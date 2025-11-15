Альманах Блокчейна | Архитектура Ethereum

Модель аккаунтов против UTXO

Ethereum отказался от структуры UTXO в пользу модели аккаунтов: каждый адрес хранит баланс и nonce, а смарт-контракты ведут собственное состояние. Это упрощает взаимодействие протоколов — нет необходимости собирать «монеты» в одну транзакцию, как в Bitcoin, — но увеличивает нагрузку на узлы, ведь глобальное состояние меняется при каждом вызове.

Для разработчиков это означает абсолютную композиционность DeFi, а для трейдеров — понимание, почему цепочки обменов на DEX работают в одной транзакции, но при перегрузке сети все пользователи конкурируют за один и тот же блок.

Proof of Stake и обязанности валидаторов

После The Merge Ethereum перешёл на Proof of Stake. Валидатор блокирует 32 ETH, попадает в очередь активации и затем в 12-секундных слотах либо предлагает блок, либо подтверждает чужой. Пропуск обязанностей или попытка финализировать конфликты ведут к штрафу (slashing).

Консенсусный слой (бывший Beacon Chain) назначает комитеты случайным образом, поэтому предсказать лидера сложно. Финальность наступает примерно через две минуты (две эпохи), что быстрее вероятностной финальности Bitcoin и снижает риски при переводе залога между протоколами.

Смарт-контракты и стек EVM

Ethereum Virtual Machine исполняет байткод, созданный на Solidity, Vyper и других языках. Каждая операция имеет стоимость газа, отражающую использование CPU, памяти и хранилища. Запись в storage — одна из самых дорогих операций, поэтому контракты активно используют события и mappings вместо массивов, которые приходится переписывать.

Исполнение детерминированно: если транзакция откатывается, все изменения состояния отменяются, но газ расходуется до точки ошибки. Поэтому профессиональные боты предварительно симулируют транзакции и подбирают параметры скольжения или calldata перед отправкой.

Газ, комиссии и MEV

С EIP-1559 базовая комиссия сжигается, а пользователи добавляют приоритетную чаевую. В периоды волатильности base fee может прыгать выше 200 gwei, делая мелкие сделки бессмысленными. Параллельно MEV-боты упорядочивают или «бутербродят» транзакции, что влияет на итоговую цену.

Стратегии на Ethereum обязаны учитывать эту экономику: переносить ребалансировку на часы с низким газом, использовать лимитные ордера или запускать версии ботов на Layer-2, чтобы сохранять маржу.

Layer-2 и публикация данных

Оптимистичные rollup’ы (Arbitrum, Optimism) пакуют тысячи транзакций, публикуют сжатые данные в L1 и держат неделю на оспаривание. ZK-rollup’ы (zkSync, Starknet, Linea) сразу прикладывают доказательство корректности, поэтому выводы быстрее, но криптография сложнее.

Доступность данных по-прежнему обеспечивается основной сетью, поэтому экономия газа зависит от объёма calldata (EIP-4844 добавит блобы). Для трейдеров это способ удешевить сделки, не жертвуя надёжностью, но возникает фрагментация ликвидности между L1 и каждым rollup’ом.

Дорожная карта от Shanghai до Danksharding

Shanghai/Capella открыла вывод стейкнутого ETH, что увеличило churn валидаторов и приток институционального капитала. Следующие цели — EIP-4844 (proto-danksharding) и полный Danksharding — добавят блобы данных и распределят нагрузку по шардам, существенно уменьшая комиссии Layer-2.

Каждое обновление усиливает взаимосвязь между слоями исполнения, консенсуса и хранения данных. Зная таймлайн, трейдеры понимают, когда газочувствительные стратегии (DCA, сетки) снова можно запускать прямо на L1, а когда лучше оставаться на rollup’ах.

Что это значит для трейдеров

Аккаунты вместо UTXO. Смешивать DeFi-протоколы проще, но одна ошибочная транзакция может резко поднять gas для всех. Держите запас ETH на комиссию и ограничивайте число шагов в одной заявке бота.

Смешивать DeFi-протоколы проще, но одна ошибочная транзакция может резко поднять gas для всех. Держите запас ETH на комиссию и ограничивайте число шагов в одной заявке бота. Proof of Stake. Переводы между протоколами финализируются быстрее, значит, можно смелее перераспределять залог. Но вывести застейканный ETH моментально не получится — учитывайте очереди, если стратегия требует быстрого возврата капитала.

Переводы между протоколами финализируются быстрее, значит, можно смелее перераспределять залог. Но вывести застейканный ETH моментально не получится — учитывайте очереди, если стратегия требует быстрого возврата капитала. Газ и MEV. Пики активности (NFT, airdrop) делают спотовые свопы дороже любой прибыли. Настраивайте фильтры бота так, чтобы он торговал вне «хайпа» или автоматически переключался на Layer-2.

Пики активности (NFT, airdrop) делают спотовые свопы дороже любой прибыли. Настраивайте фильтры бота так, чтобы он торговал вне «хайпа» или автоматически переключался на Layer-2. Layer-2. Перенос сеточных и DCA-ботов на Arbitrum/Optimism/Base часто снижает комиссионные затраты в 3–5 раз. Главное — проверять ликвидность пары и выставлять лимит на проскальзывание при выводе средств обратно в mainnet.

Применение в торговле с Veles

BYBIT ETH BOMBERMAN 1.1 — сеточная стратегия из гайда про Bomberman, где связка BOP + Mean Reversion Channel отвечает за входы и выходы, а канал Дончиана используется для входов при прорывах границ.

Veles Daily — циклы и флагманы — дайджест фундаментальных факторов, под который планируют запуск L1-версий или переход на rollup, если новости сулят всплеск нагрузки сети.

