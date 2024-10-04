Blum Airdrop - все про лістинг токена

Blum коїну поки що не існує. Ні під цією назвою, ні під будь-якою іншою токена Блюм немає. Його неможливо купити, навіть на премаркеті, або отримати в нагороду за будь-які дії.

Запуск токена очікують десятки мільйонів користувачів міні-додатку Blum у Телеграмі. І така висока призначена для користувача база дає змогу сподіватися, що у свій лістинг Блюм включать багато бірж. Особливо якщо буде роздано щедрий аірдроп, і біржі побачать, що мільйони потенційних клієнтів готові розпочати торги новим токеном.

Що таке Blum Airdrop?

Аірдроп - це роздача. Аірдропи зазвичай проводяться криптовалютними стартапами. Коли проєкт виходить на ринок, він випускає токени і роздає їх раннім користувачам.

Blum - якраз такий криптовалютний стартап, який наближається до запуску продукту. Зараз Blum - це просто клікер, у який можна грати й отримувати очки за різні дії. Але основним продуктом Блюма має стати частково децентралізована торгова платформа у вигляді застосунку для Телеграма. І, згідно з дорожньою картою, перші торгові функції на цій платформі мають запрацювати в третьому-четвертому кварталах 2024 року.

Прогноз про те, що аірдроп токенів відбудеться в цей же час, видається виправданим. До запуску обмінів жодного утилітарного застосування для токенів немає. А коли обміни (а потім і торги безстроковими контрактами) будуть запущені, власники токенів Блюм можуть отримати знижку на комісії нової платформи. Це додасть практичного сенсу і самим токенам, і їхній роздачі раннім користувачам.

А відразу після аірдропу можна очікувати і лістинг Блюм на біржах.

Дата лістингу Блюм токена

Blum трохи відстає від заявленої дорожньої карти. Третій квартал закінчується, а обміни, які було обіцяно запустити в цьому кварталі, поки недоступні. Проте всі попередні етапи реалізовано, і це означає, що команда зараз активно працює саме над обмінами. Щойно вони будуть готові, можна буде сказати, що продукт створено.

Тому, якщо нас цікавить дата лістингу токенів Blum, насамперед нам варто стежити за новинами про запуск обмінів на платформі Blum. Найімовірніше, до цього моменту буде приурочено аірдроп токенів. Напевно, багато криптовалютних бірж не забарилися цим скористатися і одразу ж запропонують щасливим власникам нових токенів продати їх на своїх майданчиках.

Тож оголошення бірж про дату лістингу Блюм ми можемо побачити одразу ж, щойно сама платформа Блюм оголосить про реалізацію функції обмінів і про аірдроп токенів.

Ціна Blum на лістингу?

Доти, доки про самі токени нічого не відомо, передбачити їхню стартову ціну на торгах неможливо. Початковий курс визначається маркетмейкерами кожної біржі. І ніхто не знає, на якому рівні маркетмейкери вирішать виставити свої перші лімітні ордери на купівлю і продаж нового токена.

Уявіть собі, що ви маркетмейкер великої біржі. І у вас є угода з біржею про те, що ви в будь-якій ринковій ситуації тримаєте лімітні ордери на купівлю і продаж активів, що торгуються, на дуже маленькій відстані один від одного (наприклад, не більше 0,2%). За це біржа платить вам винагороду або дозволяє торгувати без комісії.

Ви не можете підстрахуватися і виставити ордер на купівлю токена Блюм по $0,01, а на продаж - по $1. У нашому прикладі, коли за угодою з біржею різниця не може перевищувати 0,2%,

якщо маркетмейкер виставив ордер на купівлю за $0,01, він зобов’язаний виставити ордер на продаж за $0,01002;

якщо ордер на продаж виставлено за 1,000 USD, ордер на купівлю повинен стояти на рівні $0,998.

І те, й інше - ризик для маркетмейкера:

продаси занадто дешево - не зможеш викупити назад за прийнятною ціною, і доведеться купувати дорожче;

купиш занадто дорого - доведеться продавати дешевше.

Зверніть увагу: це стосується тільки тих маркетмейкерів, у яких є угода з біржею про надання послуг зі створення ринку. Вони зобов’язані забезпечувати наявність заявок на купівлю і продаж у будь-якій ситуації.

