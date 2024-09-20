Емісія криптовалюти - детальний розбір

Термін «емісія» означає випуск активів у загальний ринковий обіг. Це поняття прийшло у світ цифрових активів з фондових ринків. Емісія того чи іншого активу враховується ще до його лістингу на біржах. У токеноміці активу детально розписано розподіл токенів між фондами, командою розробників і користувачами, а також його емісія (як вона відбуватиметься і за яких умов).

Для порівняння емісії фондового ринку і ринку цифрових активів можна вказати на одну особливість. У акцій емісія відбувається не частіше, ніж раз на три роки. Для того щоб її провести, проводяться збори директорів, процес затверджується з біржами і регуляторами і тільки після пройдених кілометрів бюрократичної роботи відбувається довгоочікувана емісія.

З ринком криптовалют абсолютно інша ситуація. У більшості випадків емісія монет може взагалі не припинятися. Майнери добуватимуть блоки для роботи блокчейна, щоб він міг здійснювати транзакції. І за це їм нараховуватиметься винагорода у вигляді токенів блокчейна. Ці токени не купуються в учасників ринку, вони якраз таки створюються цим блокчейном. Це і називається емісією криптовалют.

Емісія криптовалюти - що це таке

Емісія криптовалюти - це процес створення і випуску нових одиниць криптовалюти в обіг. Це фундаментальний механізм функціонування будь-якої криптовалюти. Цей механізм забезпечує створення і підтримання пропозиції монет у мережі, а також є важливим елементом підтримання цінності та ліквідності криптовалюти.

Основні принципи емісії криптовалют:

1. Максимальний обсяг пропозиції

Більшість криптовалют мають обмежений максимальний обсяг монет, який може бути випущений. Наприклад, у Біткоїна цей ліміт становить 21 мільйон монет. Це робиться для контролю інфляції.

2. Швидкість емісії

Швидкість, з якою нові монети надходять в обіг, регулюється протоколом криптовалюти. Наприклад, у Біткоїна нові монети генеруються приблизно кожні 10 хвилин.

3 Механізм емісії

Найпоширеніший механізм - майнінг, коли нові монети «добуваються» майнерами шляхом вирішення складних криптографічних завдань. Є також монети з іншими моделями емісії, наприклад, Ripple, де нові токени випускаються командою проекту.

4. Винагорода майнерам

За видобуток нових монет майнери отримують винагороду. Розмір цієї винагороди з часом зменшується згідно з протоколом, стимулюючи підвищення ефективності майнінгу.

5. Розподіл винагороди

Розподіл винагороди між майнерами також визначається протоколом. Він може бути рівним або пропорційним вкладеним обчислювальним ресурсам.

Як відбувається емісія у криптовалют

Більшість популярних криптовалют, таких як Bitcoin, Ethereum, Litecoin та інші, використовують механізм майнінгу для створення нових монет. Ця модель притаманна здебільшого монетам, які працюють на механізмі Proof of Work.

Наступною моделлю емісії є Премайн. При цьому підході частина монет випускається заздалегідь, до запуску мережі. Зазвичай це робиться для того, щоб забезпечити початкову ліквідність, винагородити розробників або провести розподіл серед учасників. Приклади: Ripple, Ethereum.

Існує також емісія за розкладом. Тут випуск нових монет не залежить ні від чого, крім як від заздалегідь запрограмованого розкладу в коді блокчейна. Нові монети будуть періодично випускатися в загальний обіг. Приклади: Stellar, Nano.

У криптовалютах з механізмом Proof-of-Stake нові монети випускаються як винагорода за «стекінг» (блокування) наявних монет. Це стимулює користувачів підтримувати роботу мережі. Приклади: Tezos, Cardano, Ethereum (PoS).

Деякі криптовалюти практикують регулярне або нерегулярне спалювання частини монет, зменшуючи їхню загальну пропозицію. Це робиться для контролю над інфляцією. Приклади: Binance Coin, Shiba Inu.

Які є варіанти емісії?

Існує три види емісії у криптовалют. Від обраного виду емісії залежить її подальша внутрішня токеноміка і в який спосіб розподілятимуться монети серед учасників проєкту.

1. Обмежена одноразова емісія

У цьому випадку загальна кількість монет криптовалюти суворо обмежена і не може бути збільшена надалі. Усі монети випускаються одноразово під час запуску мережі. Приклади: Filecoin, Decred.

Переваги: Забезпечує стабільність пропозиції, високу передбачуваність.

Недоліки: Може призвести до дефіциту монет і високої волатильності ціни в довгостроковій перспективі.

2. Обмежена контрольована емісія

Загальна кількість монет обмежена, але їх випуск відбувається поступово за заздалегідь встановленим графіком. Це дає змогу контролювати темпи емісії. Приклади: Bitcoin, Litecoin.

Переваги: Дозволяє контролювати інфляцію, зберігаючи обмеженість пропозиції.

