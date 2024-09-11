Блокчейн мости - для чого вони потрібні і як з ними працювати

Сучасна криптовалютна екосистема являє собою різноманіття різних блокчейн-платформ, токенів і криптовалют. Кожна з них має свої унікальні характеристики, протоколи і правила функціонування. Однак у багатьох учасників ринку виникає необхідність у вільних міжблокчейнових транзакціях і щоб це було безпечно. Це і стало основною передумовою для розвитку технології блокчейн мостів.

Що таке блокчейн мости?

Блокчейн мости - це технологічні можливості для криптовалют, що дають змогу здійснювати перекази цифрових активів поза їхніми блокчейн-протоколами. Ця технологія бере на себе роль зв’язкового між різними блокчейнами і дає змогу об’єднати світ цифрових активів.

Принцип роботи блокчейн мостів: користувач передає свої активи на спеціальний смарт-контракт моста, після чого вони блокуються на одній стороні, а на іншій випускаються у вигляді токена, що «заміщає». Таким чином, користувач може переміщати свої цифрові активи між різними блокчейнами, не порушуючи їхню цілісність.

Навіщо їх використовувати

Щоб зрозуміти навіщо використовувати блокчейн-мости, потрібно розібратися, в якому векторі йде розвиток цифрових активів та інтернету загалом. Усе йде до того, що інтернет-технології об’єднуються між собою і тепер найрізноманітніші та найвіддаленіші куточки мережі можуть бути пов’язані між собою.

Те ж саме відбувається і в крипто-сегменті. На поточний момент, крім Біткоїна і Ethereum, існують сотні монет, і в більшості з них своя екосистема, свої правила користування та індивідуальне програмне забезпечення. Після того, як усі ці проєкти зародилися, почали розвиватися і набули своїх користувачів, їх тепер необхідно зв’язати між собою, щоб вийшла така собі павутина з цифрових активів.

Основні причини, через які користувачі та проєкти використовують блокчейн мости:

1. Диверсифікація інвестицій. Можливість розподіляти криптовалюту і NFT-продукти між різними блокчейн-платформами, знижуючи концентрацію ризиків.

2. Доступ до екосистем інших блокчейнів. Наприклад, можливість використовувати DeFi-додатки, що працюють на інших блокчейнах, не змінюючи основну криптовалюту.

3. Масштабованість. Переміщення активів між більш масштабованими блокчейнами для прискорення транзакцій і зниження комісій.

4. Сумісність. Інтеграція токенів і DApp різних блокчейнів для створення більш функціональних децентралізованих додатків.

5. Ліквідність. Доступ до більш ліквідних ринків інших блокчейнів для трейдерів та інвесторів.

Як працюють криптовалютні перекази між блокчейнами?

Уявімо ситуацію, коли ви хочете перевести свої біткоїни (BTC) у мережу Ethereum. Замість того, щоб продавати BTC, купувати ETH і оплачувати комісії за транзакції, ви можете скористатися блокчейн-мостом.

Принцип роботи полягає в тому, що ваші BTC блокуються в смарт-контракті поста на вихідному блокчейні. Натомість на цільовому блокчейні Erhereum проводиться випуск еквівалентних або «обгорнутих» токенів під назвою Wrapped BTC (WBTC). Ці біткоїни являють собою токенізовану версію себе, але таку, що перебуває в блокчейні Ethereum і сумісна за всіма його стандартами. Тепер «обгорнуті» біткоїни (WBTC) можна вільно використовувати в екосистемі Ethereum, наприклад, для участі в DeFI-протоколах.

У разі, коли буде потрібно повернути біткоїни назад у блокчейн BTC, необхідно надіслати WBTC назад на адресу мосту, де їх спалюють, а ваші початкові біткоїни будуть розблоковані в блокчейні і будуть переведені назад на ваш рахунок.

