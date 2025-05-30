Автоматическая торговля на RSI, CCI и ADX

Кратко о торговом боте

Торгует с плечом x7 и депозитом от 50 USDT.

Использует комбинацию индикаторов: RSI, CCI и ADX для точных входов.

Сеточная стратегия с 5 ордерами, что снижает риски.

Автоматический тейк-профит и стоп-лосс для защиты капитала.

Управление рисками

Торговля с плечом x7 может приносить высокую доходность, но также сопряжена с повышенными рисками. Чтобы минимизировать потери, соблюдайте базовые правила риск-менеджмента:

Ограничивайте депозит на бота – работайте с суммой, которую психологически готовы потерять без ущерба для депозита. Используйте стоп-лосс (-3%) – автоматическое закрытие позиции ограничит убытки. Избегайте излишней концентрации на одном активе – диверсификация снижает зависимость от волатильности одной монеты. Регулярно выводите прибыль – фиксируйте часть дохода, чтобы снизить влияние просадок.

Подробнее о снижении рисков при торговле фьючерсами можно узнать в нашем руководстве.

Как работает стратегия?

Этот бот торгует активы только в лонг (покупка), используя три ключевых индикатора:

RSI (30 минут) < 30 – сигнализирует о перепроданности. CCI (30 минут) < -100 – подтверждает сильный нисходящий тренд. ADX (15 минут) > 40 – указывает на высокую силу тренда.

Когда все условия сходятся, бот начинает постепенное наращивание позиции через сетку ордеров. Это позволяет снизить среднюю цену входа и увеличить прибыльность сделки.

Почему именно эти индикаторы для трейдинга?

RSI помогает находить точки разворота.

CCI усиливает сигнал RSI, отсеивая ложные срабатывания.

ADX подтверждает, что тренд достаточно сильный для входа.

Детали стратегии торговли на бирже

1. Управление капиталом

Депозит: от 50 USDT.

Плечо: x7 (умеренный риск).

Тип маржи: перекрёстная (гибкое управление).

2. Сетка ордеров

Чем дальше цена уходит вниз, тем больше объем позиции – это снижает среднюю цену входа и повышает шансы на прибыль при отскоке.

3. Выход из позиции

Тейк-профит: срабатывает по индикатору CMO (5 минут).

Минимальная прибыль: 0.3% на сделку.

Стоп-лосс: -3%.

Бэктесты стратегии:

Почему эта стратегия для трейдинга эффективна?

✅ Фильтрация ложных сигналов – бот ждет схождения трёх индикаторов, что снижает риск неудачных входов.

✅ Сеточный подход – даже если цена временно падает, последующие ордера улучшают среднюю цену.

✅ Автоматизация – не нужно следить за графиками, бот делает всё сам.

Простой торговый бот от Veles

Эта стратегия сочетает проверенные индикаторы и умное управление капиталом, что делает её доступной даже для новичков. Если вы хотите автоматизировать торговлю, этот бот – отличный вариант для старта.

Торговля криптовалютами связана с рисками. Не выделяйте боту больше, чем готовы потерять и соблюдайте риск-менеджмент.

FAQ: кратко о главном

Q: Что такое точка разворота (пивот)?

A: Это уровень на графике, где тренд может изменить направление. Бот использует индикаторы (RSI, CCI) для поиска таких моментов.

Q: Зачем нужны индикаторы?

A: Они помогают анализировать рынок: RSI и CCI показывают перепроданность, а ADX — силу тренда. Комбинация снижает ложные сигналы.

Q: Почему сетка из 5 ордеров?

A: Это распределяет риск: если цена падает, новые ордера улучшают среднюю цену входа, повышая шансы быстрее выйти из сделки с наилучшим результатом.

Q: Как работает стоп-лосс -3%?

A: Если убыток достигает 3% от депозита, бот автоматически закрывает позицию, защищая капитал.

Q: Можно ли торговать без плеча (x1)?

A: Да, но x7 увеличивает потенциальную прибыль (и риски). Всегда соблюдайте риск-менеджмент.

Q: Как часто бот открывает сделки?

A: Только при совпадении всех условий индикаторов — это минимизирует избыточную активность.