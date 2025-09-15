Часть 1: Кто такие киты, лоси, медведи? Зоопарк в криптовалюте

В криптовалюте давно сформировался собственный уникальный язык, полный необычных терминов, большинство из которых на удивление ассоциируются именно с животным миром. Этот своеобразный «зоопарк» помогает трейдерам быстро и точно описывать ситуации на графике, поведение игроков и общее настроение рынка. Чтобы разбираться в разговорах о трейдинге и полностью понимать аналитику, конечно, необходимо знать значение всех этих выражений.

Жаргон и сленг в криптотрейдинге

Криптовалютный рынок развивается весьма стремительно, а вместе с ним меняется и язык трейдеров. Здесь редко встретишь сухую финансовую терминологию, куда чаще используются метафоры и образы, которые проще запомнить всем.

Сленг помогает новичкам быстрее ориентироваться в происходящем и мгновенно понимать, кто действует агрессивно, кто осторожно, а кто играет долгосрочно. Одно из главных преимуществ этого жаргона — универсальность. Неважно из какой вы страны, трейдеры по всему миру поймут, что значит «бычий рынок» или «кит вошел в сделку».

Кто считается китом в мире криптовалют

В мире криптовалют термин «кит» обозначает участника рынка, который владеет настолько крупными объемами цифровых активов, что его действия способны существенно влиять на цену и настроение всего рынка. Это могут быть как отдельные люди, так и компании, институциональные инвесторы, фонды, биржи или даже государственные структуры. Главная особенность китов заключается в том, что одно их действие в виде массовой покупки или продажи может вызвать резкие колебания цен, пробить важные уровни поддержки или сопротивления и спровоцировать панику или ажиотаж среди остальных участников.

Чаще всего китами считают владельцев кошельков, на которых хранится от нескольких сотен до десятков тысяч биткоинов или их эквивалент в других криптовалютах. Например, адреса с балансом более тысячи BTC уже относятся к категории крупных игроков, а обладатели более десяти тысяч монет — это настоящие киты, способные так сказать «раскачать» рынок. Однако это понятие не ограничивается только биткоином.

Ведь в экосистеме каждой крупной монеты есть свои киты, будь то Ethereum, BNB, Solana или даже NFT-проекты, где несколько крупных держателей определяют ликвидность и движение цен.

Часть китов — это ранние инвесторы, которые поверили в биткоин или другие криптовалюты на заре их появления и покупали активы тогда, когда они стоили буквально копейки. Благодаря многократному росту стоимости их портфели сегодня оцениваются в сотни миллионов или даже миллиарды долларов. Другие киты — это институциональные игроки, такие как инвестиционные фонды, корпорации или компании вроде MicroStrategy и Tesla, которые приобретают биткоины на миллиарды долларов и тем самым оказывают колоссальное влияние на рынок. В категорию китов попадают и крипто-биржи, владеющие огромными резервами монет для обеспечения ликвидности торгов, а также майнеры и крупные майнинговые пулы, которые добывают активы в промышленных масштабах и распоряжаются значительными суммами.

Действия китов трейдеры отслеживают весьма внимательно, поскольку они часто служат индикаторами будущих движений рынка. Для этого существуют специальные аналитические сервисы, которые мониторят транзакции крупных кошельков и выводят статистику в реальном времени. Например, если кит переводит большую сумму на биржу, это может означать, что он готовится к продаже, что зачастую предвещает падение курса. Если же наоборот, средства уходят с бирж на холодные кошельки, это часто воспринимается как сигнал к долгосрочному хранению активов и намек на ожидаемый рост.

Что такое медвежий рынок

Медвежий рынок — это период продолжительного падения цен на криптовалюты, когда большинство активов снижается, а участники торгов теряют оптимизм. Термин «медвежий» связан с образом медведя, который атакует, опуская лапу вниз — так же, как движется график в такие периоды. Медвежий рынок может длиться месяцами или даже годами, как это происходило, например, в 2018 году после пика цены биткоина.

В такие моменты трейдеры становятся осторожнее, предпочитая удерживать капитал в стейблкоинах или вовсе выходить в фиат. Однако опытные инвесторы используют медвежьи циклы для накопления активов по низким ценам, понимая, что после спада неизбежно придет фаза роста.

Рынок быка в крипте

Противоположность медвежьему периоду — бычий рынок, когда цены активно растут, а общий настрой инвесторов оптимистичен. Название связано с образом быка, который атакует, поднимая рога вверх, что символизирует рост графика. Во время бычьих трендов новые инвесторы массово входят в рынок, объемы торгов на биржах растут, а многие альткоины показывают довольно сильный рост после продолжительного простоя.

Бычий рынок при этом обычно сопровождается ажиотажем, эйфорией и множеством прогнозов о «новых исторических максимумах». Однако важно помнить, что даже в такой рыночной фазе возможны резкие коррекции и pump-dump схемы, поэтому разумное управление рисками остается одним из важнейших факторов успеха.

Кто такие лоси на бирже

Лоси — это зафиксированные убытки в сделках на бирже. Выражение пришло из жаргона традиционного трейдинга (слово loss созвучно с «лосем» ) и напрямую связано с понятием «stop-loss» — ордером на автоматическую фиксацию потерь. Когда цена актива идет против открытой позиции, то система закрывает ее по стопу, и трейдер тем самым «ловит лося».

В крипто трейдинге данный термин также актуален, так как убытки у трейдеров все же никуда не деваются. Даже опытные участники регулярно сталкиваются с ситуацией, когда нужно принять убыток, чтобы избежать еще больших потерь. Главное отличие успешных трейдеров от новичков — умение правильно управлять рисками и не допускать чрезмерных «лосей», которые могут съесть весь депозит.

Другие животные в криптосленге

Криптовалютный сленг на этом не заканчивается и богат другими «животными» терминами. Здесь встречаются овцы, которые слепо следуют за толпой, черепахи, предпочитающие долгосрочные стратегии, и даже собаки, символизирующие токены-мемы вроде Dogecoin и Shiba Inu. Каждый новый рыночный цикл приносит свежие слова и образы, отражающие настроение участников.

В этой статье мы разобрали некоторые из известных представителей «крипто зоопарка», но это только начало. В следующей части мы продолжим погружение в мир крипто сленга и расскажем о других терминах, которые помогут вам лучше ориентироваться в трейдинге и понимать логику игроков на рынке.