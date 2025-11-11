Індикатор CMO в трейдингу | Баланс імпульсу

Індикатор CMO в трейдингу

Chande Momentum Oscillator допомагає трейдерам оцінювати імпульс ринку та знаходити точки входу. У матеріалі розглядаємо принцип роботи CMO, формулу розрахунку, прикладні методики та кейс алгоритмічної стратегії з бектестом.

Що таке Chande Momentum Oscillator

Осцилятор, створений Тушаром Чанде, належить до групи імпульсних індикаторів. На відміну від класичного Momentum, який порівнює поточну ціну із закриттям кілька періодів тому, CMO підсумовує як зростання, так і падіння. Завдяки цьому сигнал стає чутливішим і симетричним.

Значення індикатора коливаються в діапазоні від –100 до +100. Наближення до верхньої межі показує сильний тиск покупців, а рух до –100 вказує на домінування продавців. Це дозволяє трейдерам відстежувати перегріті стани ринку та моменти, коли ініціатива переходить до ведмедів.

Як розраховується CMO

Формула Chande Momentum Oscillator має вигляд:

CMO = 100 × (Su – Sd) / (Su + Sd)

де Su — сума позитивних змін цін, а Sd — сума негативних змін за обраний період.

Momentum аналізує різницю між двома цінами закриття. CMO натомість агрегує всі зміни всередині періоду, тож відображає реальний баланс між бичачими та ведмежими силами. Якщо протягом десяти днів актив ріс шість разів і падав чотири, осцилятор покаже, хто домінував і наскільки далеко поточне значення від екстремальних зон.

Як використовувати індикатор CMO в торгових стратегіях

CMO допомагає знайти перекупленість та перепроданість, виміряти силу тренду і відсіяти слабкі сигнали. Щоб підвищити точність, варто поєднувати індикатор із ринковим контекстом та додатковими інструментами.

Рівні перекупленості та перепроданості

Позначки ±50 — популярні орієнтири. Підйом вище +50 сигналізує про перегрів покупками та можливу корекцію. Значення нижче –50 може означати перепроданість і створює потенціал для відскоку. Метод підходить контртрендовим підходам, що шукають розвороти.

Перетин нульової лінії

Вихід вище нуля свідчить, що попит переважає пропозицію і підтримує сценарії продовження руху. Перетин нульової лінії зверху вниз показує домінування продавців, допомагаючи трендовим трейдерам закривати лонги або розглядати шорт.

Комбінація з іншими індикаторами

Корисно поєднувати CMO з рівнями підтримки та опору, свічковим аналізом і ковзними середніми. Якщо ціна тестує важливий рівень, а осцилятор виходить із зони перепроданості, сигнал на купівлю стає надійнішим. У трендових стратегіях варто співставляти показники CMO з довгостроковою середньою, наприклад 200-денною.

Алгоритмічні стратегії та кейс бота «Ганді»

CMO добре інтегрується в автоматизовані системи. На платформі Veles Finance можна налаштувати бота, який відкриває угоди лише при збігу сигналів осцилятора та трендового фільтра. Один із трейдерів протестував стратегію з трьома індикаторами, де Chande Momentum Oscillator визначає готовність ринку до розвороту або продовження руху.

Параметри тесту:

пороги індикатора: 60 та –60 для відсіювання слабких імпульсів;

відсутність канальних індикаторів у налаштуванні;

період оцінювання: шість місяців.

Результати бектесту бота «Ганді»:

BINANCE FUTURES OP LONG (GANDHI) 25/15 — +58%;

BINANCE FUTURES OP SHORT (GANDHI) 25/15 — +60%.

Переваги та обмеження індикатора CMO

Переваги

універсальність для скальпінгу, свінг- та позиційної торгівлі;

швидша реакція порівняно з RSI чи Stochastic;

органічна інтеграція з трендовими фільтрами й алгоритмічними ботами;

симетричний діапазон від –100 до +100, що відображає баланс між покупцями та продавцями.

Обмеження

безліч хибних сигналів у флеті через часті перетини нульової лінії;

залежність від налаштування періоду: короткий додає шум, довгий запізнюється;

різкі новинні рухи можуть утримувати індикатор в екстремумах без негайного розвороту.

Щоб зменшити ризики, комбінуйте CMO з трендовими індикаторами, свічковими патернами та ключовими рівнями.

Порівняння CMO з RSI та Stochastic

CMO, RSI та Stochastic Oscillator — імпульсні індикатори, але кожен з них по-різному інтерпретує поведінку ціни. RSI оцінює силу зросту в діапазоні від 0 до 100 і в умовах сильного тренду може довго залишатися в екстремальних зонах. Stochastic показує позицію ціни всередині діапазону і найкраще працює у боковику.

Chande Momentum Oscillator підсумовує як зростання, так і падіння, тож реагує швидше та симетричніше. У трендових умовах він дозволяє швидко помітити зміну імпульсу й знайти розворотні точки. Водночас підвищена чутливість вимагає додаткового підтвердження, особливо коли ринок переходить у флет.

Висновки

Індикатор CMO відображає баланс покупок і продажів, тому однаково корисний для ручних і автоматизованих стратегій. Слідкуйте за рівнями ±50, контролюйте перетин нульової лінії та поєднуйте CMO з трендовими фільтрами, щоб знаходити точні входи й зменшувати кількість хибних сигналів.