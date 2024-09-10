Перспективи біткоїна на 2024 рік

Біткоїн є предметом багатьох цінових прогнозів, деякі з яких вкрай екстремальні. Не дивно, адже найстаріша у світі криптовалюта пройшла довгий шлях і виправдала очікування багатьох довгострокових холдерів. У березні 2024 року BTC встановив новий, історичний, внутрішньоденний торговий максимум, подолавши рівень у 69 000 доларів і навіть досягнувши позначки в 73 000 доларів.

Напередодні четвертого кварталу дедалі більше криптоентузіастів і сторонніх спостерігачів починають виявляти інтерес до прогнозів щодо курсу BTC.

У цій статті ми розглянемо, які чинники впливають на вартість біткоїна, думки експертів і можливі терміни досягнення нових історичних максимумів.

Темпи зростання біткоїна і капіталізація

На початку 2024 року біткоїн отримав потужний імпульс зростання завдяки схваленню американською Комісією з цінних паперів і бірж (SEC) перших одинадцяти спотових біткоїн-ETF. Ця подія стала каталізатором для зростання вартості BTC.

Запуск BTC-ETF

Однак, незважаючи на спекулятивне зростання, відразу після схвалення ETF курс біткоїна пішов на корекцію. Проте, після корекції біткоїн знову почав зростати аж до позначки в 73 000 доларів.

Однією з визначальних особливостей історії ціни біткоїна є подія халвінгу, яка відбувається приблизно кожні чотири роки і знижує швидкість створення нових монет.

Останній халвінг стався 19 квітня, коли винагорода за майнінг блоку біткоїна знизилася з 6,25 BTC за блок до 3,125 BTC за блок.

Багато інвесторів розглядають подію халвінга як один з найважливіших факторів, що впливають на ціну біткоїна. Однак аналітики зберігають обережність.

Існує теорія, що чотирирічна подія халвінга не настільки значуща, як багато хто думає, і що, навпаки, її відповідність зовнішнім циклам ліквідності робить її тригером для руху цін вгору.

Капіталізація біткоїна. Данi Statista.com

Фактори, що впливають на курс

Курс біткоїна схильний до впливу безлічі факторів. Основні з них включають:

Попит і пропозиція: Основний драйвер курсу біткоїна - це баланс між попитом і пропозицією. Якщо попит перевищує пропозицію, курс зростає, і навпаки.

Основний драйвер курсу біткоїна - це баланс між попитом і пропозицією. Якщо попит перевищує пропозицію, курс зростає, і навпаки. Регуляторні зміни: Зміни в законодавстві та регуляторні заходи можуть істотно впливати на курс біткоїна. Наприклад, схвалення ETF або заборона криптовалют у певних країнах.

Зміни в законодавстві та регуляторні заходи можуть істотно впливати на курс біткоїна. Наприклад, схвалення ETF або заборона криптовалют у певних країнах. Глобальні економічні умови: Економічні показники, як-от інфляція та ключова ставка, також впливають на курс біткоїна.

Економічні показники, як-от інфляція та ключова ставка, також впливають на курс біткоїна. Технологічні інновації: Розвиток технологій і поява нових криптовалютних проектів можуть впливати на курс біткоїна.

Бичачі фактори

1. Платіжні можливості

Ніколас Шиберрас, старший аналітик Collective Shift, вказує на зростання попиту на блок-простір у мережі Bitcoin через нові «інскрипції» як на позитивну розробку. «Інскрипції» - як нещодавні інновації, такі як ординали і токени BRC-20. Продовження розвитку біткоїна як платіжного засобу може сприяти прийняттю Lightning Network, що прискорить транзакції та зробить Bitcoin більш придатним для платежів.

Зростання Lightning Network на 1,212% за останні два роки і подолання проблем з розподілом вказують на зростаюче прийняття.

2. Політика Федеральної резервної системи.

Голова ФРС США Джером Пауелл натякнув, що центральний банк може досягти піку циклу підвищення ставок, що може стати каталізатором для ралі Bitcoin у 2024 році. За даними CME Group, ймовірність зниження ставки до кінця року становить 100%.

