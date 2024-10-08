Альткоїни - що це таке, які бувають і як правильно інвестувати

Назва «альткоїн» походить від поєднання слів «альтернативний» і «монета». Це актив, який не є біткоїном, але є криптовалютою. Альткоїни можуть мати різні функції та цілі: від покращення технології блокчейну до надання специфічних послуг. З появою біткойна у 2009 році альтернативні криптовалюти почали розроблятися з метою розв’язання певних проблем або задоволення потреб, які не були повністю покриті першим представником криптовалют.

Види альткоїнів

З моменту народження Біткоїна по сьогоднішній день було створено неймовірну кількість криптовалют. Кожен з токенів належить до певного виду, а кожен з видів несе за собою якусь мету або сенс.

Альткоїни можна класифікувати на кілька категорій залежно від їхнього призначення і технології.

Токени

Токени - це криптовалюти, які зазвичай працюють на основі вже існуючих блокчейнів, таких як Ethereum. До цієї категорії належить більшість криптовалют і вони можуть використовуватися для різних цілей.

Utility-токени

Utility-токени надають користувачам доступ до продуктів або послуг, які пропонує проєкт. Прикладом може слугувати токен Binance Coin (BNB), який використовується для зниження комісій на платформі Binance.

Security-токени

Security-токени являють собою цифрові активи, забезпечені реальними активами або частками. Вони регулюються законодавством про цінні папери і забезпечують своїм власникам певні права, такі як право на дивіденди.

Токени управління

Токени управління дають своїм власникам право голосу в управлінні проєктом. Наприклад, токен Uniswap (UNI) дозволяє власникам брати участь у голосуванні щодо зміни протоколу.

Стейблкоїни

Стейблкоїни - це криптовалюти, які прив’язані до стабільного активу, наприклад, долара США або золота. Це допомагає уникнути високої волатильності, властивої багатьом іншим криптовалютам. Приклади стейблкоїнів: Tether (USDT), USD Coin (USDC).

Мемкоїни

Мемкоїни - це криптовалюти, створені як жарт або мем. Часто вони швидко стають популярними завдяки вірусному маркетингу та спільнотам. Приклади мемкоїнів включають Dogecoin і Shiba Inu.

Форки

Форки являють собою зміни в коді блокчейна, які можуть призвести до створення нової криптовалюти.

Софтфорки

Софтфорки - це оборотні зміни, які не роблять блокчейн несумісним із попередніми версіями. Вони часто використовуються для впровадження нових функцій.

Хардфорки

Хардфорки - це незворотні зміни, які створюють нову версію блокчейна, несумісну з попередньою. Наприклад, Bitcoin Cash з’явився в результаті хардфорка Bitcoin.

Невзаємозамінні токени (NFT)

NFT - це унікальні цифрові активи, які являють собою право власності на конкретний об’єкт, наприклад, мистецтво або ігрові предмети. Вони працюють на технології блокчейн і мають унікальні ідентифікатори.

Альтсезон - що це і що вказує на його початок?

Альтсезон - це період, коли альткоїни показують значне зростання цін порівняно з біткоїном. Зазвичай альтсезон розпочинається, коли капіталізація біткоїна досягає свого піку, і інвестори починають перемикати свої кошти в більш ризиковані активи - альткоїни. Ознаками початку альтсезону можуть бути:

Збільшення торгового обсягу альткоїнів.

Стійке зростання цін на альткоїни порівняно з біткоїном.

Збільшення інтересу з боку громадськості та медіа.

Зниження домінації біткоїна.

Коли варто починати купувати альткоїни?

Купувати альткоїни варто, коли ви впевнені в їхніх перспективах і ви готові до ризиків, пов’язаних з інвестиціями в криптовалюту. Точних порад щодо купівлі та продажу немає і не існує (якщо тільки це не інсайдерська інформація). Рекомендується стежити за:

Тенденціями на ринку.

Основними новинами та оновленнями проєкту.

Аналізом цінових графіків.

Вертикальними обсягами.

Трендом біткоїна.

За якими критеріями оцінювати альткоїни перед купівлею

Перед купівлею альткоїнів слід оцінити кілька ключових факторів:

1. Технологія: Дізнайтеся, які технології використовує проєкт і як вони розв’язують наявні проблеми масштабування блокчейна і криптовалют загалом.

2. Команда: Оцініть команду розробників і їхній досвід в індустрії. В ідеалі вивчити соц. мережі команди, хто інвестор проєкту і в які монети вони ще інвестували.

3. Спільнота: Активність спільноти та підтримка користувачів можуть бути індикаторами успіху проєкту.

4. Прозорість: Оцініть, наскільки відкрито проєкт ділиться інформацією про свій розвиток і фінанси.

5. Ринок: Дослідіть ринок, на якому проєкт працює, і його конкуренцію.

