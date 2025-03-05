Лістинг криптовалют на Bybit: свіжі монети та нові можливості

Криптовалютна біржа Bybit є однією з найпопулярніших платформ для торгівлі криптовалютами. Вона регулярно розширює свій список доступних інструментів, додаючи нові токени, багато з яких є ексклюзивними і виходять у світ уперше саме на цій біржі. Цей процес, відомий як лістинг, стає початком життя для більшості токенів проектів.

Що таке лістинг - простими словами

Лістинг криптовалюти - це процес додавання нового активу на торговельну платформу. Після успішного лістингу користувачі біржі отримують можливість купувати, продавати й обмінювати нову криптовалюту. Для проєкту це важливий етап, оскільки доступність на великій біржі підвищує довіру інвесторів і сприяє зростанню ліквідності.

Як знайти нові лістинги на ByBit

Щоб відстежувати нові лістинги на Bybit, можна використовувати кілька методів:

Офіційний сайт і блог - розділ новин на платформі регулярно оновлюється інформацією про нові монети.

Соціальні мережі та форуми - Twitter, Telegram та інші ресурси часто публікують анонси майбутніх лістингів.

Розділ «Bybit Launchpad» - майданчик для первинного розміщення нових токенів.

Розділ «Bybit Launchpool» - платформа для забезпечення ліквідністю токенів, які будуть проводити лістинг.

Моніторинг великих оголошень - стежте за пресрелізами окремих проєктів та оновленнями в індустрії криптовалют.

Лістинг монет на ByBit - критерії відбору

Лістинг монет на біржі Bybit передбачає ретельний відбір проєктів на основі низки ключових критеріїв:

1. Бізнес-модель і цілі проєкту: Оцінюється потенціал криптовалюти та її корисність для трейдерів.

2. Технічні характеристики: Аналізуються швидкість, масштабованість і надійність блокчейн-мережі проекту.

3. Капіталізація та обсяг торгів: Враховуються ринкова капіталізація та обсяги торгів на інших біржах для оцінки популярності та інтересу з боку трейдерів.

4. Безпека: Перевіряється рівень захисту токена від шахрайства та кібератак.

5. Відповідність нормативним вимогам: Проєкт має відповідати місцевим і міжнародним правилам і регулюванням.

Крім того, Bybit впровадила суворі протоколи делістингу і проводить регулярні аудити проєктів, щоб забезпечити відповідність встановленим вимогам і підтримувати безпеку користувачів. Для спрощення процесу подачі заявок на лістинг, з 24 червня 2024 року Bybit ввела нову форму заявки для проєктів, які прагнуть до лістингу на спотовому ринку.

Таким чином, біржа прагне створити безпечну та прозору платформу, ретельно відбираючи проєкти для лістингу на основі вищезазначених критеріїв.

KAITO

KAITO - це криптовалюта, пов’язана з технологіями штучного інтелекту в блокчейн-індустрії. Її додавання на ByBit зумовлено високою перспективністю AI-індустрії, активною підтримкою спільноти та нещодавнім аірдропом токенів.

AVL

AVL - токен, орієнтований на рішення для децентралізованих фінансів (DeFi). ByBit вибрала його через високу швидкість транзакцій і активне впровадження у фінансовий сектор.

GPS

GPS - перший децентралізований рівень безпеки Web3. Технології проєкту широко використовуються у світі криптовалют, тому Bybit не могла проігнорувати цей проєкт.

Лістинг крипти на Байбіті - вплив на ринок

1. Вплив на ціну та ліквідність токена:

Зростання ціни: Часто після лістингу на великій біржі, такій як Bybit, спостерігається значне зростання ціни токена. Це пов’язано зі збільшенням доступності активу для широкої аудиторії інвесторів і трейдерів. Наприклад, після лістингу на Upbit, токен MNT показав зростання на 64,24%.

Збільшення ліквідності: Лістинг на Bybit підвищує ліквідність токена, надаючи більше можливостей для торгівлі та залучення інституційних інвесторів.

2. Вплив на ринкові тенденції та сприйняття:

Визнання і довіра: Лістинг на авторитетній біржі, такій як Bybit, може підвищити довіру до проєкту, сигналізуючи про його надійність і потенціал.