Якщо ж ви створите бот для маркетмейкінгу на платформі Veles, то від вас ніхто не вимагатиме підтримувати певну відстань між ордерами на купівлю і продаж. В індивідуальних налаштуваннях бота на Veles можна вибрати зручну для вас відстань між лініями сітки. І на старті торгів токеном Blum, коли можна очікувати волатильність, є сенс у тому, щоб різниця між ордерами була більшою: наприклад, 20 %.

Згодом, коли ринок знайде більш-менш рівноважну ціну токена Blum, налаштування бота можна буде змінити і поставити ордери в сітці ближче один до одного. А якщо стане зрозумілий загальний тренд, то можна буде замінити нейтральну сітку, якою користуються маркетмейкери, на трендовий бот.

Лістинг інших популярних токенів з ігор-клікерів показує, що тренд за ними частіше буває низхідним. Особливо яскравим прикладом є токен Hamster Kombat, курс якого в перші дні просів удвічі. Для такого тренда чудово підійде бот, що працює за стратегією Veles short spot. Він продає токени, отримані на аірдропі, а потім викуповує їх назад за нижчими цінами.

На яких біржах вийде Blum coin?

У самому додатку Blum на першому етапі плануються тільки обміни між криптовалютами. А гравці клікера напевно захочуть отримати свою нагороду в рублях або в доларах, тобто шукатимуть майданчик для продажу токенів за фіатну валюту. Тому навряд чи ми помилимося, якщо припустимо, що багато бірж, API-ключі яких можна підключити до Veles в один клік, проведуть лістинг токена Blum. Коли лістинг відбудеться, токен можна буде використовувати в ботах поряд з іншими монетами.

Далеко не всі біржі включають у лістинг токени своїх конкурентів. Наприклад, на біржі Binance не торгується OKB, а на біржі OKX - BNB. Тому є ймовірність, що якісь біржі принципово відмовляться від лістингу токена Blum.

Однак у цьому питанні показовою є позиція Binance. Гліб Костарев і Володимир Смеркіс, які заснували Blum, раніше працювали в Binance на позиціях регіональних топ-менеджерів. Великий бізнес нерідко укладає з керівниками такого рівня угоди, що забороняють їм протягом певного часу після звільнення виходити на ринок як конкуренту свого колишнього роботодавця. Адже, працюючи на керівній посаді у великій компанії, ти отримуєш доступ до бази її клієнтів, партнерів і співробітників. А ставши конкурентом, ти можеш переманити їх до себе.

Але, незважаючи на те, що платформа Blum після запуску має стати прямим конкурентом Binance, колишні роботодавці засновників Блюма не вставляють палиці в колеса їхньому новому дітищу. Навпаки, Binance Labs є одним з інвесторів Блюма. Можливо, Blum для Binance - це не конкурент, а спосіб залишитися на російському ринку, який у цій компанії в різний час курирували Смеркіс і Костарев?

Загалом, щонайменше з боку Binance підтримку токену Blum забезпечено.

Висновок

Щось певне про лістинг токена Blum на біржах говорити поки рано:

у Blum немає працюючого продукту,

не оголошено про аірдроп токенів,

незрозуміло, які переваги дає володіння токенами (а від цього залежить попит і, відповідно, ринкова ціна).

Але щойно всі ці моменти проясняться, і токен буде випущено, він з високою ймовірністю потрапить у лістинг великих криптовалютних бірж: якщо не всіх, то багатьох

Часті запитання

1. Хто отримає Blum Airdrop?

Рішення про умови аірдропу поки не оголошено. Однак зазвичай токени ігор-клікерів роздають активним гравцям і тим, хто приводить у гру багато нових користувачів.

2. Як заробляти токени Blum?

У додатку Blum нараховуються тільки поінти - ігрова валюта. Що необхідно зробити для отримання токенів, буде відомо тільки коли з’являться новини про умови аірдропу. А коли відбудеться лістинг на біржах, фармити токени можна торговим ботом від Veles, налаштованим на стратегію short spot. Він продасть токени за ціною, яка буде актуальною на момент лістингу, або вищою за цю ціну, а потім, у разі зниження курсу, викупить назад більшу кількість токенів, збільшивши їхню загальну суму на вашому балансі.

3. Який гаманець підтримує токени Blum?

Поки токени Blum не випущені, їх не можна вивести в жоден гаманець. Коли стане відомо, в якому блокчейні будуть створені токени (наприклад, TON або BSC), для їхнього зберігання можна буде вибрати будь-який доступний гаманець, що підтримує цей блокчейн.