Blum Airdrop - все о листинге токена

Blum коина пока не существует. Ни под этим названием, ни под каким-любо другим токена Блюм нет. Его невозможно купить, даже на премаркете, или получить в награду за какие-либо действия.

Запуск токена ожидают десятки миллионов пользователей мини-приложения Blum в Телеграме. И столь высокая пользовательская база позволяет надеяться, что в свой листинг Блюм включат многие биржи. Особенно если будет роздан щедрый аирдроп, и биржи увидят, что миллионы потенциальных клиентов готовы приступить к торгам новым токеном.

Что такое Blum Airdrop?

Аирдроп - это раздача. Аирдропы обычно проводятся криптовалютными стартапами. Когда проект выходит на рынок, он выпускает токены и раздаёт их ранним пользователям.

Blum - как раз такой криптовалютный стартап, который приближается к запуску продукта. Сейчас Blum - это просто кликер, в который можно играть и получать очки за разные действия. Но основным продуктом Блюма должна стать частично децентрализованная торговая платформа в виде приложения для Телеграма. И, согласно дорожной карте, первые торговые функции на этой платформе должны заработать в третьем-четвертом кварталах 2024 года.

Прогноз о том, что аирдроп токенов состоится в это же время, представляется оправданным. До запуска обменов никакого утилитарного применения для токенов нет. А когда обмены (а затем и торги бессрочными контрактами) будут запущены, владельцы токенов Блюм могут получить скидку на комиссии новой платформы. Это придаст практический смысл и самим токенам, и их раздаче ранним пользователям.

А сразу после аирдропа можно ожидать и листинг Блюм на биржах.

Дата листинга Блюм токена

Blum немного отстаёт от заявленной дорожной карты. Третий квартал заканчивается, а обмены, которые было обещано запустить в этом квартале, пока недоступны. Тем не менее, все предыдущие этапы реализованы, и это означает, что команда сейчас активно работает именно над обменами. Как только они будут готовы, можно будет сказать, что продукт создан.

Поэтому, если нас интересует дата листинга токенов Blum, в первую очередь нам стоит следить за новостями о запуске обменов на платформе Blum. Скорее всего, к этому моменту будет приурочен аирдроп токенов. Наверняка, многие криптовалютные биржи не преминут этим воспользоваться и сразу же предложат счастливым обладателям новых токенов продать их на своих площадках.

Так что объявления бирж о дате листинга Блюм мы можем увидеть сразу же, как только сама платформа Блюм объявит о реализации функции обменов и об аирдропе токенов.

Цена Blum на листинге?

До тех пор, пока о самих токенах ничего не известно, предсказать их стартовую цену на торгах невозможно. Начальный курс определяется маркетмейкерами каждой биржи. И никто не знает, на каком уровне маркетмейкеры решат выставить свои первые лимитные ордера на покупку и продажу нового токена.

Представьте себе, что вы маркетмейкер крупной биржи. И у вас есть соглашение с биржей о том, что вы в любой рыночной ситуации держите лимитные ордера на покупку и продажу торгуемых активов на очень маленьком расстоянии друг от друга (например, не более 0,2%). За это биржа платит вам вознаграждение или позволяет торговать без комиссии.

Вы не можете подстраховаться и выставить ордер на покупку токена Блюм по $0,01, а на продажу - по $1. В нашем примере, когда по соглашению с биржей разница не может превышать 0,2%,

если маркетмейкер выставил ордер на покупку по $0,01, он обязан выставить ордер на продажу по $0,01002;

если ордер на продажу выставлен по 1,000 USD, ордер на покупку должен стоять на уровне $0,998.

И то, и другое - риск для маркетмейкера:

продашь слишком дешево - не сможешь выкупить обратно по приемлемой цене, и придется покупать дороже;

купишь слишком дорого - придется продавать дешевле.

Обратите внимание: это касается только тех маркетмейкеров, у которых есть соглашение с биржей о предоставлении услуг по созданию рынка. Они обязаны обеспечивать наличие заявок на покупку и продажу в любой ситуации.