Для переказу активів через міст, наприклад Binance Bridge, вам потрібно всього лише вибрати вихідну і цільову блокчейн-мережі, вказати суму і перевести криптовалюту на спеціальну адресу мосту. Після цього вам буде надано еквівалентні токени, що «заміщають», на бажаному блокчейні.

Ключова роль у цьому процесі відводиться довіреним сторонам (оракулам), які відстежують і підтверджують транзакції між блокчейнами.

Крім «обертання» активу під стандарт іншого блокчейна і використання смарт-контрактів є ще спеціальні пули, які слугують для передачі активу з одного блокчейна в інший. Його відмінність з використанням активів, що обертаються, в тому, що користувач отримає актив блокчейна-одержувача в еквіваленті з активом блокчейна-відправника до USDT.

Види блокчейн мостів

1. Мости на основі смарт-контрактів. Це найпоширеніший вид блокчейн-мостів. Вони реалізовані у вигляді смарт-контрактів, розміщених на різних блокчейн-платформах. Користувачі взаємодіють із цими смарт-контрактами для переміщення своїх активів між мережами. Прикладами таких рішень можуть слугувати Ethereum-Binance Smart Chain Bridge, Polygon Bridge та інші.

2. Федеративні мости. Ці мости засновані на групі довірених вузлів (наприклад, представників різних блокчейн-проектів), які контролюють процес перенесення активів між мережами. Ці вузли спільно керують ключами для підписання транзакцій між блокчейнами. Приклади: Poly Network, Multichain (раніше Anyswap).

3. Сайдчейн-мости. Цей тип мостів пов’язує основний блокчейн з його власним сайдчейном - паралельною блокчейн-мережею, інтегрованою з основною. Такі мости дають змогу переміщати активи між головним ланцюгом і його сайдчейнами, які можуть мати вищу швидкість і нижчі комісії. Приклади: Polygon, Ronin (для гри Axie Infinity).

4. Мульти-токенові мости. Цей більш просунутий тип мостів підтримує перенесення не тільки криптовалют, а й інших типів токенів (наприклад, NFT) між різними блокчейнами. Такі рішення зазвичай надають більшу функціональність і гнучкість. Приклади: Wormhole, Celer Network.

5. Спрямовані мости. Ця категорія включає односторонні мости, які дають змогу переміщати активи тільки в одному напрямку, з одного блокчейна в інший. Це менш гнучке, але в деяких випадках більш безпечне рішення. Приклади: Arbitrum One Bridge (з Ethereum в Arbitrum), Optimism Bridge (з Ethereum в Optimism).

Переваги та недоліки блокчейн-мостів

Основною перевагою блокчейн-моста є сумісність різних за своєю структурою та природою блокчейнів. Він дає можливість змінювати цифрові активи між різними та не пов’язаними блокчейнами і не важливо чи це протоколи першого, другого рівня чи сайдчейн-протоколи.

Другою важливою перевагою є більш просунута масштабованість. Деякі блокчейн-мости мають виробничі потужності для обробки великої кількості транзакцій.

Переваги:

1. Розширення доступу до ліквідності та екосистем інших блокчейнів.

2. Зниження концентрації ризиків для інвесторів.

3. Підвищення сумісності різних блокчейн-додатків.

4. Прискорення транзакцій і зниження комісій при переміщенні активів.

Недоліки:

1. Ризик вразливостей і зломів, через складність архітектури мостів.

2. Залежність від надійності та безпеки довірених вузлів.

3. Потенційна централізація деяких мостових рішень.

4. Складність аудиту та перевірки безпеки мостів.

У майданчиків, які здійснюють перекази між блокчейнами немає необхідної верифікації KYC, що підвищує анонімність транзакцій. Але це є і недоліком, оскільки це створює ризик отримати токени, які були задіяні в незаконній діяльності.

Тому під час використання блокчейн мостів необхідно ретельно оцінювати репутацію, безпеку та надійність конкретного рішення. Технології, пов’язані з криптовалютами, починаючи з трейдингу і закінчуючи участю в DeFi-проектах, все ще мають підвищений ступінь ризику.

