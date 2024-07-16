Кореляція на ринку криптовалют

Криптоактиви можна порівняти з дітьми. Як і у всіх дітей, у них є мама і тато. Мама - це ETH. Головний альткоїн, з якого починається альтсезон і який фундаментально закріпився в наших інвестиційних думках. Тато - BTC. Актив, що не потребує представлення, являє собою такого собі поводиря для всього крипторинку, який задає тренди і зберігає в собі більшу частину капіталізації ринку.

Більшість монет корелюють за біткоїном за рахунок своєї слабкості по відношенню до активу-поводиря. Через відсутність учасників, які рухають ціну, здебільшого монетами керують маркет-мейкери і корелятори біржі.

Вони потрібні, щоб учасники не змогли сильно впливати на ціну своїми капіталами, створюючи при цьому ефективний ринок. З цієї причини активи корелюють з BTC. У них занадто мало грошей, щоб вони проробляли рухи з якісними технічними відпрацюваннями, і їм нічого не залишається, окрім як повторювати свої рухи слідом за біткоїном.

Єдиний з більшості приклад монети, яка вступає в розкореляцію, - монета на обсягах. Коли в монеті є учасники і її капіталізація активно зростає, то їй абсолютно байдуже на поведінку біткоїна. За виняток можна взяти імпульсні сильні рухи головної криптовалюти.

У кореляції є своя ієрархія, кінець якої за межами криптовалютного світу.

Практично всі монети корелюють за Ethereum. Статус другої головної монети дозволяє тримати орієнтир для всього ринку альткоїнів, особливо для монет на його блокчейні.

Ефіріум корелює за біткоїном. Крипто-мастодонт з майже половиною капіталізації всього ринку цифрових валют задає тренд головному альткоїну. Щоб зрозуміти, коли кореляція знижуватиметься, достатньо проаналізувати індекс домінації біткоїна. Коли котирування будуть активно знижуватися, то це прямий сигнал до зростання ефіріума.

Біткоїн корелює з індексами NASDAQ та S&P. NASDAQ - це індекс сукупної капіталізації компаній у сфері високих технологій. Туди входять такі компанії, як Apple і Google. S&P є індексом 500 компаній з найбільшою капіталізацією на ринку.

Для біткоїна велика честь корелювати з найбільшими індексами макроекономіки. Це означає, що шляхи великих світових грошей і його перетинаються і готові йти паралельно. Це сприятливо позначається для якнайшвидшого масового визнання криптовалют.

У випадках, коли все і за всім корелює, це сигналізує про штиль в економічному середовищі. Індекси-поводирі йдуть своїм темпом, і його підлеглі непохитно слідують за ним. Заробити можна на тому ринку, коли частина його харчового ланцюжка починає жити своїм життям.