Перспективы биткоина на 2024

Биткоин является предметом многих ценовых прогнозов, некоторые из которых крайне экстремальные. Неудивительно, ведь старейшая в мире криптовалюта прошла долгий путь и оправдала ожидания многих долгосрочных холдеров. В марте 2024 года BTC установил новый, исторический, внутридневной торговый максимум, преодолев уровень в 69 000 долларов и даже достигнув отметки в 73 000 долларов.

В преддверии четвертого квартала все больше крипто энтузиастов и сторонних наблюдателей начинают проявлять интерес к прогнозам по курсу BTC.

В данной статье мы рассмотрим, какие факторы влияют на стоимость биткоина, мнения экспертов и возможные сроки достижения новых исторических максимумов.

Темпы роста биткоина и капитализация

В начале 2024 года цена биткойна получила мощный импульс роста благодаря одобрению американской Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) первых одиннадцати спотовых биткоин-ETF. Это событие стало катализатором для роста стоимости BTC. Вместе с этим также отмечается рост популярности запроса калькулятор курс биткоина к рублю, который обусловлен ростом цены на биткоин.

Запуск BTC-ETF

Однако, несмотря на спекулятивный рост, сразу после одобрения ETF курс биткоина пошел на коррекцию. Тем не менее, после коррекции биткоин вновь начал расти вплоть до отметки в 73 000 долларов.

Одной из определяющих особенностей истории цены биткоина является событие халвинга, которое происходит примерно каждые четыре года и снижает скорость создания новых монет.

Последний халвинг произошел 19 апреля, когда вознаграждение за майнинг блока биткоина снизилось с 6,25 BTC за блок до 3,125 BTC за блок.

Биткоин Халвинг

Многие инвесторы рассматривают событие халвинга как один из самых важных факторов, влияющих на цену биткоина. Однако аналитики сохраняют осторожность.

Существует теория, что четырехлетнее событие халвинга не столь значимо, как думают многие, и что, напротив, его соответствие внешним циклам ликвидности делает его триггером для движения цен вверх.

Капитализация биткоина. Данные Statista.com

Факторы, влияющие на курс

Курс биткоина подвержен влиянию множества факторов. Основные из них включают:

Спрос и предложение: Основной драйвер курса биткоина — это баланс между спросом и предложением. Если спрос превышает предложение, курс растет, и наоборот.

Регуляторные изменения: Изменения в законодательстве и регуляторные меры могут существенно влиять на курс биткоина. Например, одобрение ETF или запрет криптовалют в определенных странах.

Глобальные экономические условия: Экономические показатели, такие как инфляция и ключевая ставка, также оказывают влияние на курс биткоина.

Технологические инновации: Развитие технологий и появление новых криптовалютных проектов могут влиять на курс биткоина.

Бычьи факторы

Платежные возможности

Николас Шиберрас, старший аналитик Collective Shift, указывает на рост спроса на блок-пространство в сети Bitcoin из-за новых “инскрипций” как на положительную разработку. “Инскрипции” - как недавние инновации, такие как ординалы и токены BRC-20. Продолжение развития биткоина как платежного средства может способствовать принятию Lightning Network, что ускорит транзакции и сделать Bitcoin более пригодным для платежей.

Рост Lightning Network на 1,212% за последние два года и преодоление проблем с распределением указывают на растущее принятие.

Политика Федеральной резервной системы.

Председатель ФРС США Джером Пауэлл намекнул, что центральный банк может достичь пика цикла повышения ставок, что может стать катализатором для ралли Bitcoin в 2024 году. По данным CME Group, вероятность снижения ставки до конца года составляет 100%.

Выборы США

Выборы США в ноябре 2024 года могут являться еще одним катализатором роста рынка криптовалют. Оба кандидата в той или иной мере поддерживают инновационных характер технологии и цифровых активов

Медвежьи факторы

Безопасность

Неоднозначна ситуация с долгосрочной безопасностью Bitcoin из-за снижения блоковой награды и споров об инскрипциях, которые могут засорять сеть.

Экологичность

Экологические последствия также вызывают беспокойство. Белый дом предложил налог до 30% на майнеров Bitcoin в США. Европа может попытаться ввести запрет на сам механизм proof-of work (PoW).

Регулирование

Политические риски включают враждебность США к криптовалютам и возможные ограничения со стороны правительств. Законодательные меры по борьбе с отмыванием денег и требования KYC также могут усложнить соблюдение нормативных требований.

Прогнозы по Биткоину

Несколько главных прогнозов относительно будущей цены биткоина были сделаны видными деятелями и учреждениями:

Оптимистичные прогнозы:

Кэти Вуд, глава ARK Invest, наиболее оптимистично оценивает потенциал биткоина в $1 500 000 к 2030 году. В более реалистичных сценариях она прогнозирует $682 800 и $258 500 соответственно.

Bernstein, частная инвестиционная фирма, прогнозирует биткоин на уровне $90 000 к концу 2024 года, с пиком в $150 000 в течение 2024-2025 годов.

Standard Chartered поднял свой прогноз до $150 000 к концу 2024 года, с пиком в $250 000 в 2025 году, после чего стабилизируется около $200 000.

VanEck ожидает установления нового исторического максимума в четвертом квартале 2024 года, намекая на цену в $100 000.

Скептические:

Binance, несмотря на поддержку криптовалюты, прогнозирует более скромный рост, не выше 100 000 usd к 2030 году.

JP Morgan скептически относится к биткоину, прогнозируя его цену в $45 000 к концу 2024 года.

Джим Роджерс уверен, что криптовалютам, включая биткоин, придёт конец, а цена упадет до нуля.

Питер Шифф также выражает пессимизм, предупреждая о возможном крахе, учитывая текущий оптимизм.

Заключение

Даже несмотря на возможные негативные сценарии, присущие любым финансовым рынкам, многие рыночные участники по-прежнему очень оптимистично настроены по отношению к перспективам биткоина. Ссылаются они, как правило, на макроэкономический фон, апрельское событие халвинга, улучшение масштабируемости в сети Lightning, спотовые ETF BTC, а также на общую историческую картину ценовых движений актива.

Разнообразие прогнозов подчеркивает неопределенность будущего биткоина. Пока что никто не может с уверенностью сказать, кто окажется прав. Инвесторам следует быть особенно осторожными и основывать свои решения на тщательном анализе и диверсификации портфеля. Трейдеры же могут использовать все рыночные ситуации для достижения профита. Также рекомендуется отслеживать курс биткоина график, для детального анализа.

С алгоритмическими ботами Veles, есть возможность автоматизировать процессы, настроить торговые стратегии и оптимизировать временной бюджет.

Часто задаваемые вопросы

1. В чём ценность биткоина?

Биткоин ценен как децентрализованная, ограниченная в количестве и защищенная криптографией цифровая валюта. Он не подвластен контролю государств и банков, что делает его привлекательным для тех, кто ищет финансовую свободу и защиту от инфляции.

2. Как я могу купить биткоин?

Купить биткоин можно на криптовалютных биржах, таких как Binance, OKX или Bybit. Необходимо зарегистрироваться, пройти верификацию и пополнить счёт.

3. Какие торговые стратегии наиболее прибыльные?

Единой “самой прибыльной” стратегии нету. Успех зависит от индивидуального стиля, риск-профиля и рынка. Популярные стратегии включают скальпинг (быстрая торговля), трейдинг по тренду (покупка на прорыве) и арбитраж (покупка на одной бирже и продажа на другой). Важно изучить рынок, протестировать разные стратегии и управлять рисками. Тестируйте ваши стратегии на платформе Veles.