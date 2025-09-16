Світ криптовалют сповнений незвичайних термінів, які допомагають трейдерам описувати поведінку гравців на ринку. У першій частині нашого огляду ми говорили про китів, ведмедів, биків і лосів, які стали вже класикою криптожаргону. Однак на цьому криптозоопарк не закінчується. Крім звичних символів, на біржі можна зустріти акул, хом'яків, вовків. Кожна з цих тварин символізує певний стиль поведінки інвестора або трейдера. Розуміння цих образів дозволяє швидше орієнтуватися в динаміці ринку, розпізнавати стратегії учасників і краще прогнозувати їх дії.

Як акули впливають на ринок

Акули у світі криптовалют займають проміжне положення між великими китами і дрібнішими трейдерами. Вони представляють собою учасників, які володіють значними, але не домінуючими обсягами активів. На відміну від китів, які часто діють повільно і масштабно, акули зазвичай більш агресивні і стрімкі. Вони активно користуються волатильністю, здійснюють швидкі угоди і можуть в короткостроковій перспективі впливати на курс окремих монет/маніпулювати ціною.

Акули часто полюють на недосвідчених інвесторів. Вони можуть створювати штучні коливання ціни, провокувати рух ринку в потрібному напрямку і ловити тих, хто реагує імпульсивно. Їхня стратегія полягає в тому, щоб використовувати невеликі маніпуляції і заробляти на паніці або ажіотажі серед дрібних учасників, використовуючи їх ліквідність. На відміну від китів, акули діють точково, вибираючи вигідні моменти для входу і виходу.

Хто такий хом'як в трейдингу

У крипто сленгу хом'як — це початківець інвестор, який купує активи, керуючись емоціями, а не аналізом. Такі учасники ринку часто слідують за трендом, вірять гучним новинам, купують на піках і продають на просіданнях, закріплюючи збитки. Їх поведінка багато в чому формує масову динаміку ринку, оскільки саме хом'яки найчастіше створюють підвищений попит в моменти бурхливого зростання і масові розпродажі в періоди падіння.

Важливо відзначити, що термін «хом'як» відноситься виключно до поведінки трейдерів, а не до конкретних токенів. Тому не варто плутати його з криптовалютою Hamster Coin. Яким би невтішним не було становище самих хом'яків, вони відіграють важливу роль в екосистемі. Хом'яки підштовхують ринок до різких рухів, створюючи можливості для більш досвідчених гравців, які вміють використовувати їх імпульсивні рішення в своїх інтересах.

Вовки в крипті

Вовки в криптовалютному середовищі — це досвідчені й агресивні трейдери, які полюють поодинці або невеликими групами. Вони прекрасно орієнтуються в ринкових тенденціях, вміють аналізувати новини, графіки і обсяги, а також швидко приймати рішення. Вовки нерідко використовують ризиковані стратегії, грають на маржі і деривативах, а їх угоди розраховані на максимізацію прибутку за короткий термін.

На відміну від акул, вовки діють не за рахунок великих капіталів, а завдяки точним розрахункам, холодному аналізу і впевненості у власних стратегіях. Вони вважають за краще не привертати уваги і працювати тихо, але їх дії іноді впливають на ринок більше, ніж здається на перший погляд. У середовищі трейдерів вовки вважаються гравцями високого рівня, які вміють не тільки захищати свій капітал, але і знаходити можливості там, де інші бачать виключно ризик.

Інші тварини криптосленгу

У цій статті і першій частині ми розібрали найбільш популярні терміни. При цьому є й інші впізнавані фігури, які зустрічаються рідше, але все ж заслуговують на увагу.

Вівці — трейдери, які сліпо слідують за натовпом. Вони купують активи, коли ціна вже злетіла, і продають їх у момент паніки, часто фіксуючи збитки. Їхня поведінка передбачувана і легко використовується більш досвідченими учасниками ринку. Там, де вівці рухаються масово, часто виникає штучно розігрітий попит або обвали цін, і це знання допомагає іншим трейдерам краще орієнтуватися в динаміці.

Є й черепахи — учасники, які вибирають довгострокові стратегії і вкрай рідко здійснюють угоди. «Метод черепахи» — це легендарна торгова стратегія, розроблена Річардом Деннісом, яка вчить новачків заробляти на біржі, суворо дотримуючись механічних правил для отримання вигоди від стійких трендів. На відміну від активних гравців, черепахи роблять ставку на стабільність, і саме вони часто отримують максимальний прибуток в довгостроковій перспективі, наприклад, у випадку великих проектів на кшталт Bitcoin або Ethereum.

У крипто-сленгу Dogecoin і Shiba Inu стали символом спекулятивних інвестицій і нерідко поводяться непередбачувано. Коли «собаки» починають рости, ринок зазвичай супроводжується сплеском хайпу, жартів і мемів, а недосвідчені інвестори масово кидаються в погоню за швидким прибутком.

Іноді можна зустріти і кроликів, що символізують трейдерів, які постійно «стрибають» між монетами в надії знайти ідеальну точку входу. Їх мета — швидко вловити момент зростання, але найчастіше вони ризикують упустити тренд або заходять занадто пізно. Тобто вони є повною протилежністю черепахам. Адже кролики діють імпульсивно і рідко дотримуються чіткої стратегії.

Навіщо трейдерам знати криптожаргон

Розуміння криптосленгу — це не просто питання цікавості, а реальний інструмент для більш вдумливого трейдингу через сприйняття зрозумілих всім образів. Терміни допомагають швидко орієнтуватися в аналітиці, прогнозах і обговореннях, а також дозволяють краще розуміти мотивацію учасників ринку. Знання їх усіх допомагає оцінювати ймовірність різких цінових рухів і приймати більш зважені рішення на ринку.

Щоб зануритися у світ криптожаргону ще глибше і освоїти повний словник термінів трейдера, рекомендуємо ознайомитися з докладним словником криптотрейдера. Він стане чудовою базою знань для тих, хто ще знайомий далеко не з усіма крипто-термінами.