3. Вибори США

Вибори США в листопаді 2024 року можуть бути ще одним каталізатором зростання ринку криптовалют. Обидва кандидати тією чи іншою мірою підтримують інноваційних характер технології та цифрових активів

Ведмежі чинники

1. Безпека

Неоднозначна ситуація з довгостроковою безпекою Bitcoin через зниження блокової нагороди і суперечки про інскрипції, які можуть засмічувати мережу.

2. Екологічність

Екологічні наслідки також викликають занепокоєння. Білий дім запропонував податок до 30% на майнерів Bitcoin у США. Європа може спробувати ввести заборону на сам механізм proof-of work (PoW).

3. Регулювання

Політичні ризики включають ворожість США до криптовалют і можливі обмеження з боку урядів. Законодавчі заходи щодо боротьби з відмиванням грошей і вимоги KYC також можуть ускладнити дотримання нормативних вимог.

Прогнози щодо Біткоїна

Кілька головних прогнозів щодо майбутньої ціни біткоїна були зроблені видатними діячами та установами:

Оптимістичні прогнози:

Кеті Вуд, голова ARK Invest, найоптимістичніше оцінює потенціал біткоїна в $1 500 000 до 2030 року. У більш реалістичних сценаріях вона прогнозує $682 800 і $258 500 відповідно.

Bernstein, приватна інвестиційна фірма, прогнозує біткоїн на рівні $90 000 до кінця 2024 року, з піком у $150 000 протягом 2024-2025 років.

Standard Chartered підняв свій прогноз до $150 000 до кінця 2024 року, з піком у $250 000 у 2025 році, після чого стабілізується близько $200 000.

VanEck очікує встановлення нового історичного максимуму в четвертому кварталі 2024 року, натякаючи на ціну в $100 000.

Скептичні:

Binance, незважаючи на підтримку криптовалюти, прогнозує скромніше зростання, не вище 100 000 usd до 2030 року.

JP Morgan скептично ставиться до біткоїна, прогнозуючи його ціну в $45 000 до кінця 2024 року.

Джим Роджерс упевнений, що криптовалютам, включно з біткоїном, прийде кінець, а ціна впаде до нуля.

Пітер Шифф також висловлює песимізм, попереджаючи про можливий крах, враховуючи поточний оптимізм.

Висновок

Навіть незважаючи на можливі негативні сценарії, властиві будь-яким фінансовим ринкам, багато ринкових учасників, як і раніше, дуже оптимістично налаштовані щодо перспектив біткоїна. Посилаються вони, як правило, на макроекономічне тло, квітневу подію халвінга, поліпшення масштабованості в мережі Lightning, спотові ETF BTC, а також на загальну історичну картину цінових рухів активу.

Різноманітність прогнозів підкреслює невизначеність майбутнього біткоїна. Поки що ніхто не може з упевненістю сказати, хто виявиться правий. Інвесторам слід бути особливо обережними і засновувати свої рішення на ретельному аналізі та диверсифікації портфеля. Трейдери ж можуть використовувати всі ринкові ситуації для досягнення профіту.

Запитання, які часто ставлять

1. У чому цінність біткоїна?

Біткоїн цінний як децентралізована, обмежена в кількості та захищена криптографією цифрова валюта. Він не підвладний контролю держав і банків, що робить його привабливим для тих, хто шукає фінансову свободу і захист від інфляції.

2. Як я можу купити біткоїн?

Купити біткоїн можна на криптовалютних біржах, таких як Binance, OKX або Bybit . Необхідно зареєструватися, пройти верифікацію і поповнити рахунок.

3. Які торгові стратегії найбільш прибуткові?

Єдиної «найприбутковішої» стратегії немає. Успіх залежить від індивідуального стилю, ризик-профілю і ринку. Популярні стратегії включають скальпінг (швидка торгівля), трейдинг за трендом (купівля на прориві) і арбітраж (купівля на одній біржі та продаж на іншій). Важливо вивчити ринок, протестувати різні стратегії та управляти ризиками. Тестуйте ваші стратегії на платформі Veles.