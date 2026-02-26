Торгівля синтетичними акціями на Bitget: 5 готових алгоритмів від Veles

До 2026 року різниця між цифровими активами та класичною біржею зникла. Платформа пішла ва-банк: відкрила масові торги, і тепер торгівля синтетичними акціями на Bitget через USDT-ф’ючерси доступна кожному. Папери найбільших технологічних корпорацій торгуються абсолютно вільно, і до них застосовні всі переваги автоматизації. Команда Veles Finance вивчила цей новий напрямок, перенесла фондові індикатори на крипторинок, прогнала тести і зібрала п’ять повністю налаштованих ботів.

Про що ви дізнаєтесь:

Що таке синтетичні акції Bitget? Це інструмент, що дозволяє спекулювати на русі цін акцій (TSLA, MSTR та ін.) через деривативи. Ви не володієте самим папером.

Це токенізовані акції? Ні. У статті описується торгівля через USDT-ф'ючерси на акції, які мають іншу модель ризиків.

Чи доступна торгівля 24/7? Так, деривативи на криптобіржах торгуються без жорсткої прив'язки до сесій традиційного ринку.

Чи потрібне кредитне плече? Ні. Тести нижче проведені без плеча (х1). Плече підвищує ризик ліквідації.

Як знизити ризики? Обмежуйте плече, стежте за плаваючим збитком (МПЗ) і обов'язково використовуйте бектестинг торгових стратегій.

Як запустити готові боти Veles? Зареєструйтеся на біржі, створіть API-ключ без прав на виведення, підключіть до Veles (інструкція у Wiki) і скопіюйте шаблон.

S&P 500 дивиться у прірву: чому алгоритмічна торгівля акціями вигідна

Локальні угоди у вакуумі приречені. Глобальний графік S&P 500 у 2026 році видихся і готується до жорсткої посадки. Купувати і тримати акції на такому тлі небезпечно. Але саме тут розкривається головний козир деривативів — їхня маневреність.

Ви заробляєте на коротких відскоках всередині падаючого тренду і страхуєте капітал від раптових обвалів. Слідкуйте за просадкою і часом в угоді. Якщо бот набирає позицію, а актив летить на дно разом з ринком, потрібен чіткий ризик-менеджмент: ручний вихід або жорсткий захисний ордер. Біржа не прощає сліпої віри у вічне зростання.

Скромні відсотки чи реальна статистика?

У тестах нижче ви побачите прибуток 1,5–6% за квартал. Любителям агресивної торгівлі в крипті це здасться мало. Але ми говоримо про фондовий ринок.

Зробити 6% на консервативних акціях за 3 місяці без кредитного плеча, з мінімальною просадкою і повним автоматом — це результат, за який на Волл-стріт платять величезні бонуси. Ф’ючерси на акції — це не про лудоманію, а про стабільне і безпечне примноження капіталу.

Готові боти Veles для торгівлі акціями

Акції Tesla (TSLA) славляться різкими сквізами. Тут працює класика. Індекс відносної сили (RSI) відмінно вловлює моменти перепроданості, коли натовп у паніці скидає папір.

Максимальний час в угоді (за квартал): 8 днів

Кількість входів: 22

Чистий прибуток (без плеча): +2.11%

Максимальна просадка: -4.38%

Не чекайте тут іксів. Це консервативний паркінг капіталу з мінімальним ризиком і високою ймовірністю відпрацювання.

MicroStrategy (MSTR) — це біткоїн на максималках. Папір ходить агресивно і широко. Індикатор швидкості зміни ціни (ROC) вимірює імпульс активу, дозволяючи боту заходити в угоду в момент виснаження падіння.

Максимальний час в угоді (за квартал): 6 днів

Кількість входів: 25

Чистий прибуток (без плеча): +5.83%

Максимальна просадка: -16.54%

Найприбутковіша, але й найбільш волатильна зв’язка з підбірки. Вимагає сталевих нервів і запасу маржі.

Amazon (AMZN) — неповороткий гігант. Індекс середнього напрямку руху (ADX) вшитий у фільтри бота для оцінки сили мікротрендів. Бот ігнорує флет і включається тільки тоді, коли на ринку з’являється спрямована сила.

Максимальний час в угоді (за квартал): 6 днів

Кількість входів: 15

Чистий прибуток (без плеча): +1.57%

Максимальна просадка: -2.33%

Ідеальний вибір для тих, хто ставить безпеку вище за прибутковість. Просадка всього 2.3% — це рівень банківського депозиту, але з більшою ліквідністю.

Nvidia (NVDA) диктує правила технологічного сектора. Індекс відносної бадьорості (RVI) налаштований на уловлювання прихованої енергії цінового руху. Алгоритм працює на випередження, залишаючи позаду класичні осцилятори.

Максимальний час в угоді (за квартал): 3 дні

Кількість входів: 26

Чистий прибуток (без плеча): +1.83%

Максимальна просадка: -4.51%

Тут швидкі ітерації, помірна кількість точок входу і вкрай низький плаваючий збиток (МПЗ).

Акції Robinhood (HOOD) володіють унікальною специфікою. Їхній графік цілком залежить від настроїв роздрібних інвесторів. Бот використовує середній істинний діапазон (ATR) для безперервної адаптації сітки ордерів під поточну ширину цінового каналу.

Максимальний час в угоді (за квартал): 7 днів

Кількість входів: 38

Чистий прибуток (без плеча): +3.01%

Максимальна просадка: -3.39%

Блискуче співвідношення кількості угод до підсумкового прибутку. Найнижча просадка з усього списку робить цей алгоритм феноменально стресостійким.

Підсумок

Ми підготували для вас усю необхідну інфраструктуру: результати історичного тестування, прозорі метрики просадок і логіку входу. Підключайте API (детальна інструкція є у Veles Wiki), копіюйте шаблони і використовуйте синтетичні акції для диверсифікації свого криптопортфеля.