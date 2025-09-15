Колесо фортуни повертається: Veles × BingX

Veles знову запускає спільний конкурс з біржею BingX! Це ваш шанс випробувати удачу і отримати додаткові бонуси за торгівлю.

BingX — одна з найзручніших і найфункціональніших бірж для трейдингу. Тут кожен знайде щось для себе. Платформа пропонує широкий вибір активів, зручний інтерфейс і потужні інструменти для аналізу. Швидкі угоди, надійність і комфорт — все, що потрібно для успішної торгівлі.

Беріть участь у розіграші, обертайте віртуальне колесо і вигравайте призи. Кожен спін може принести вам бонуси для торгівлі або інші нагороди від BingX і Veles.

🔥 Один вдалий спін може принести до 1000 USDT.

Як взяти участь:

— Зареєструйтеся на BingX, якщо облікового запису ще немає.

— Підключіть ваш акаунт через Veles за допомогою API.

— Зайдіть в розділ акції «Колесо фортуни» на BingX.

— Виконуйте завдання івенту і отримуйте спіни

— Обертайте «Колесо фортуни» і отримуйте призи.

Можливості для отримання спінів:

— Реєстрація на біржі

— Поповнення торгового рахунку

— Проходження процедури KYC

— Спотова торгівля

— Торгівля на ф’ючерсах

«Колесо фортуни» — це легкий спосіб отримати бонуси за активність на біржі. Все, що потрібно — виконати прості умови, крутити колесо і забирати нагороди.

👉 Візьміть участь прямо зараз