Торговля синтетическими акциями на Bitget: 5 готовых алгоритмов от Veles

К 2026 году разница между цифровыми активами и классической биржей исчезла. Платформа пошла ва-банк: открыла массовые торги, и теперь торговля синтетическими акциями на Bitget через USDT-фьючерсы доступна каждому. Бумаги крупнейших технологических корпораций торгуются абсолютно свободно, и к ним применимы все преимущества автоматизации. Команда Veles Finance изучила это новое направление, перенесла фондовые индикаторы на крипторынок, прогнала тесты и собрала пять полностью настроенных ботов.

О чем вы узнаете:

Что такое синтетические акции Bitget? Это инструмент, позволяющий спекулировать на движении цен акций (TSLA, MSTR и др.) через деривативы. Вы не владеете самой бумагой.

Это токенизированные акции? Нет. В статье описывается торговля через USDT-фьючерсы на акции , которые имеют другую модель рисков.

Доступна ли торговля 24/7? Да, деривативы на криптобиржах торгуются без жесткой привязки к сессиям традиционного рынка.

Нужно ли кредитное плечо? Нет. Тесты ниже проведены без плеча (х1). Плечо повышает риск ликвидации .

Как снизить риски? Ограничивайте плечо, следите за плавающим убытком (МПУ) и обязательно используйте бэктестинг торговых стратегий .

Как запустить готовые боты Veles? Зарегистрируйтесь на бирже, создайте API-ключ без прав на вывод, подключите к Veles (инструкция в Wiki) и скопируйте шаблон.

S&P 500 смотрит в пропасть: почему алгоритмическая торговля акциями выгодна

Локальные сделки в вакууме обречены. Глобальный график S&P 500 в 2026 году выдохся и готовится к жесткой посадке. Покупать и держать акции на таком фоне опасно. Но именно здесь раскрывается главный козырь деривативов — их маневренность.

Вы зарабатываете на коротких отскоках внутри падающего тренда и страхуете капитал от внезапных обвалов. Следите за просадкой и временем в сделке. Если бот набирает позицию, а актив летит на дно вместе с рынком, нужен четкий риск-менеджмент: ручной выход или жесткий защитный ордер. Биржа не прощает слепой веры в вечный рост.

Скромные проценты или реальная статистика?

В тестах ниже вы увидите прибыль 1,5–6% за квартал. Любителям агрессивной торговли в крипте это покажется мало. Но мы говорим про фондовый рынок.

Сделать 6% на консервативных акциях за 3 месяца без кредитного плеча, с минимальной просадкой и полным автоматом — это результат, за который на Уолл-стрит платят огромные бонусы. Фьючерсы на акции — это не про лудоманию, а про стабильное и безопасное приумножение капитала.

Готовые боты Veles для торговли акциями

Акции Tesla (TSLA) славятся резкими сквизами. Здесь работает классика. Индекс относительной силы (RSI) отлично улавливает моменты перепроданности, когда толпа в панике скидывает бумагу.

Максимальное время в сделке (за квартал): 8 дней

Количество входов: 22

Чистая прибыль (без плеча): +2.11%

Максимальная просадка: -4.38%

Не ждите здесь иксов. Это консервативный паркинг капитала с минимальным риском и высокой вероятностью отработки.

MicroStrategy (MSTR) — это биткоин на максималках. Бумага ходит агрессивно и широко. Индикатор скорости изменения цены (ROC) измеряет импульс актива, позволяя боту заходить в сделку в момент истощения падения.

Максимальное время в сделке (за квартал): 6 дней

Количество входов: 25

Чистая прибыль (без плеча): +5.83%

Максимальная просадка: -16.54%

Самая доходная, но и самая волатильная связка из подборки. Требует стальных нервов и запаса маржи.

Amazon (AMZN) — неповоротливый гигант. Индекс среднего направления движения (ADX) вшит в фильтры бота для оценки силы микротрендов. Бот игнорирует флэт и включается только тогда, когда на рынке появляется направленная сила.

Максимальное время в сделке (за квартал): 6 дней

Количество входов: 15

Чистая прибыль (без плеча): +1.57%

Максимальная просадка: -2.33%

Идеальный выбор для тех, кто ставит безопасность выше доходности. Просадка всего 2.3% — это уровень банковского депозита, но с большей ликвидностью.

Nvidia (NVDA) диктует правила технологического сектора. Индекс относительной бодрости (RVI) настроен на улавливание скрытой энергии ценового движения. Алгоритм работает на опережение, оставляя позади классические осцилляторы.

Максимальное время в сделке (за квартал): 3 дня

Количество входов: 26

Чистая прибыль (без плеча): +1.83%

Максимальная просадка: -4.51%

Здесь быстрые итерации, умеренное количество точек входа и крайне низкий плавающий убыток (МПУ).

Акции Robinhood (HOOD) обладают уникальной спецификой. Их график всецело зависит от настроений розничных инвесторов. Бот использует средний истинный диапазон (ATR) для непрерывной адаптации сетки ордеров под текущую ширину ценового канала.

Максимальное время в сделке (за квартал): 7 дней

Количество входов: 38

Чистая прибыль (без плеча): +3.01%

Максимальная просадка: -3.39%

Блестящее соотношение количества сделок к итоговой прибыли. Самая низкая просадка из всего списка делает этот алгоритм феноменально стрессоустойчивым.

Итог

Мы подготовили для вас всю необходимую инфраструктуру: результаты исторического тестирования, прозрачные метрики просадок и логику входа. Подключайте API (подробная инструкция есть в Veles Wiki), копируйте шаблоны и используйте синтетические акции для диверсификации своего криптопортфеля.