Диверсификация криптовалют - почему она важна

Распределение своего капитала между сделками и активами всегда было дополнительным фактором для увеличения и сохранности прибыли на дистанции.

Вложение средств в один актив всегда сопровождается дополнительными рисками. Не зря существует поговорка: «не держи все яйца в одной корзине». У актива может быть сильная волатильность цены или, еще хуже, падение курса.

Если инвестировать все средства в одну криптовалюту, успех или провал этого актива будет напрямую влиять на весь портфель. Диверсификация снижает зависимость от динамики одной монеты.

Но даже для такого процесса нужна своя стратегия и четкий план, который включает в себя все возможные сценарии развития событий, чтобы быть максимально готовым к новым реалиям рынка.

Что такое диверсификация?

Диверсификация криптовалют - это стратегия инвестирования, при которой трейдер распределяет свои вложения между несколькими различными криптовалютными активами.

Основные принципы диверсификации криптовалют:

Распределение инвестиций. Вместо концентрации всех средств в одной криптовалюте, инвестор делит свой капитал между 3-5 (или большим числом) разных криптоактивов. Выбор различных активов. Диверсификация предполагает инвестиции в криптовалюты с разными характеристиками - разные алгоритмы, области применения, рыночная капитализация и т.д. Управление рисками. Диверсификация снижает риски, связанные с волатильностью и возможным падением курса отдельных криптовалют. Мультивалютный портфель. В результате инвестор формирует диверсифицированный портфель, состоящий из разных криптовалютных активов.

Преимущества диверсификации криптовалют:

Снижение рисков

Повышение стабильности доходности

Возможность применять различные стратегии

Увеличение общей ликвидности портфеля

Базовый портфель и его принципы

Базовый криптопортфель должен состоять из нескольких различных активов, чтобы снизить риски. Если вы еще новичок и только разбираетесь в принципах диверсификации, то вам подойдет следующая стратегия:

60% – Bitcoin, Ethereum

30% – Litecoin, TON, Solana

10% – Pepe, NOT, HMSTR

Принцип портфеля заключается в том, что основной капитал сосредоточен на активах, которые меньше всего подвержены рискам. Биткоин и Эфириум являются главными монетами на рынке. В них сосредоточена основная ликвидность рынка. Также они торгуются на рынках ETF. Мировое доверие к этим активам закреплено, а главное, что они менее волатильные. Основная часть портфеля будет защищена от резких ценовых колебаний.

Остальная часть должна быть распределена по фундаментальным альткоинам. Проекты должны на дистанции показывать положительную динамику по развитию, а также по доверию пользователей. Важным аспектом также является важность проекта для криптовалютной экосистемы, а лучше, чтобы проект был связан с реальными потребностями людей.

Самая меньшая из всех частей вашего депозита должна быть распределена в высокорискованные активы с повышенной волатильностью. Даже для таких активов существуют свои критерии.

Как правило, в текущих рыночных реалиях в высокорискованные активы входят монеты, которые принадлежат к массово известным криптоиграм и мемкоинам.

Тут важно понимать, что стоит изучить проект перед тем, как в к него инвестировать. Вероятность сильной просадки актива очень велика и откупать дно уже может никто и не будет.

Для чего нужна диверсификация

Диверсифицированный портфель обеспечивает более стабильную доходность в долгосрочной перспективе. Колебания курсов отдельных криптовалют сглаживаются за счет разной динамики других активов.

Наличие разных криптовалют в портфеле дает возможность применять различные инвестиционные и торговые стратегии в зависимости от особенностей каждого актива.

Распределение средств между несколькими криптовалютами повышает общую ликвидность портфеля. Это делает его более гибким для проведения операций.

Диверсификация позволяет включать в портфель как более рискованные спекулятивные криптовалюты, так и более консервативные стабильные активы для сбалансирования уровня риска.

При изменении ситуации на рынке криптовалют диверсифицированный портфель лучше приспосабливается к новым условиям по сравнению с вложениями только в один актив.

Как диверсифицировать свой портфель?

Для начала определите для себя, какую сумму вы готовы инвестировать в криптоактивы. Имейте в виду, что, инвестируя в высокорискованные активы, лучше использовать суммы, которые вы готовы потерять в случае непредвиденных обстоятельств.

Далее выберите для себя ключевые криптовалюты и распределите свой капитал от самых фундаментальных к менее фундаментальным монетам. Рекомендуемая структура: 60% – в ключевые криптовалюты, 30% – в перспективные альткоины, 10% – в высокорискованные проекты.

После того как ваш портфель собран по всем правилам инвестирования, периодически оценивайте и проводите его ребалансировку, чтобы соответствовать меняющимся рыночным условиям.

Стратегии диверсификации криптовалют

1. Разделение по рыночной капитализации

Инвестиции распределяются между крупными (“биткоин, эфир”), средними и малыми криптовалютами.

Позволяет получить доходность как от стабильных “голубых фишек”, так и от более высокорисковых альткоинов.

2. Разделение по типам криптоактивов

Портфель включает различные категории криптовалют: платежные, экосистемные, DeFi, NFT и др.

Обеспечивает диверсификацию по функциональности и областям применения.

3. Разделение по геолокации или юрисдикции

Инвестиции распределяются между криптовалютами, привязанными к разным юрисдикциям и регионам.

Снижает риски, связанные с регуляторными изменениями в отдельных странах.

4. Разделение по технологии или алгоритмам

Портфель состоит из криптовалют с разными протоколами и консенсусными механизмами.

Позволяет диверсифицировать риски, связанные с технологическими особенностями.

5. Разделение по степени зрелости проектов

Комбинация инвестиций в крупные, устоявшиеся криптовалюты, и перспективные, но более рискованные проекты.

Обеспечивает баланс между стабильностью и потенциальным ростом.

Заключение

Самое важное для оценки активов – это холодная голова и непредвзятое отношение к монетам. Помните, что ответственность за прибыль и убытки полностью на вас, и необходимо провести детальный анализ и найти истинные причины, почему нужно инвестировать в тот или иной проект.

Не принимайте импульсивных решений при диверсификации и строго соблюдайте намеченный вами план действий.

