Блокчейн мосты - для чего они нужны и как с ними работать

Современная криптовалютная экосистема представляет собой многообразие различных блокчейн-платформ, токенов и криптовалют. Каждая из них обладает своими уникальными характеристиками, протоколами и правилами функционирования. Однако у многих участников рынка возникает необходимость в свободных межблокчейновых транзакциях и чтобы это было безопасно. Это и стало основной предпосылкой для развития технологии блокчейн мостов.

Что такое блокчейн мосты?

Блокчейн мосты – это технологические возможности для криптовалют, позволяющие осуществлять переводы цифровых активов вне их блокчейн-протоколов. Эта технология берет на себя роль связного между разными блокчейнами и позволяет объеденить мир цифровых активов.

Принцип работы блокчейн мостов: пользователь передает свои активы на специальный смарт-контракт моста, после чего они блокируются на одной стороне, а на другой выпускается в виде “замещающего” токена. Таким образом, пользователь может перемещать свои цифровые активы между разными блокчейнами, не нарушая их целостность.

Зачем их использовать

Чтобы понять зачем использовать блокчейн-мосты нужно разобраться в каком векторе идет развитие цифровых активов и интернета в целом. Все идет к тому, что интернет-технологии объединяются между собой и теперь самые разные и отдаленные уголки сети могут быть связаны между собой.

То же самое происходит и в крипто-сегменте. На текущий момент помимо Биткоина и Ethereum существуют сотни монет и у большинства своя экосистема, свои правила пользования и индивидуальное программное обеспечение. После того, как все эти проекты зародились, начали развиваться и приобрели своих пользователей, их теперь необходимо связать между собой, чтобы получилась эдакая паутина из цифровых активов.

Основные причины, по которым пользователи и проекты используют блокчейн мосты:

1. Диверсификация инвестиций. Возможность распределять криптовалюту и NFT-продукты между различными блокчейн-платформами, снижая концентрацию рисков.

2. Доступ к экосистемам других блокчейнов. Например, возможность использовать DeFi-приложения, работающие на других блокчейнах, не меняя основную криптовалюту.

3. Масштабируемость. Перемещение активов между более масштабируемыми блокчейнами для ускорения транзакций и снижения комиссий.

4. Совместимость. Интеграция токенов и DApp различных блокчейнов для создания более функциональных децентрализованных приложений.

5. Ликвидность. Доступ к более ликвидным рынкам других блокчейнов для трейдеров и инвесторов.

Как работают криптовалютные переводы между блокчейнами?

Представим ситуацию, когда вы хотите перевести свои биткоины (BTC) в сеть Ethereum. Вместо того, чтобы продавать BTC, приобретать ETH и оплачивать комиссии за транзакции, вы можете воспользоваться блокчейн-мостом.

Принцип работы заключается в том, что ваши BTC блокируются в смарт-контракте поста на исходном блокчейне. Взамен на целевом блокчейне Erhereum производится выпуск эквивалентных или “обернутых” токенов под названием Wrapped BTC (WBTC). Эти Биткоины представляют из себя токенизированную версию себя, но находящуюся в блокчейне Ethereum и совместимой по всем его стандартам. Теперь “обернутые” биткоины (WBTC) можно свободно использовать в экосистеме Ethereum, например, для участия в DeFI-протоколах.

В случае, когда потребуется вернуть Биткоины обратно в блокчейн BTC, необходимо отправить WBTC обратно на адрес моста, где они сжигаются, а ваши изначальные биткоины будут разблокированы в блокчейне и будут переведены обратно на ваш счет.

Для перевода активов через мост, например Binance Bridge, вам нужно всего лишь выбрать исходную и целевую блокчейн-сети, указать сумму и перевести криптовалюту на специальный адрес моста. После этого вам будут предоставлены эквивалентные “замещающие” токены на желаемом блокчейне..

Ключевая роль в этом процессе отводится доверенным сторонам (оракулам), которые отслеживают и подтверждают транзакции между блокчейнами.

Помимо “оборачивания” актива под стандарт другого блокчейна и использования смарт-контрактов есть еще специальные пулы, которые служат для передачи актива из одного блокчейна в другой. Его различие с использованием оборачиваемых активов в том, что пользователь получит актив блокчейна-получателя в эквиваленте с активом блокчейна-отправителя к USDT.

Виды блокчейн мостов

1. Мосты на основе смарт-контрактов. Это наиболее распространенный вид блокчейн-мостов. Они реализованы в виде смарт-контрактов, размещенных на различных блокчейн-платформах. Пользователи взаимодействуют с этими смарт-контрактами для перемещения своих активов между сетями. Примерами таких решений могут служить Ethereum-Binance Smart Chain Bridge, Polygon Bridge и другие.

2. Федеративные мосты. Данные мосты основаны на группе доверенных узлов (например, представителей различных блокчейн-проектов), которые контролируют процесс переноса активов между сетями. Эти узлы совместно управляют ключами для подписания транзакций между блокчейнами. Примеры: Poly Network, Multichain (ранее Anyswap).

3. Сайдчейн-мосты. Этот тип мостов связывает основной блокчейн с его собственным сайдчейном - параллельной блокчейн-сетью, интегрированной с основной. Такие мосты позволяют перемещать активы между главной цепью и ее сайдчейнами, которые могут обладать более высокой скоростью и низкими комиссиями. Примеры: Polygon, Ronin (для игры Axie Infinity).

4. Мульти-токеновые мосты. Этот более продвинутый тип мостов поддерживает перенос не только криптовалют, но и других типов токенов (например, NFT) между разными блокчейнами. Такие решения обычно предоставляют бо́льшую функциональность и гибкость. Примеры: Wormhole, Celer Network.

