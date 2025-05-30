Автоматична торгівля на RSI, CCI та ADX

Коротко про торгового бота

Торгує з плечем x7 і депозитом від 50 USDT.

Використовує комбінацію індикаторів: RSI, CCI і ADX для точних входів.

Сіткова стратегія з 5 ордерами, що знижує ризики.

Автоматичний тейк-профіт і стоп-лосс для захисту капіталу.

Управління ризиками

Торгівля з плечем x7 може приносити високу прибутковість, але також пов’язана з підвищеними ризиками. Щоб мінімізувати втрати, дотримуйтесь базових правил ризик-менеджменту:

Обмежуйте депозит на бота – працюйте з сумою, яку психологічно готові втратити без шкоди для депозиту.

Використовуйте стоп-лосс (-3%) – автоматичне закриття позиції обмежить збитки.

Уникайте надмірної концентрації на одному активі – диверсифікація знижує залежність від волатильності однієї монети.

Регулярно виводьте прибуток – фіксуйте частину доходу, щоб знизити вплив просадок.

Детальніше про зниження ризиків при торгівлі ф’ючерсами можна дізнатися в нашому посібнику.

Як працює стратегія?

Цей бот торгує активами тільки в лонг (купівля), використовуючи три ключові індикатори:

1. RSI (30 хвилин) < 30 – сигналізує про перепроданість. 2. CCI (30 хвилин) < -100 – підтверджує сильний спадний тренд. 3. ADX (15 хвилин) > 40 – вказує на високу силу тренду.

Коли всі умови сходяться, бот починає поступове нарощування позиції через сітку ордерів. Це дозволяє знизити середню ціну входу і збільшити прибутковість угоди.

Чому саме ці індикатори для трейдингу?

RSI допомагає знаходити точки розвороту.

CCI підсилює сигнал RSI, відсіваючи помилкові спрацьовування.

ADX підтверджує, що тренд досить сильний для входу.

Деталі стратегії торгівлі на біржі

1. Управління капіталом

Депозит: від 50 USDT.

Плече: x7 (помірний ризик).

Тип маржі: перехресна (гнучке управління).

2. Сітка ордерів

(скрін)

Чим далі ціна йде вниз, тим більший обсяг позиції – це знижує середню ціну входу і підвищує шанси на прибуток при відскоку.

3. Вихід з позиції

Тейк-профіт: спрацьовує за індикатором CMO (5 хвилин).

Мінімальний прибуток: 0,3% на угоду.

Стоп-лосс: -3%.

Бектести стратегії:

1. BYBIT ADA SIMPLE-BOT

2. BYBIT APT SIMPLE-BOT

3. BYBIT BNB SIMPLE-BOT

Чому ця стратегія для трейдингу ефективна?

✅ Фільтрація помилкових сигналів – бот чекає збігу трьох індикаторів, що знижує ризик невдалих входів.

✅ Сітковий підхід – навіть якщо ціна тимчасово падає, наступні ордери покращують середню ціну.

✅ Автоматизація – не потрібно стежити за графіками, бот робить все сам.

Простий торговий бот від Veles

Ця стратегія поєднує перевірені індикатори та розумне управління капіталом, що робить її доступною навіть для новачків. Якщо ви хочете автоматизувати торгівлю, цей бот – відмінний варіант для старту.

Торгівля криптовалютами пов’язана з ризиками. Не виділяйте боту більше, ніж готові втратити, і дотримуйтесь ризик-менеджменту.

FAQ: коротко про головне

Q: Що таке точка розвороту (півот)?

A: Це рівень на графіку, де тренд може змінити напрямок. Бот використовує індикатори (RSI, CCI) для пошуку таких моментів.

Q: Навіщо потрібні індикатори?

A: Вони допомагають аналізувати ринок: RSI і CCI показують перепроданість, а ADX — силу тренду. Комбінація знижує помилкові сигнали.

Q: Чому сітка з 5 ордерів?

A: Це розподіляє ризик: якщо ціна падає, нові ордери покращують середню ціну входу, підвищуючи шанси швидше вийти з угоди з найкращим результатом.

Q: Як працює стоп-лосс -3%?

A: Якщо збиток досягає 3% від депозиту, бот автоматично закриває позицію, захищаючи капітал.

Q: Чи можна торгувати без плеча (x1)?

A: Так, але x7 збільшує потенційний прибуток (і ризики). Завжди дотримуйтесь ризик-менеджменту.

Q: Як часто бот відкриває угоди?

A: Тільки при збігу всіх умов індикаторів — це мінімізує надмірну активність.