Перспективи блокчейн мостів

Технологія блокчейн мостів перебуває на стадії активного розвитку і демонструє значний потенціал. Крім того, що зростання кількості блокчейн-платформ і додатків стимулюватиме попит на міжблокчейнову сумісність, очікується поява більш просунутих і безпечних мостових рішень.

Інтеграція мультивалютних мостів у світ цифрових активів дасть змогу переміщати широкий спектр цифрових активів. Також важливим пунктом буде розвиток технологій оракулів і децентралізованих мостів, що підвищить надійність і безпеку блокчейн-мостів.

Масове впровадження міжблокчейнових переказів може стати ключовим елементом створення єдиної децентралізованої екосистеми Web3. Таким чином, блокчейн-мости вже зараз відіграють важливу роль у розвитку криптовалютного ринку і продовжать нарощувати свою значимість у майбутньому.

Популярні блокчейн-мости

Деякі з найвідоміших і найпопулярніших блокчейн-мостів:

1. Poly Network - кросчейн міст, що зв’язує безліч блокчейнів, зокрема Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon тощо.

2. Chainlink Bridge - міст, інтегрований з оракулами Chainlink, для перенесення активів між блокчейнами.

3. Wormhole - міжблокчейновий міст, що підтримує такі мережі, як Ethereum, Solana, Binance Smart Chain та інші.

4. Rainbow Bridge - міст, що зв’язує блокчейни Ethereum і Near Protocol.

5. Axelar - універсальний міжблокчейновий протокол, що надає рішення для перенесення активів.

6. Synapse - мультивалютний міст, що підтримує перекази між Ethereum, Avalanche, Optimism та іншими блокчейнами.

Кожен із цих мостів має свої особливості, сильні та слабкі сторони, які важливо враховувати при виборі відповідного рішення. Для того, щоб вибрати відповідний для ваших потреб міст, необхідно детально вивчити функціонал кожного з них.

Висновок

Блокчейн мости відіграють ключову роль у розвитку єдиної децентралізованої екосистеми криптовалют і Web3. Вони дають змогу долати обмеження окремих блокчейн-платформ, надаючи користувачам і проєктам більше свободи і можливостей в управлінні цифровими активами.

Незважаючи на наявні ризики та проблеми безпеки, технологія блокчейн мостів продовжує активно розвиватися. Очікується, що в найближчому майбутньому з’являться більш надійні, масштабовані та функціональні рішення, що спрощують переміщення криптовалют та інших токенів між різними блокчейнами.

Щоб цією технологією користувалися масово - важливий як її розвиток, так і підвищення обізнаності та довіри користувачів. Тільки за сприятливих умов мости зможуть стати невід’ємною частиною єдиної децентралізованої економіки Web3.

Відповіді на поширені запитання

1. Чи безпечно користуватися блокчейн-мостами і як вибрати відповідний?

Щоб зрозуміти, наскільки безпечно користуватися блокчейн-мостом, необхідно вивчити його репутацію в інтернеті та переконатися, що ви не потрапили на фішинговий сайт. Для вибору потрібного сервісу необхідно детально вивчити кожен майданчик, оскільки функціонали можуть відрізнятися один від одного і підібрати для себе потрібне рішення.

2. У чому основні ризики використання блокчейн-мостів?

У випадку з використанням міжбіржових пулів є ризик потрапляння на скам-пул, у такому разі кошти будуть назавжди втрачені, також у пулі може не вистачити ліквідності для вашої потреби, і вам доведеться її чекати, щоб отримати свої кошти назад у блокчейні-одержувачі. Для використання блокчейн-мостів зі смарт-контрактами є ризики злому майданчика.

3. Що може прискорити процес розвитку технології блокчейн-мостів?

Знову підвищений інтерес до Web3 дасть величезний стимул до розвитку цієї технології. Основна перевага в тому, що це спрощує міжблокчейнові перекази цифрових активів, а без цього в Web3 буде дуже проблематично існувати.