5. Направленные мосты. Данная категория включает односторонние мосты, которые позволяют перемещать активы только в одном направлении, из одного блокчейна в другой. Это менее гибкое, но в некоторых случаях более безопасное решение. Примеры: Arbitrum One Bridge (из Ethereum в Arbitrum), Optimism Bridge (из Ethereum в Optimism).

Преимущества и недостатки блокчейн мостов

Основным преимуществом блокчейн-моста является совместимость разных по своей структуре и природе блокчейнов. Он дает возможность менять цифровые активы между различными и не связанными блокчейнами и не важно это протоколы первого, второго уровня или сайдчейн-протоколы.

Вторым важным преимуществом является более продвинутая масштабируемость. Некоторые блокчейн-мосты имеют производственные мощности для обработки большого количества транзакций.

Преимущества:

1. Расширение доступа к ликвидности и экосистемам других блокчейнов.

2. Снижение концентрации рисков для инвесторов.

3. Повышение совместимости различных блокчейн-приложений.

4. Ускорение транзакций и снижение комиссий при перемещении активов.

Недостатки:

1. Риск уязвимостей и взломов, из-за сложности архитектуры мостов.

2. Зависимость от надежности и безопасности доверенных узлов.

3. Потенциальная централизация некоторых мостовых решений.

4. Сложность аудита и проверки безопасности мостов.

У площадок, которые осуществляют переводы между блокчейнами нету необходимой верификации KYC, что повышает анонимность транзакций. Но это является и недостатком, так как это создает риск получить токены, которые были задействованы в незаконной деятельности.

Поэтому при использовании блокчейн мостов необходимо тщательно оценивать репутацию, безопасность и надежность конкретного решения. Технологии, связанные с криптовалютами, начиная трейдингом и заканчивая участием в DeFi-проектах все еще имеют повышенную степень риска.

Перспективы блокчейн мостов

Технология блокчейн мостов находится на стадии активного развития и демонстрирует значительный потенциал. Помимо того, что рост числа блокчейн-платформ и приложений будет стимулировать спрос на межблокчейновую совместимость, ожидается появление более продвинутых и безопасных мостовых решений.

Интеграция мультивалютных мостов в мир цифровых активов позволит перемещать широкий спектр цифровых активов. Также важным пунктом будет развитие технологий оракулов и децентрализованных мостов повысит надежность и безопасность блокчейн-мостов.

Массовое внедрение межблокчейновых переводов может стать ключевым элементом создания единой децентрализованной экосистемы Web3. Таким образом, блокчейн-мосты уже сейчас играют важную роль в развитии криптовалютного рынка и продолжат наращивать свою значимость в будущем.

Популярные блокчейн мосты

Некоторые из самых известных и популярных блокчейн мостов:

1. Poly Network - кроссчейн мост, связывающий множество блокчейнов, включая Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon и др.

2. Chainlink Bridge - мост, интегрированный с оракулами Chainlink, для переноса активов между блокчейнами.

3. Wormhole - межблокчейновый мост, поддерживающий такие сети, как Ethereum, Solana, Binance Smart Chain и другие.

4. Rainbow Bridge - мост, связывающий блокчейны Ethereum и Near Protocol.

5. Axelar - универсальный межблокчейновый протокол, предоставляющий решения для переноса активов.

6. Synapse - мультивалютный мост, поддерживающий переводы между Ethereum, Avalanche, Optimism и другими блокчейнами.

Каждый из этих мостов имеет свои особенности, сильные и слабые стороны, которые важно учитывать при выборе подходящего решения. Для того, чтобы выбрать подходящий для ваших потребностей мост необходимо детально изучить функционал каждого из них.

Заключение

Блокчейн мосты играют ключевую роль в развитии единой децентрализованной экосистемы криптовалют и Web3. Они позволяют преодолевать ограничения отдельных блокчейн-платформ, предоставляя пользователям и проектам больше свободы и возможностей в управлении цифровыми активами.

Несмотря на существующие риски и проблемы безопасности, технология блокчейн мостов продолжает активно развиваться. Ожидается, что в ближайшем будущем появятся более надежные, масштабируемые и функциональные решения, упрощающие перемещение криптовалют и других токенов между различными блокчейнами.

Чтобы этой технологией пользовались массово – важно как ее развитие, так и повышение осведомленности и доверия пользователей. Только при благоприятных условиях мосты смогут стать неотъемлемой частью единой децентрализованной экономики Web3.

Ответы на часто задаваемые вопросы

1. Безопасно ли пользоваться блокчейн-мостами и как выбрать подходящий?

Чтобы понять насколько безопасно пользоваться блокчейн-мостом необходимо изучить ее репутацию в интернете и убедиться, что вы не попали на фишинговый сайт. Для выбора нужного сервиса необходимо детально изучить каждую площадку, так как функционалы могут отличаться друг от друга и подобрать для себя нужное решение.

2. В чем основные риски использования блокчейн-мостов?

В случае с использованием межбиржевых пулов есть риск попадания на скам-пул, в таком случае средства будут навсегда потеряны, также в пуле может не хватить ликвидности для вашей потребности и вам придется ее дожидаться, чтобы получить свои средства обратно в блокчейне-получателе. Для использования блокчейн-мостов со смарт-контрактами есть риски взлома площадки.

3. Что может ускорить процесс развития технологии блокчейн-мостов?

Вновь повышенный интерес к Web3 даст огромный стимул к развитию данной технологии. Основное преимущество в том, что это упрощает межблокчейновые переводы цифровых активов, а без этого в Web3 будет очень проблематично существовать.