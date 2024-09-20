Эмиссия криптовалюты - подробный разбор

Термин “эмиссия” означает выпуск активов в общий рыночный оборот. Это понятие пришло в мир цифровых активов с фондовых рынков. Эмиссия того или иного актива учитывается еще до его листинга на биржах. В токеномике актива подробно расписано распределение токенов между фондами, командой разработчиков и пользователями, а также его эмиссия (как она будет происходить и при каких условиях).

Для сравнения эмиссии фондового рынка и рынка цифровых активов можно указать на одну особенность. У акций эмиссия происходит не чаще, чем раз в три года. Для того чтобы ее провести, проводятся собрания директоров, процесс утверждается с биржами и регуляторами и только после пройденных километров бюрократической работы происходит долгожданная эмиссия.

С рынком криптовалют абсолютно иная ситуация. В большинстве случаев эмиссия монет может вообще не прекращаться. Майнеры будут добывать блоки для работы блокчейна, чтобы он мог осуществлять транзакции. И за это им будет начисляться вознаграждение в виде токенов блокчейна. Эти токены не покупаются у участников рынка, они как раз таки создаются этим блокчейном. Это и называется эмиссией криптовалют.

Эмиссия криптовалюты - что это такое

Эмиссия криптовалюты - это процесс создания и выпуска новых единиц криптовалюты в обращение. Это фундаментальный механизм функционирования любой криптовалюты. Этот механизм обеспечивает создание и поддержание предложения монет в сети, а также является важным элементом поддержания ценности и ликвидности криптовалюты.

Основные принципы эмиссии криптовалют:

1. Максимальный объем предложения

Большинство криптовалют имеют ограниченный максимальный объем монет, который может быть выпущен. Например, у Биткоина этот лимит составляет 21 миллион монет. Это делается для контроля инфляции.

2. Скорость эмиссии

Скорость, с которой новые монеты поступают в обращение, регулируется протоколом криптовалюты. Например, у Биткоина новые монеты генерируются примерно каждые 10 минут.

3. Механизм эмиссии

Наиболее распространенный механизм - майнинг, когда новые монеты “добываются” майнерами путем решения сложных криптографических задач. Есть также монеты с иными моделями эмиссии, например, Ripple, где новые токены выпускаются командой проекта.

4. Вознаграждение майнерам

За добычу новых монет майнеры получают вознаграждение. Размер этого вознаграждения со временем уменьшается согласно протоколу, стимулируя повышение эффективности майнинга.

5. Распределение вознаграждения

Распределение вознаграждения между майнерами также определяется протоколом. Оно может быть равным или пропорциональным вложенным вычислительным ресурсам.

Как происходит эмиссия у криптовалют

Большинство популярных криптовалют, таких как Bitcoin, Ethereum, Litecoin и другие, используют механизм майнинга для создания новых монет. Эта модель присуща в основном монетам, которые работают на механизме Proof of Work.

Следующей моделью эмиссии является Премайн. При этом подходе часть монет выпускается заранее, до запуска сети. Обычно это делается для того, чтобы обеспечить первоначальную ликвидность, вознаградить разработчиков или провести распределение среди участников. Примеры: Ripple, Ethereum.

Существует также эмиссия по расписанию. Тут выпуск новых монет не зависит ни от чего, кроме как от заранее запрограммированного расписания в коде блокчейна. Новые монеты будут периодически выпускаться в общее обращение. Примеры: Stellar, Nano.

В криптовалютах с механизмом Proof-of-Stake новые монеты выпускаются в качестве вознаграждения за “стекинг” (блокировку) существующих монет. Это стимулирует пользователей поддерживать работу сети. Примеры: Tezos, Cardano, Ethereum (PoS).

Некоторые криптовалюты практикуют регулярное или нерегулярное сжигание части монет, уменьшая их общее предложение. Это делается для контроля над инфляцией. Примеры: Binance Coin, Shiba Inu.

Какие есть варианты эмиссии?

Существует три вида эмиссии у криптовалют. От выбранного вида эмиссии зависит ее дальнейшая внутренняя токеномика и каким способом будут распределяться монеты среди участников проекта.

1. Ограниченная единоразовая эмиссия

В этом случае общее количество монет криптовалюты строго ограничено и не может быть увеличено в дальнейшем. Все монеты выпускаются единовременно при запуске сети. Примеры: Filecoin, Decred.

Преимущества: Обеспечивает стабильность предложения, высокую предсказуемость.

Недостатки: Может привести к дефициту монет и высокой волатильности цены в долгосрочной перспективе.

2. Ограниченная контролируемая эмиссия

Общее количество монет ограничено, но их выпуск происходит постепенно по заранее установленному графику. Это позволяет контролировать темпы эмиссии. Примеры: Bitcoin, Litecoin.

