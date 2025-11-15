Альманах Блокчейну | Архітектура Ethereum

Модель акаунтів проти UTXO

Ethereum відмовився від структури UTXO на користь акаунтів: кожна адреса зберігає баланс і nonce, а смарт-контракти мають власний стан. Це спрощує взаємодію протоколів — не потрібно збирати окремі «монети» в одну транзакцію — але змушує всі вузли постійно оновлювати глобальний стан.

Для розробників це означає повну композиційність DeFi, а для трейдерів — розуміння, чому одна транзакція може містити цілий ланцюжок обмінів, але при перевантаженні мережі всі рахунки змагаються за той самий блок.

Proof of Stake і робота валідаторів

Після The Merge мережа перейшла на Proof of Stake. Валідатори стейкають 32 ETH, проходять чергу активації та в 12-секундних слотах або пропонують блок, або атестують чужий. Пропущені обов’язки або спроби фіналізувати суперечливі ланцюги караються штрафом.

Консенсусний шар (колишній Beacon Chain) випадково формує комітети, тому передбачити лідера складно. Два епохи (~12,8 хвилини) достатньо, щоб транзакція стала незворотною, що швидше за ймовірнісну фінальність Bitcoin.

Смарт-контракти та стек EVM

Ethereum Virtual Machine виконує байткод, написаний на Solidity, Vyper тощо. Кожна операція має вартість газу — від обчислень до зберігання. Запис у storage найдорожчий, тож контракти покладаються на події та mappings, щоб не переписувати великі масиви.

Виконання детерміноване: якщо транзакція відкотилася, газ усе одно сплачено. Професійні боти симулюють виклик заздалегідь, щоб відкоригувати сліпедж чи calldata перед відправленням у мемпул.

Газ, комісії та MEV

Після EIP-1559 базову комісію спалюють, а користувачі додають чайові. Під час пікової волатильності base fee легко перевищує 200 gwei, роблячи дрібні свопи збитковими. Додатково MEV-боти можуть переставляти або «сендвічити» транзакції.

Стратегії на Ethereum мають планувати бюджет на газ: переносити ребалансування на тихі години, використовувати лімітні ордери або запускати версії ботів на Layer-2, коли mainnet перевантажений.

Layer-2 і доступність даних

Optimistic rollup’и (Arbitrum, Optimism) агрегують тисячі транзакцій і публікують стиснені дані в L1 з тижнем на оскарження. ZK-rollup’и (zkSync, Starknet, Linea) миттєво прикріплюють доказ коректності, тому виведення швидше, але криптографія складніша.

Дані все одно зберігаються в основній мережі, тож економія газу залежить від calldata (EIP-4844 додасть блоби). Для трейдерів це означає нижчі витрати без втрати безпеки, однак ліквідність доведеться розподіляти між основним ланцюгом і кожним rollup’ом.

Дорожня карта від Shanghai до Danksharding

Shanghai/Capella дозволила виводити застейканий ETH, збільшила churn валідаторів та притягнула інституційний попит. Наступні кроки — EIP-4844 (proto-danksharding) і повний Danksharding — принесуть блоби даних та розподілять навантаження між шардами, зменшуючи комісії Layer-2.

Кожне оновлення сильніше пов’язує виконання, консенсус і шар даних. Якщо розуміти календар релізів, легше планувати, коли DCA чи грід-стратегії знову вигідно запускати на L1, а коли залишатися на rollup’ах.

Що це означає для трейдерів

Акаунтна модель. Максимальна взаємодія протоколів, але глобальний стан створює черги. Завжди майте запас ETH на випадок стрибка gas.

Proof of Stake. Швидша фінальність зменшує ризики під час переміщення застави, однак вихід зі стейкінгу може тривати днями.

EVM і газ. Масові NFT-івенти або airdrop'и тимчасово блокують звичайні свопи — плануйте автоматику поза «хайпом».

Layer-2. Деплойте ботів на Arbitrum, Optimism, Base і використовуйте основну мережу як шар розрахунків.

Застосування в торгівлі з Veles

BYBIT ETH BOMBERMAN 1.1 — повторює підхід із Bomberman: BOP + Mean Reversion Channel визначають моменти входу та виходу, а канал Дончіана використовується для входів при проривах границь.

Veles Daily — цикли та флагмани — дайджест фундаментальних факторів, під який планують запуск L1-версій або перехід на rollup, якщо новини обіцяють сплеск навантаження мережі.

