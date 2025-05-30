English Українська
Автоматическая торговля на RSI, CCI и ADX
Дата публикации:
Время на чтение:
Автор : Hampfree

Автоматическая торговля на RSI, CCI и ADX

Кратко о торговом боте

  • Торгует с плечом x7 и депозитом от 50 USDT.
  • Использует комбинацию индикаторов: RSI, CCI и ADX для точных входов.
  • Сеточная стратегия с 5 ордерами, что снижает риски.
  • Автоматический тейк-профит и стоп-лосс для защиты капитала.

Запустить бота Veles прямо сейчас

Управление рисками

Торговля с плечом x7 может приносить высокую доходность, но также сопряжена с повышенными рисками. Чтобы минимизировать потери, соблюдайте базовые правила риск-менеджмента:

  1. Ограничивайте депозит на бота – работайте с суммой, которую психологически готовы потерять без ущерба для депозита.

  2. Используйте стоп-лосс (-3%) – автоматическое закрытие позиции ограничит убытки.

  3. Избегайте излишней концентрации на одном активе – диверсификация снижает зависимость от волатильности одной монеты.

  4. Регулярно выводите прибыль – фиксируйте часть дохода, чтобы снизить влияние просадок.

Подробнее о снижении рисков при торговле фьючерсами можно узнать в нашем руководстве.

Как работает стратегия?

Этот бот торгует активы только в лонг (покупка), используя три ключевых индикатора:

  1. RSI (30 минут) < 30 – сигнализирует о перепроданности.
  2. CCI (30 минут) < -100 – подтверждает сильный нисходящий тренд.
  3. ADX (15 минут) > 40 – указывает на высокую силу тренда.

Когда все условия сходятся, бот начинает постепенное наращивание позиции через сетку ордеров. Это позволяет снизить среднюю цену входа и увеличить прибыльность сделки.

Почему именно эти индикаторы для трейдинга?

  • RSI помогает находить точки разворота.
  • CCI усиливает сигнал RSI, отсеивая ложные срабатывания.
  • ADX подтверждает, что тренд достаточно сильный для входа.

Детали стратегии торговли на бирже

1. Управление капиталом

Депозит: от 50 USDT.

Плечо: x7 (умеренный риск).

Тип маржи: перекрёстная (гибкое управление).

2. Сетка ордеров

(скрин)

Чем дальше цена уходит вниз, тем больше объем позиции – это снижает среднюю цену входа и повышает шансы на прибыль при отскоке.

3. Выход из позиции

  • Тейк-профит: срабатывает по индикатору CMO (5 минут).
  • Минимальная прибыль: 0.3% на сделку.
  • Стоп-лосс: -3%.

Бэктесты стратегии:

1. BYBIT ADA SIMPLE-BOT

2. BYBIT APT SIMPLE-BOT

3. BYBIT BNB SIMPLE-BOT

Почему эта стратегия для трейдинга эффективна?

✅ Фильтрация ложных сигналов – бот ждет схождения трёх индикаторов, что снижает риск неудачных входов.

✅ Сеточный подход – даже если цена временно падает, последующие ордера улучшают среднюю цену.

✅ Автоматизация – не нужно следить за графиками, бот делает всё сам.

Простой торговый бот от Veles

Эта стратегия сочетает проверенные индикаторы и умное управление капиталом, что делает её доступной даже для новичков. Если вы хотите автоматизировать торговлю, этот бот – отличный вариант для старта.

Попробуйте стратегию прямо сейчас

Торговля криптовалютами связана с рисками. Не выделяйте боту больше, чем готовы потерять и соблюдайте риск-менеджмент.

FAQ: кратко о главном

Q: Что такое точка разворота (пивот)?

A: Это уровень на графике, где тренд может изменить направление. Бот использует индикаторы (RSI, CCI) для поиска таких моментов.

Q: Зачем нужны индикаторы?

A: Они помогают анализировать рынок: RSI и CCI показывают перепроданность, а ADX — силу тренда. Комбинация снижает ложные сигналы.

Q: Почему сетка из 5 ордеров?

A: Это распределяет риск: если цена падает, новые ордера улучшают среднюю цену входа, повышая шансы быстрее выйти из сделки с наилучшим результатом.

Q: Как работает стоп-лосс -3%?

A: Если убыток достигает 3% от депозита, бот автоматически закрывает позицию, защищая капитал.

Q: Можно ли торговать без плеча (x1)?

A: Да, но x7 увеличивает потенциальную прибыль (и риски). Всегда соблюдайте риск-менеджмент.

Q: Как часто бот открывает сделки?

A: Только при совпадении всех условий индикаторов — это минимизирует избыточную активность.

