    Дата публикации: 15.09.2025
    Время на чтение: 4 минут(ы)
    Дата: 15.09.2025
    Читання: 4 минут(ы)
    Просмотры: 572

    Колесо фортуни повертається: Veles × BingX

    Veles знову запускає спільний конкурс з біржею BingX! Це ваш шанс випробувати удачу і отримати додаткові бонуси за торгівлю.

    BingX — одна з найзручніших і найфункціональніших бірж для трейдингу. Тут кожен знайде щось для себе. Платформа пропонує широкий вибір активів, зручний інтерфейс і потужні інструменти для аналізу. Швидкі угоди, надійність і комфорт — все, що потрібно для успішної торгівлі.

    Беріть участь у розіграші, обертайте віртуальне колесо і вигравайте призи. Кожен спін може принести вам бонуси для торгівлі або інші нагороди від BingX і Veles.

    🔥 Один вдалий спін може принести до 1000 USDT.

    Як взяти участь:

    — Зареєструйтеся на BingX, якщо облікового запису ще немає.

    — Підключіть ваш акаунт через Veles за допомогою API.

    — Зайдіть в розділ акції «Колесо фортуни» на BingX.

    — Виконуйте завдання івенту і отримуйте спіни

    — Обертайте «Колесо фортуни» і отримуйте призи.

    Можливості для отримання спінів:

    — Реєстрація на біржі

    — Поповнення торгового рахунку

    — Проходження процедури KYC

    — Спотова торгівля

    — Торгівля на ф'ючерсах

    «Колесо фортуни» — це легкий спосіб отримати бонуси за активність на біржі. Все, що потрібно — виконати прості умови, крутити колесо і забирати нагороди.

    👉 Візьміть участь прямо зараз