Преимущества: Позволяет контролировать инфляцию, сохраняя ограниченность предложения.

Недостаътки: Сложность точного прогнозирования эмиссии в долгосрочной перспективе.

3. Неограниченная контролируемая эмиссия

Общее количество монет не ограничено, но их выпуск происходит по определенным правилам, позволяющим контролировать скорость и объемы эмиссии. Примеры: Ethereum, EOS.

Преимущества: Более гибкое управление ликвидностью и инфляцией.

Недостатки: Отсутствие абсолютного ограничения на предложение может вызывать опасения по поводу долгосрочной стабильности.

Способы ограничения эмиссии криптовалюты

Многие криптовалюты имеют заранее определенный максимальный объем монет, который может быть выпущен. Например, у Биткоина этот лимит составляет 21 миллион монет. Это обеспечивает ограниченность предложения.

Также размер вознаграждения, которое получают майнеры за добычу новых монет, со временем уменьшается согласно протоколу криптовалюты. Например, у Биткоина вознаграждение за блок снижается вдвое каждые 4 года. Это замедляет темпы эмиссии.

Протоколы некоторых криптовалют предусматривают выпуск новых монет с фиксированной скоростью, независимо от активности майнинга. Это позволяет контролировать темпы эмиссии.

Отдельные криптовалюты могут ограничивать число майнеров или накладывать ограничения на вычислительные мощности, задействованные в майнинге. Это также помогает контролировать эмиссию.

Как эмиссия влияет на рынок

Во первых, эмиссия криптовалют определяет предложение активов на рынке. Если предложение растет быстрее чем спрос, то этот факт будет давить на цену, что приведет к дальнейшему падению курса. Ограничение эмиссии помогает сохранить баланс между предложением и спросом. Помимо этого высокие темпы эмиссии приводят к инфляции криптовалюты, что снижает ее покупательную способность. Ограничение эмиссии помогает контролировать инфляцию и поддерживать стабильность цены.

Эмиссия также влияет на волатильность активов. Резкие изменения в эмиссии могут вызывать значительные колебания цены криптовалюты. Более предсказуемые и плавные изменения эмиссии способствуют снижению волатильности.

Важных фактором является привлекательность инвесторов, так как ограниченное предложение, характерное для многих криптовалют, повышает их привлекательность для долгосрочных инвесторов, которые рассчитывают на рост цены в будущем.

Чем отличается эмиссия криптовалюты от фиатных денег

Эмиссия криптовалют происходит децентрализованно, без единого центрального органа власти, контролирующего этот процесс. В случае фиатных денег эмиссией управляют центральные банки. Помимо всего прочего правила и алгоритмы эмиссии криптовалют прозрачны и заложены в их протоколах. Эмиссия фиатных денег менее прозрачна, т.к. зависит от решений центральных банков.

Вот еще несколько отличий эмиссии криптовалют от фиатных денег:

Многие криптовалюты имеют заранее определенный лимит общего количества монет, который не может быть превышен. Эмиссия фиатных денег не ограничена. Темпы эмиссии криптовалют, как правило, более предсказуемы и регулируемы, чем эмиссия фиатных денег, которая может меняться в зависимости от политики центральных банков. Эмиссия криптовалют часто используется для вознаграждения майнеров или держателей за участие в обеспечении работы сети. Эмиссия фиатных денег не связана с такими стимулами.

Заключение

Эмиссия криптовалют – это важный и тонкий процесс, который никак не может быть изменен, ведь он заложен в коде монеты, и это его основное отличительное преимущество от фиатных денег, где люди меняют правила когда им это удобно.

Криптовалюта все еще является активами с повышенным риском, но уже сейчас есть примеры монет, плюсы которых перебивают все минусы и которые могут составить полноценную конкуренцию традиционным деньгам.

Часто задаваемые вопросы

1. Какие критерии эмиссии стоит рассматривать при выборе монеты для инвестиции?

В первую очередь стоит обратить внимание на то, насколько эмиссия ограничена и ограничена ли она вообще, а также каким способом она будет происходить. Для долгих инвестиций подойдут монеты с ограниченной и контролируемой эмиссией, так как монет четкое количество и больше их быть не может.

2. Чем отличается эмиссия криптовалют от фиатных денег?

В первую очередь тем, что эмиссия криптовалют намного прозрачнее, чем эмиссия физических денег. Правила эмиссии у криптовалют четко обозначены и никак не могут быть изменены.

3. Как эмиссия криптовалют влияет на рынок цифровых активов?

Эмиссия контролирует предложение активов в рынке. Чем больше предложения на которое нету должного количества спроса, тем ниже будет курс актива.