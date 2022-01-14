Пов'язуємо біржу з Veles
Как создать API ключ на бирже Binance и добавить его на Veles
Пошаговое видео — создании и подключении Api-ключей
Процесс создания API-ключей на Binance
1. После входа в учетную запись Binance нажмите на иконку центра пользователя и выберите «Управление API»
2. Создайте метку/название для вашего API-ключа и нажмите «API создан».
3. Пройдите проверку безопасности с помощью зарегистрированных 2FA-устройств.
Перед созданием API-подключения необходимо включить двухфакторную аутентификацию (2FA).
4. Ваше API-ключ создан. Включите следующие опции для работы ботов.
Процесс привязки Api-ключа к Veles.Finance
1. После входа в учетную запись Veles нажмите на кнопку «создать бота»
2. Выберете подходящую биржу. Затем наведите на «Выберете API ключ» и нажмите «Добавить новый API ключ»
3. Заполните данные API-ключа с Binance и сохраните.