Вплив на суміжні проєкти: Успішний лістинг і подальше зростання ціни можуть стимулювати інтерес до схожих проєктів або токенів у тій самій галузі.

3. Вплив на стратегію інвесторів:

Аналіз лістингів: Інвестори можуть використовувати інформацію про майбутні лістинги на Bybit для ухвалення інвестиційних рішень, очікуючи зростання ціни після лістингу.

Диверсифікація портфеля: Лістинг нових токенів надає інвесторам більше можливостей для диверсифікації та участі в перспективних проектах.

4. Вплив на загальну динаміку ринку:

Підвищення активності: Нові лістинги на Bybit можуть привернути увагу до певних секторів ринку, підвищуючи загальну торговельну активність і обсяги.

Формування трендів: Успішні лістинги можуть встановити нові тренди, впливаючи на напрямки розвитку ринку та вподобання інвесторів.

Отже, лістинг криптовалюти на Bybit чинить багатогранний вплив на ринок, сприяючи зростанню ціни та ліквідності токена, формуючи ринкові тенденції та впливаючи на стратегії інвесторів.

Система лістингу та делістингу

Біржа Bybit впровадила оновлену систему лістингу та делістингу криптовалют, спрямовану на підвищення прозорості та безпеки для користувачів.

Процес лістингу:

Передринковий механізм: Bybit запровадила передринкову систему для запобігання ринковим маніпуляціям і забезпечення впорядкованого торгового середовища.

Постійний моніторинг: Біржа регулярно проводить аудити проєктів, щоб переконатися в їхній відповідності встановленим вимогам і стандартам.

Процес делістингу:

Критерії делістингу: Bybit може видалити токен або торговельну пару з причин, включаючи, але не обмежуючись: Надзвичайні ринкові умови. Ризики для користувачів. Хардфорки або зміни в структурі токена. Низька якість розробки або припинення проєкту. Шахрайські дії, що вводять в оману користувачів або біржу.



1. Оповіщення користувачів: Під час ухвалення рішення про делістинг Bybit заздалегідь повідомляє користувачів через електронну пошту і повідомлення в застосунку, рекомендуючи вжити відповідних заходів.

2. Процедура після делістингу: Після видалення токена з лістингу можуть бути припинені депозити і виведення даного токена. Користувачам надається час для виведення коштів до остаточного зупинення операцій з токеном. citeturn0search6

Отже, оновлена система лістингу та делістингу на Bybit спрямована на створення безпечнішого та прозорішого торговельного середовища, захищаючи інтереси користувачів і підтримуючи високі стандарти роботи платформи.

Висновок

Лістинг криптовалют на Bybit безпосередньо впливає на ціну активу та інвесторів. Завдяки ретельному відбору біржею монет, забезпечується безпека і висока ліквідність для користувачів і проєкту в подальшому. Нові активи отримують широку аудиторію, а трейдери - можливість працювати з перспективними проєктами. Стежити за новими лістингами можна через офіційні джерела ByBit, щоб не упустити вигідні можливості.

FAQ

1. Що таке лістинг криптовалюти на біржі ByBit?

Лістинг - це процес додавання нової криптовалюти до списку активів, що торгуються на платформі ByBit.

2. Як дізнатися про нові лістинги на ByBit заздалегідь?

Можна стежити за офіційним сайтом, соцмережами, блогом біржі та розділом Bybit Launchpad, а також підписуватися на новинні розсилки.

3. Які критерії використовує ByBit для відбору монет на лістинг?

Біржа оцінює технологічну надійність проєкту, ліквідність, компетентність команди, підтримку спільноти та юридичну прозорість.

4. Чим відрізняється лістинг на ByBit від інших криптобірж?

ByBit пропонує суворий відбір активів, надійну систему безпеки та високий рівень ліквідності, а також можливість участі в Launchpad.

5. Як лістинг на ByBit впливає на ціну та обсяги торгів криптовалюти?

Після лістингу ціна активу часто збільшується за рахунок підвищеного попиту, а обсяги торгів різко зростають через приплив нових трейдерів.