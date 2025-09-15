Veles знову запускає спільний конкурс з біржею BingX! Це ваш шанс випробувати удачу і отримати додаткові бонуси за торгівлю.
BingX — одна з найзручніших і найфункціональніших бірж для трейдингу. Тут кожен знайде щось для себе. Платформа пропонує широкий вибір активів, зручний інтерфейс і потужні інструменти для аналізу. Швидкі угоди, надійність і комфорт — все, що потрібно для успішної торгівлі.
Беріть участь у розіграші, обертайте віртуальне колесо і вигравайте призи. Кожен спін може принести вам бонуси для торгівлі або інші нагороди від BingX і Veles.
🔥 Один вдалий спін може принести до 1000 USDT.
Як взяти участь:
— Зареєструйтеся на BingX, якщо облікового запису ще немає.
— Підключіть ваш акаунт через Veles за допомогою API.
— Зайдіть в розділ акції «Колесо фортуни» на BingX.
— Виконуйте завдання івенту і отримуйте спіни
— Обертайте «Колесо фортуни» і отримуйте призи.
Можливості для отримання спінів:
— Реєстрація на біржі
— Поповнення торгового рахунку
— Проходження процедури KYC
— Спотова торгівля
— Торгівля на ф'ючерсах
«Колесо фортуни» — це легкий спосіб отримати бонуси за активність на біржі. Все, що потрібно — виконати прості умови, крутити колесо і забирати нагороди.