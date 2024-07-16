Корреляция на рынке криптовалют

Криптоактивы можно сравнить с детьми. Как и у всех детей, у них есть мама и папа. Мама – это ETH. Главный альткоин, с которого начинается альтсезон и который фундаментально закрепился в наших инвестиционных мыслях. Папа – BTC. Не нуждающийся в представлении актив представляет собой некого поводыря для всего крипторынка, который задает тренды и хранит в себе большую часть капитализации рынка.

Большинство монет коррелируют за биткоином за счет своей слабости по отношению к активу-поводырю. Из-за отсутствия участников, которые двигают цену, в основном монетами управляют маркет-мейкеры и корреляторы биржи.

Они нужны, чтобы участники не смогли сильно влиять на цену своими капиталами, создавая при этом эффективный рынок. По этой причине активы коррелируют с BTC. В них слишком мало денег, чтобы они проделывали движения с качественными техническими отработками, и им ничего не остается, кроме как повторять свои движения в след за биткоином.

Единственный из большинства пример монеты, которая вступает в раскорреляцию, – монета на объемах. Когда в монете есть участники и ее капитализация активно растет, то ей абсолютно безразлично поведение биткоина. За исключение можно взять импульсные сильные движения главной криптовалюты.

У корреляции есть своя иерархия, конец которой за пределами криптовалютного мира.

Практически все монеты коррелируют за Ethereum. Статус второй главной монеты позволяет держать ориентир для всего рынка альткоинов, особенно для монет на его блокчейне.

Эфириум цена которого коррелирует за биткоином. Крипто-мастодонт с почти половиной капитализации всего рынка цифровых валют задает тренд главному альткоину. Чтобы понять, когда корреляция будет снижаться, достаточно проанализировать индекс доминации биткоина. Когда котировки будут активно снижаться, то это прямой сигнал к росту эфириума.

Биткоин коррелирует с индексами NASDAQ и S&P. NASDAQ – это индекс совокупной капитализации компаний в сфере высоких технологий. Туда входят такие компании, как Apple и Google. S&P является индексом 500 компаний с самой крупной капитализацией на рынке.

Для биткоина большая честь коррелировать с самыми крупными индексами макроэкономики. Это означает, что пути крупных мировых денег и его пересекаются и готовы идти параллельно. Это благоприятно сказывается для скорейшего массового признания криптовалют. Во многом именно благодаря этому всё больше спроса вызывает курс биткоина график, ведь инвесторы и аналитики стремятся отслеживать его изменения, чтобы принимать своевременные решения на рынке.

В случаях, когда все и за всем коррелирует, это сигнализирует о штиле в экономической среде. Индексы-поводыри идут своим темпом, и его подчиненные непоколебимо следуют за ним. Заработать можно на том рынке, когда часть его пищевой цепочки начинает жить своей жизнью.