Связываем биржу с VELES

Как создать API ключ на бирже Binance и добавить его на Veles

Пошаговое видео — создании и подключении Api-ключей

Play

Процесс создания API-ключей на Binance

1. После входа в учетную запись Binance нажмите на иконку центра пользователя и выберите «Управление API»

Связываем биржу с VELES Процесс создания API-ключей на Binance

2. Создайте метку/название для вашего API-ключа и нажмите «API создан».

Процесс создания API-ключей на Binance 2

3. Пройдите проверку безопасности с помощью зарегистрированных 2FA-устройств.

Перед созданием API-подключения необходимо включить двухфакторную аутентификацию (2FA).

Процесс создания API-ключей на Binance 3

4. Ваше API-ключ создан. Включите следующие опции для работы ботов.

Процесс создания API-ключей на Binance 4

Процесс привязки Api-ключа к Veles.Finance

1. После входа в учетную запись Veles нажмите на кнопку «создать бота»

Процесс привязки Api-ключа к Veles.Finance

2. Выберете подходящую биржу. Затем наведите на «Выберете API ключ» и нажмите «Добавить новый API ключ»

Процесс привязки Api-ключа к Veles.Finance 2

3. Заполните данные API-ключа с Binance и сохраните.

Процесс привязки Api-ключа к Veles.Finance 3

