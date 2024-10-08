Альткоины - что это такое, какие бывают и как правильно инвестировать

Название «альткоин» происходит от сочетания слов «альтернативный» и «монета». Это актив, который не является биткоином, но является криптовалютой. Альткоины могут иметь различные функции и цели: от улучшения технологии блокчейна до предоставления специфических услуг. С появлением биткойна в 2009 году альтернативные криптовалюты начали разрабатываться с целью решения определенных проблем или удовлетворения потребностей, которые не были полностью покрыты первым представителем криптовалют.

Виды альткоинов

С момента рождения Биткоина по сегодняшний день было создано неимоверное количество криптовалют. Каждый из токенов относится к определенному виду, а каждый из видов несет за собой какую-то цель или смысл.

Альткоины можно классифицировать на несколько категорий в зависимости от их назначения и технологии.

Токены

Токены — это криптовалюты, которые обычно работают на основе уже существующих блокчейнов, таких как Ethereum. К этой категории относится большинство криптовалют и они могут использоваться для различных целей.

Utility-токены

Utility-токены предоставляют пользователям доступ к продуктам или услугам, которые предлагает проект. Примером может служить токен Binance Coin (BNB), который используется для снижения комиссий на платформе Binance.

Security-токены

Security-токены представляют собой цифровые активы, обеспеченные реальными активами или долями. Они регулируются законодательством о ценных бумагах и обеспечивают своим держателям определенные права, такие как право на дивиденды.

Токены управления

Токены управления дают своим владельцам право голоса в управлении проектом. Например, токен Uniswap (UNI) позволяет держателям участвовать в голосовании по изменению протокола.

Стейблкоины

Стейблкоины — это криптовалюты, которые привязаны к стабильному активу, например, доллару США или золоту. Это помогает избежать высокой волатильности, присущей многим другим криптовалютам. Примеры стейблкоинов: Tether (USDT), USD Coin (USDC).

Мемкоины

Мемкоины — это криптовалюты, созданные как шутка или мем. Часто они быстро становятся популярными благодаря вирусному маркетингу и сообществам. Примеры мемкоинов включают Dogecoin и Shiba Inu.

Форки

Форки представляют собой изменения в коде блокчейна, которые могут привести к созданию новой криптовалюты.

Софтфорки

Софтфорки — это обратимые изменения, которые не делают блокчейн несовместимым с предыдущими версиями. Они часто используются для внедрения новых функций.

Хардфорки

Хардфорки — это необратимые изменения, которые создают новую версию блокчейна, несовместимую с предыдущей. Например, Bitcoin Cash появился в результате хардфорка Bitcoin.

Невзаимозаменяемые токены (NFT)

NFT — это уникальные цифровые активы, которые представляют собой право собственности на конкретный объект, например, искусство или игровые предметы. Они работают на технологии блокчейн и имеют уникальные идентификаторы.

Альтсезон — что это и что указывает на его начало?

Альтсезон — это период, когда альткоины показывают значительный рост цен по сравнению с биткоином. Обычно альтсезон начинается, когда капитализация биткоина достигает своего пика, и инвесторы начинают переключать свои средства в более рискованные активы — альткоины. Признаками начала альтсезона могут быть:

Увеличение торгового объема альткоинов.

Устойчивый рост цен на альткоины по сравнению с биткоином.

Увеличение интереса со стороны общественности и медиа.

Снижение доминации биткоина.

Когда стоит начинать покупать альткоины?

Покупать альткоины стоит, когда вы уверены в их перспективах и вы готовы к рискам, связанным с инвестициями в криптовалюту. Точных советов о покупках и продажах нет и не существует (если только это не инсайдерская информация). Рекомендуется следить за:

Тенденциями на рынке.

Основными новостями и обновлениями проекта.

Анализом ценовых графиков.

Вертикальными объемами.

Трендом биткоина.

По каким критериям оценивать альткоины перед покупкой

Перед покупкой альткоинов следует оценить несколько ключевых факторов:

Технология: Узнайте, какие технологии использует проект и как они решают существующие проблемы масштабирования блокчейна и криптовалют в целом. Команда: Оцените команду разработчиков и их опыт в индустрии. В идеале изучить соц. сети команды, кто инвестора проекта и в какие монеты они еще инвестировали. Сообщество: Активность сообщества и поддержка пользователей могут быть индикаторами успеха проекта. Прозрачность: Оцените, насколько открыто проект делится информацией о своем развитии и финансах. Рынок: Исследуйте рынок, на котором проект работает, и его конкуренцию.