Если же вы создадите бот для маркетмейкинга на платформе Veles, то от вас никто не будет требовать поддерживать определенное расстояние между ордерами на покупку и продажу. В индивидуальных настройках бота на Veles можно выбрать удобное для вас расстояние между линиями сетки. И на старте торгов токеном Blum, когда можно ожидать волатильность, есть смысл в том, чтобы разница между ордерами была больше: например, 20 %.

Впоследствии, когда рынок найдет более-менее равновесную цену токена Blum, настройки бота можно будет изменить и поставить ордера в сетке ближе друг к другу. А если станет понятен общий тренд, то можно будет заменить нейтральную сетку, которой пользуются маркетмейкеры, на трендовый бот.

Листинг других популярных токенов из игр-кликеров показывает, что тренд по ним чаще бывает нисходящим. Особенно ярким примером является токен Hamster Kombat, курс которого в первые дни просел в два раза. Для такого тренда отлично подойдет бот, работающий по стратегии Veles short spot. Он продаёт токены, полученные на аирдропе, а потом выкупает их обратно по более низким ценам.

На каких биржах выйдет Blum coin?

В самом приложении Blum на первом этапе планируются только обмены между криптовалютами. А игроки кликера наверняка захотят получить свою награду в рублях или в долларах, то есть будут искать площадку для продажи токенов за фиатную валюту. Поэтому вряд ли мы ошибемся, если предположим, что многие биржи, API-ключи которых можно подключить к Veles в один клик, проведут листинг токена Blum. Когда листинг состоится, токен можно будет использовать в ботах наряду с другими монетами.

Далеко не все биржи включают в листинг токены своих конкурентов. Например, на бирже Binance не торгуется OKB, а на бирже OKX - BNB. Поэтому есть вероятность, что какие-то биржи принципиально откажутся от листинга токена Blum.

Однако в этом вопросе показательна позиция Binance. Глеб Костарев и Владимир Смеркис, основавшие Blum, раньше работали в Binance на позициях региональных топ-менеджеров. Крупный бизнес нередко заключает с руководителями такого уровня соглашения, запрещающие им в течение какого-то времени после увольнения выходить на рынок в качестве конкурента своего бывшего работодателя. Ведь, работая на руководящей должности в крупной компании, ты получаешь доступ к базе ее клиентов, партнеров и сотрудников. А став конкурентом, ты можешь переманить их к себе.

Но, несмотря на то, что платформа Blum после запуска должна стать прямым конкурентом Binance, бывшие работодатели основателей Блюма не вставляют палки в колёса их новому детищу. Наоборот, Binance Labs является одним из инвесторов Блюма. Может быть, Blum для Binance - это не конкурент, а способ остаться на российском рынке, который в этой компании в разное время курировали Смеркис и Костарев?

В общем, как минимум со стороны Binance поддержка токену Blum обеспечена.

Заключение

Что-то определённое о листинге токена Blum на биржах говорить пока рано:

у Blum нет работающего продукта,

не объявлено об аирдропе токенов,

непонятно, какие преимущества дает владение токенами (а от этого зависит спрос и, соответственно, рыночная цена).

Но как только все эти моменты прояснятся, и токен будет выпущен, он с высокой вероятностью попадет в листинг крупных криптовалютных бирж: если не всех, то многих.

Часто задаваемые вопросы

1. Кто получит Blum Airdrop?

Решение об условиях аирдропа пока не объявлено. Однако обычно токены игр-кликеров раздаются активным игрокам и тем, кто приводит в игру много новых пользователей.

2. Как зарабатывать токены Blum?

В приложении Blum начисляются только поинты - игровая валюта. Что необходимо сделать для получения токенов, будет известно только когда появятся новости об условиях аирдропа. А когда состоится листинг на биржах, фармить токены можно торговым ботом от Veles, настроенным на стратегию short spot. Он продаст токены по цене, которая будет актуальна на момент листинга, или выше этой цены, а затем, в случае снижения курса, выкупит обратно большее количество токенов, увеличив их общую сумму на вашем балансе.

3. Какой кошелек поддерживает токены Blum?

Пока токены Blum не выпущены, их нельзя вывести ни в какой кошелёк. Когда станет известно, в каком блокчейне будут созданы токены (например, TON или BSC), для их хранения можно будет выбрать любой доступный кошелёк, поддерживающий этот блокчейн.