Диверсифікація криптовалют - чому вона важлива

Розподіл свого капіталу між угодами та активами завжди був додатковим фактором для збільшення і збереження прибутку на дистанції.

Вкладення коштів в один актив завжди супроводжується додатковими ризиками. Не дарма існує приказка: «не тримай всі яйця в одному кошику». Актив може мати сильну волатильність ціни або, ще гірше, падіння курсу.

Якщо інвестувати всі кошти в одну криптовалюту, успіх або провал цього активу безпосередньо впливатиме на весь портфель. Диверсифікація знижує залежність від динаміки однієї монети.

Але навіть для такого процесу потрібна своя стратегія і чіткий план, який включає в себе всі можливі сценарії розвитку подій, щоб бути максимально готовим до нових реалій ринку.

Що таке диверсифікація?

Диверсифікація криптовалют - це стратегія інвестування, за якої трейдер розподіляє свої вкладення між кількома різними криптовалютними активами.

Основні принципи диверсифікації криптовалют:

1. Розподіл інвестицій. Замість концентрації всіх коштів в одній криптовалюті, інвестор ділить свій капітал між 3-5 (або більшою кількістю) різних криптоактивів.

2. Вибір різних активів. Диверсифікація передбачає інвестиції в криптовалюти з різними характеристиками - різні алгоритми, сфери застосування, ринкова капіталізація тощо.

3. Управління ризиками. Диверсифікація знижує ризики, пов’язані з волатильністю і можливим падінням курсу окремих криптовалют.

4. Мультивалютний портфель. У результаті інвестор формує диверсифікований портфель, що складається з різних криптовалютних активів.

Переваги диверсифікації криптовалют:

Зниження ризиків

Підвищення стабільності прибутковості

Можливість застосовувати різні стратегії

Збільшення загальної ліквідності портфеля

Базовий портфель і його принципи

Базовий криптопортфель повинен складатися з декількох різних активів, щоб знизити ризики. Якщо ви ще новачок і тільки розбираєтеся в принципах диверсифікації, то вам підійде така стратегія:

60% - Bitcoin, Ethereum

30% - Litecoin, TON, Solana

10% - Pepe, NOT, HMSTR

Принцип портфеля полягає в тому, що основний капітал зосереджений на активах, які найменше схильні до ризиків. Біткоїн та Ефіріум є головними монетами на ринку. У них зосереджена основна ліквідність ринку. Також вони торгуються на ринках ETF. Світова довіра до цих активів закріплена, а головне, що вони менш волатильні. Основна частина портфеля буде захищена від різких цінових коливань.

Інша частина має бути розподілена за фундаментальними альткоїнами. Проєкти мають на дистанції показувати позитивну динаміку з розвитку, а також з довіри користувачів. Важливим аспектом також є важливість проєкту для криптовалютної екосистеми, а краще, щоб проєкт був пов’язаний з реальними потребами людей.

Найменша з усіх частин вашого депозиту має бути розподілена у високоризиковані активи з підвищеною волатильністю. Навіть для таких активів існують свої критерії.

Як правило, в поточних ринкових реаліях до високоризикованих активів входять монети, які належать до масово відомих криптоіграм і мемкоїнів.

Тут важливо розуміти, що варто вивчити проект перед тим, як в нього інвестувати. Імовірність сильного просідання активу дуже велика і відкуповувати дно вже, можливо, ніхто і не буде.

Для чого потрібна диверсифікація

Диверсифікований портфель забезпечує більш стабільну прибутковість у довгостроковій перспективі. Коливання курсів окремих криптовалют згладжуються за рахунок різної динаміки інших активів.

Наявність різних криптовалют у портфелі дає можливість застосовувати різні інвестиційні та торгові стратегії залежно від особливостей кожного активу.

Розподіл коштів між кількома криптовалютами підвищує загальну ліквідність портфеля. Це робить його більш гнучким для проведення операцій.

Диверсифікація дає змогу включати в портфель як більш ризиковані спекулятивні криптовалюти, так і більш консервативні стабільні активи для збалансування рівня ризику.

У разі зміни ситуації на ринку криптовалют диверсифікований портфель краще пристосовується до нових умов порівняно з вкладеннями тільки в один актив.

Як диверсифікувати свій портфель?

Для початку визначте для себе, яку суму ви готові інвестувати в криптоактиви. Майте на увазі, що, інвестуючи у високоризиковані активи, краще використовувати суми, які ви готові втратити в разі непередбачених обставин.

Далі виберіть для себе ключові криптовалюти і розподіліть свій капітал від найбільш фундаментальних до менш фундаментальних монет. Рекомендована структура: 60% - у ключові криптовалюти, 30% - у перспективні альткоїни, 10% - у високоризиковані проєкти.

Після того як ваш портфель зібрано за всіма правилами інвестування, періодично оцінюйте і проводьте його ребалансування, щоб відповідати мінливим ринковим умовам.

Стратегії диверсифікації криптовалют

1. Поділ за ринковою капіталізацією

Інвестиції розподіляються між великими («біткоїн, ефір»), середніми і малими криптовалютами.

Дозволяє отримати прибутковість як від стабільних «блакитних фішок», так і від більш високоризикових альткоїнів.

2. Поділ за типами криптоактивів

Портфель включає різні категорії криптовалют: платіжні, екосистемні, DeFi, NFT тощо.

Забезпечує диверсифікацію за функціональністю та областями застосування.

3. Поділ за геолокацією або юрисдикцією

Інвестиції розподіляються між криптовалютами, прив’язаними до різних юрисдикцій і регіонів.

Знижує ризики, пов’язані з регуляторними змінами в окремих країнах.

4. Поділ за технологією або алгоритмами

Портфель складається з криптовалют з різними протоколами і консенсусними механізмами.

Дозволяє диверсифікувати ризики, пов’язані з технологічними особливостями.

5. Поділ за ступенем зрілості проєктів

Комбінація інвестицій у великі, усталені криптовалюти, і перспективні, але більш ризиковані проєкти.

Забезпечує баланс між стабільністю і потенційним зростанням.

Висновок

Найважливіше для оцінки активів - це холодна голова і неупереджене ставлення до монет. Пам’ятайте, що відповідальність за прибуток і збитки повністю на вас, і необхідно провести детальний аналіз і знайти справжні причини, чому потрібно інвестувати в той чи інший проєкт.

Не приймайте імпульсивних рішень під час диверсифікації та суворо дотримуйтеся наміченого вами плану дій.