Где можно купить альткоины

Альткоины можно приобрести на различных криптовалютных биржах. Наиболее популярные платформы:

Binance : Одна из крупнейших криптобирж, предлагает множество пар для торговли.

Bybit : Вторая по величине биржа, является крупнейшей в СНГ сегменте.

OKX : Известна своим высоким уровнем безопасности

BingX : На платформе происходят постоянные листинги новых проектов

Gate.io: Биржа, проверенная на дистанции, которой можно доверять. И на которой также проходят ежедневные листинги новых монет

Плюсы и минусы альткоинов

Плюсы

Разнообразие: Широкий выбор проектов с различными целями и технологиями.

Потенциал роста: Альткоины могут предоставлять возможности для значительной прибыли.

Инновации: Многие альткоины предлагают новые технологии и решения для существующих проблем.

Минусы

Волатильность: Альткоины подвержены высоким колебаниям цен.

Риски: Высокий риск мошенничества и непригодности проектов.

Недостаток регулирования: Многие альткоины находятся вне рамок строгого контроля, что может привести к проблемам.

Какое будущее у альткоинов

Будущее альткоинов остается неопределенным, но многие эксперты предполагают, что с развитием технологий и ростом интереса к криптовалютам, альткоины продолжат занимать важное место на рынке. Разработка новых технологий и применение их в различных сферах (например, финансы, искусство, игры) также могут способствовать росту цены и количества альткоинов.

На сегодняшний день рынок криптовалют переживает не самые сладкие времена. Биткоин в начале 2024 года сделал долгожданное обновление исторического максимума, а той эйфории, которую все ждали, так и не произошло.

Доминация биткоина на сегодняшний день находится на значении 57.30%. А также доверие у пользователей криптосообщества по большей части сфокусировано на главной криптовалюте и главном альткоине – Эфириуме, что подтверждается возросшим спросом на конвертер эфириум в рубли. В остальном большая часть альткоинов подвержена сильным рискам по причине сомнительной важности для криптомира и нестабильной макроэкономической обстановке в мире.

Дневной г**рафик доминации биткоина

Где и как лучше хранить альткоины

Существует несколько способов хранения альткоинов:

Криптокошельки: Это программные или аппаратные устройства для безопасного хранения криптовалют. Аппаратные кошельки (например, Ledger или Trezor) обеспечивают высокий уровень безопасности, в то время как программные кошельки (Trust Wallet, MetaMask могут быть более удобными для ежедневного использования.

Биржевые кошельки: Хотя удобно хранить криптовалюту на бирже, это менее безопасно, так как они могут быть подвержены хакерским атакам. Рекомендуется минимизировать количество средств на биржах.

Заключение

Альткоины представляют собой важную часть криптовалютного рынка, предлагая инвесторам широкий спектр возможностей как для заработка, так и для развития криптомира в целом. Однако, как и в любых инвестициях, необходимо тщательно исследовать и оценивать риски, прежде чем принимать решения.

Чтобы четко понимать, в какой проект или сектор криптовалют стоит инвестировать, необходимо изучить все секторы и большинство проектов. Это необходимо для более детального понимания, что нужно крипторынку, а что – проходящий продукт.

При выбранном проекте для инвестирования боты Veles смогут набрать позицию с максимальным потенциалом для профита. Широкие сетки ордеров и разнообразный перечень инструментов для торговли дают пользователям возможность торговать при любой торговой стратегии.

Часто задаваемые вопросы

1. Как подобрать альткоины для инвестиций?

Необходимо понять, какой сектор криптовалют вам интересен и в какой вы действительно верите. Помните, что любые инвестиции сопряжены с риском и основание для финансового решения не должно основываться исключительно на вере.

2. Как можно заработать на альткоинах?

Самым общедоступным способом является инвестирование. Помимо этого, можно участвовать в активности проекта и зарабатывать аирдроп. Этот метод подойдет для тех, кто не хочет рисковать своими средствами, но верит в проект. Самым продуктивным способом является трейдинг. С помощью платформы для создания ботов Veles можно настроить бота под любую стратегию и проверить перед запуском все настройки на бектестах. Этот способ поможет сэкономить достаточное количество денег, нервов и вашего времени.

3. Как доминация биткоина влияет на цену альткоинов?

Доминация биткоина – это показатель количества денег по отношению ко всему криптовалютному рынку. Если доминация слишком велика, значит, основный деньги в крипте сосредоточены на биткоине. По этой причине рост альткоинов невозможен, потому что средства в монетах для роста