Недоліки: Складність точного прогнозування емісії в довгостроковій перспективі.

3. Необмежена контрольована емісія

Загальна кількість монет не обмежена, але їхній випуск відбувається за певними правилами, які дають змогу контролювати швидкість і обсяги емісії. Приклади: Ethereum, EOS.

Переваги: Більш гнучке управління ліквідністю та інфляцією.

Недоліки: Відсутність абсолютного обмеження на пропозицію може викликати побоювання з приводу довгострокової стабільності.

Способи обмеження емісії криптовалюти

Багато криптовалют мають заздалегідь визначений максимальний обсяг монет, який може бути випущений. Наприклад, у Біткоїна цей ліміт становить 21 мільйон монет. Це забезпечує обмеженість пропозиції.

Також розмір винагороди, яку отримують майнери за видобуток нових монет, з часом зменшується згідно з протоколом криптовалюти. Наприклад, у Біткоїна винагорода за блок знижується вдвічі кожні 4 роки. Це уповільнює темпи емісії.

Протоколи деяких криптовалют передбачають випуск нових монет з фіксованою швидкістю, незалежно від активності майнінгу. Це дає змогу контролювати темпи емісії.

Окремі криптовалюти можуть обмежувати кількість майнерів або накладати обмеження на обчислювальні потужності, задіяні в майнінгу. Це також допомагає контролювати емісію.

Як емісія впливає на ринок

По-перше, емісія криптовалют визначає пропозицію активів на ринку. Якщо пропозиція зростає швидше, ніж попит, то цей факт буде тиснути на ціну, що призведе до подальшого падіння курсу. Обмеження емісії допомагає зберегти баланс між пропозицією і попитом. Крім цього високі темпи емісії призводять до інфляції криптовалюти, що знижує її купівельну спроможність. Обмеження емісії допомагає контролювати інфляцію і підтримувати стабільність ціни.

Емісія також впливає на волатильність активів. Різкі зміни в емісії можуть спричиняти значні коливання ціни криптовалюти. Більш передбачувані та плавні зміни емісії сприяють зниженню волатильності.

Важливим фактором є привабливість інвесторів, оскільки обмежена пропозиція, характерна для багатьох криптовалют, підвищує їхню привабливість для довгострокових інвесторів, які розраховують на зростання ціни в майбутньому.

Чим відрізняється емісія криптовалюти від фіатних грошей

Емісія криптовалют відбувається децентралізовано, без єдиного центрального органу влади, який контролює цей процес. У разі фіатних грошей емісією керують центральні банки. Крім усього іншого, правила й алгоритми емісії криптовалют прозорі й закладені в їхніх протоколах. Емісія фіатних грошей менш прозора, оскільки залежить від рішень центральних банків.

Ось ще кілька відмінностей емісії криптовалют від фіатних грошей:

1. Багато криптовалют мають заздалегідь визначений ліміт загальної кількості монет, який не може бути перевищений. Емісія фіатних грошей не обмежена.

2. Темпи емісії криптовалют, як правило, більш передбачувані і регульовані, ніж емісія фіатних грошей, яка може змінюватися залежно від політики центральних банків.

3. Емісія криптовалют часто використовується для винагороди майнерів або власників за участь у забезпеченні роботи мережі. Емісія фіатних грошей не пов’язана з такими стимулами.

Висновок

Емісія криптовалют - це важливий і тонкий процес, який ніяк не може бути змінений, адже він закладений у коді монети, і це його основна відмінна перевага від фіатних грошей, де люди змінюють правила, коли їм це зручно.

Криптовалюта все ще є активами з підвищеним ризиком, але вже зараз є приклади монет, плюси яких перебивають усі мінуси і які можуть скласти повноцінну конкуренцію традиційним грошам.

Запитання, які часто ставлять

1. Які критерії емісії варто розглядати при виборі монети для інвестиції?

Насамперед варто звернути увагу на те, наскільки емісія обмежена і чи обмежена вона взагалі, а також у який спосіб вона відбуватиметься. Для довгих інвестицій підійдуть монети з обмеженою і контрольованою емісією, оскільки монет чітка кількість і більше їх бути не може. Щоб грамотно інвестувати в обрану монету можна використовувати ботів Veles. Налаштуйте сітку ордерів, позначте критерії для входу, і бот відкриє угоду чітко за обраними налаштуваннями.

2. Чим відрізняється емісія криптовалют від фіатних грошей?

Насамперед тим, що емісія криптовалют набагато прозоріша, ніж емісія фізичних грошей. Правила емісії у криптовалют чітко визначені і ніяк не можуть бути змінені.

3. Як емісія криптовалют впливає на ринок цифрових активів?

Емісія контролює пропозицію активів на ринку. Чим більше пропозиції, на яку немає належної кількості попиту, тим нижчим буде курс активу.