки спільноти. Підготуйтеся заздалегідь до лістингу і стежте за новинами, щоб не упустити шанс заробити.

Поширені запитання

1. Що таке токени Dropee?

Токени $DROPEE - це токен проєкту, який у майбутньому буде використовуватися для операцій всередині екосистеми.

2. На яких платформах стануть доступні токени Dropee?

Токени проєкту Dropee можна буде придбати на централізованих/децентралізованих платформах після офіційного лістингу.

3. Які ризики пов’язані з токеном проєкту Dropee?

Як і будь-який криптопроєкт, Dropee схильний до ризиків волатильності та ринкових змін.

4. Чи можна заробити без вкладень?

Так, Dropee дає унікальну можливість отримувати за ігровий процес спіни, і завдяки їм брати участь у рулетці та випробовувати удачу в отриманні криптовалюти та ігрового інвентарю.

5. Коли очікувати лістинг токенів?

Очікувана дата лістингу поки невідома, але рекомендується стежити за офіційними оголошеннями проєкту в соціальних мережах.