Де можна купити альткоїни

Альткоїни можна придбати на різних криптовалютних біржах. Найпопулярніші платформи:

Binance: Одна з найбільших криптобірж, пропонує безліч пар для торгівлі.

Bybit: Друга за величиною біржа, є найбільшою в СНД сегменті.

OKX: Відома своїм високим рівнем безпеки.

BingX: На платформі відбуваються постійні лістинги нових проєктів

Gate.io: Біржа, перевірена на дистанції, якій можна довіряти. І на якій також відбуваються щоденні лістинги нових монет

Плюси та мінуси альткоїнів

Плюси

Різноманітність: Широкий вибір проєктів з різними цілями і технологіями.

Потенціал зростання: Альткоїни можуть надавати можливості для значного прибутку.

Інновації: Багато альткоїнів пропонують нові технології та рішення для наявних проблем.

Мінуси

Волатильність: Альткоїни схильні до високих коливань цін.

Ризики: Високий ризик шахрайства і непридатності проектів.

Недолік регулювання: Багато альткоїнів перебувають поза рамками суворого контролю, що може призвести до проблем.

Яке майбутнє в альткоїнів

Майбутнє альткоїнів залишається невизначеним, але багато експертів припускають, що з розвитком технологій і зростанням інтересу до криптовалюти, альткоїни й надалі займатимуть важливе місце на ринку. Розробка нових технологій і застосування їх у різних сферах (наприклад, фінанси, мистецтво, ігри) також можуть сприяти зростанню ціни та кількості альткоїнів.

На сьогоднішній день ринок криптовалют переживає не найсолодші часи. Біткоїн на початку 2024 року зробив довгоочікуване оновлення історичного максимуму, а тієї ейфорії, на яку всі чекали, так і не сталося.

Домінація біткоїна на сьогодні перебуває на значенні 57.30%. А також довіру у користувачів криптоспільноти здебільшого сфокусовано на головній криптовалюті та головному альткоїні - Ефіріумі. В іншому більша частина альткоїнів схильна до сильних ризиків через сумнівну важливість для криптосвіту і нестабільну макроекономічну обстановку у світі.

Денний графік домінації біткоїна

Де і як краще зберігати альткоїни

Існує кілька способів зберігання альткоїнів:

Криптогаманці: Це програмні або апаратні пристрої для безпечного зберігання криптовалют. Апаратні гаманці (наприклад, Ledger або Trezor) забезпечують високий рівень безпеки, тоді як програмні гаманці (Trust Wallet, MetaMask) можуть бути зручнішими для щоденного використання.

Біржові гаманці: Хоча зручно зберігати криптовалюту на біржі, це менш безпечно, оскільки вони можуть бути схильні до хакерських атак. Рекомендується мінімізувати кількість коштів на біржах.

Висновок

Альткоїни є важливою частиною криптовалютного ринку, пропонуючи інвесторам широкий спектр можливостей як для заробітку, так і для розвитку криптосвіту загалом. Однак, як і в будь-яких інвестиціях, необхідно ретельно досліджувати й оцінювати ризики, перш ніж ухвалювати рішення.

Щоб чітко розуміти, в який проєкт або сектор криптовалют варто інвестувати, необхідно вивчити всі сектори і більшість проєктів. Це необхідно для більш детального розуміння, що потрібно крипторинку, а що - продукт, що проходить.

За обраного проєкту для інвестування боти Veles зможуть набрати позицію з максимальним потенціалом для профіту. Широкі сітки ордерів і різноманітний перелік інструментів для торгівлі дають користувачам можливість торгувати за будь-якої торгової стратегії.

Запитання, які часто ставлять

1. Як підібрати альткоїни для інвестицій?

Необхідно зрозуміти, який сектор криптовалют вам цікавий і в який ви дійсно вірите. Пам’ятайте, що будь-які інвестиції пов’язані з ризиком і підстава для фінансового рішення не повинна ґрунтуватися виключно на вірі.

2. Як можна заробити на альткоїнах?

Найбільш загальнодоступним способом є інвестування. Крім цього, можна брати участь в активності проєкту і заробляти аірдроп. Цей метод підійде для тих, хто не хоче ризикувати своїми коштами, але вірить у проєкт. Найпродуктивнішим способом є трейдинг. За допомогою платформи для створення ботів Veles можна налаштувати бота під будь-яку стратегію і перевірити перед запуском усі налаштування на бектестах. Цей спосіб допоможе заощадити достатню кількість грошей, нервів і вашого часу.

3. Як домінація біткоїна впливає на ціну альткоїнів?

Домінація біткоїна - це показник кількості грошей по відношенню до всього криптовалютного ринку. Якщо домінація занадто велика, значить, основні гроші в крипті зосереджені на біткоїні. З цієї причини зростання альткоїнів неможливе, тому що кошти в монетах для зростання відсутні.